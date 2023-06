Neues Eintracht-Heimtrikot im Retrodesign – Hommage an die späten 80er Jahre

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat das neue Heimtrikot für die Saison 2023/24 vorgestellt, das an die späten 80er Jahre erinnert.

Frankfurt – Die Saison 2023/24 steht in den Startlöchern. Für die Profis von Eintracht Frankfurt ist der Urlaub am 10. Juli vorbei, denn dann startet Glasner-Nachfolger Dino Toppmöller mit seiner Mannschaft in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Lediglich die Nationalspieler, die nach dem Ende der letzten Saison bei ihren Nationalmannschaften waren, stoßen erst später dazu.

Eintracht Frankfurt Gründung: 8. März 1899 Mitglieder: 130.000 (19. Juni 2023) Präsident: Peter Fischer

Eintracht Frankfurt rüstet sich für neue Saison

Wie der endgültige Kader aussieht, mit dem Dino Toppmöller um die internationalen Plätze mitspielen soll, ist noch unklar. Es werden in den nächsten Wochen mehrere Neuzugänge und Abgänge erwartet, das Gesicht der Mannschaft wird sich bis zum Start der Bundesligasaison also deutlich verändern im Vergleich zur vergangenen Spielzeit.

Klar ist nun aber, in welchem Outfit die Adler ihre Heimspiele im Waldstadion bestreiten werden, denn Eintracht Frankfurt hat das neue Heimtrikot für die Saison 2023/24 vorgestellt. Das diesjährige Jersey präsentiert sich im Retrodesign der späten 80er Jahre. Diagonal verlaufende Blockstreifen in Schwarz und Rot prägen das Shirt und sind eine Erinnerung an das Trikot, das Eintracht Frankfurt zwischen 1987 und 1990 trug.

Eintracht Frankfurt hat sein neues Heimtrikot (l.) vorgestellt. © Eintracht Frankfurt/Imago

„Dünne Streifen im dezenten Rot-Weiß-Farbverlauf setzen schlichte Akzente und runden das Retrodesign stimmig ab. Der Übergang zur schwarzen Ärmelpartie verläuft abgerundet, wodurch sich auch mit dem schwarzen Rundhalsausschnitt ein harmonisches und dynamisches Bild ergibt“, schreibt Eintracht Frankfurt zur Vorstellung des neuen Trikots.

Eintracht Frankfurt stellt neues Heimtrikot vor

„Der Eintracht-Adler in Rot-Weiß auf der Brust sowie das Swoosh-Emblem des Ausrüsters Nike und das Logo des Hauptsponsors Indeed zieren die Vorderseite des Trikots. Die Rückseite erstrahlt in einem stolzen Rot, während das charakteristische Streifendesign im unteren Drittel erneut aufgegriffen wird“, so die Mitteilung des Vereins weiter.

Das neue Trikot, das aus 100 Prozent recyceltem Polyestergewebe hergestellt wird, ist ab Mittwoch, den 5. Juli erhältlich. Fans der Eintracht müssen aber tief in die Tasche greifen, denn das Jersey in der Stadionversion kostet für Erwachsene 95 Euro und für Kinder 75 Euro. Mitglieder erhalten einen Rabatt in Höhe von 20 Euro. (smr)