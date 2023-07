Eintracht startet Reise ins Ungewisse

Von: Ingo Durstewitz

Eintracht Frankfurt startet im August mit neuem Trainer gegen Darmstadt und in Mainz. Momentan kann niemand beantworten, wie stark die Mannschaft und was drin sein wird.

Na, da ist mal ein zackiges Auftaktprogramm für Eintracht Frankfurt. Das Derby gegen Darmstadt 98 im Waldstadion, dann das Nachbarschaftsduell in Mainz und schließlich der Klassiker gegen den 1. FC Köln, den großen Traditionsklub vom Rhein. Es ist ein reizvoller Beginn mit emotional aufgeladenen Spielen. Wunderbar.

Eintracht Frankfurt startet gegen Darmstadt 98

Sportlich ist die Sache ebenfalls ambitioniert, lösbare Aufgaben, keine Fragen, aber auch schon knifflige. Die Lilien werden mit der Begeisterung des Aufstiegs die paar Kilometer über die A5 nach Frankfurt kommen, angetrieben von ihren Fans. Sie werden sich mit Messern zwischen den Zähnen gegen eine Niederlage wehren, die ja durchaus erwartbar ist von der Papierform her.

In Mainz hängen die Trauben für die Frankfurter traditionell hoch, nur einmal konnten sie in der Bundesliga dort gewinnen, zweimal André Silva vom Punkt zum 2:0-Sieg im Januar 2021. Es war die Geisterzeit in Deutschland. Und auch der 1.FC Köln verlangt der Eintracht mit seiner intensiven Spielweise alles ab. In der letzten Saison holte sie nur einen Punkt gegen die Rheinländer. Und in Bochum, am vierten Spieltag, setzte es zuletzt immer Prügel für die Eintracht. Andererseits sind es Partien, die natürlich machbar sind, nach denen man auch, sagen wir, sieben bis zehn Punkte auf dem Konto haben kann.

Knifflig: Im November muss die Eintracht aufgrund der NFL-Spiele in Frankfurt zweimal auswärts ran, genauso wie zu Beginn des neuen Jahres: Nach dem Ende der Vorrunde mit dem Spiel in Leipzig (12. bis 14. Januar) geht es zum Start der zweiten Halbserie eine Woche später nach Darmstadt.

Die Voraussetzungen vor dieser Saison sind gänzlich andere als vor einem Jahr. Damals strotzte die Eintracht vor Selbstvertrauen, konnte als frischgebackener Europapokalsieger vor lauter Kraft kaum laufen. Im Eröffnungsspiel gegen die Bayern wähnte sie sich auf Augenhöhe, wollte den Münchnern gleich zeigen, wo der Barthel den Most holt. Das Ende ist bekannt, 0:5 zur Halbzeit, 1:6 am Ende. Und nach drei Spielen hatte die Eintracht nur zwei Punkte auf dem Konto, war ihren Starspieler Filip Kostic los und hatte einen handfesten Streit zwischen Trainer Oliver Glasner und Sportvorstand Markus Krösche hinter sich.

Eintracht Frankfurt: Kein Ersatz für Kamada?

Nach dem 1:1-Remis in Berlin am zweiten Spieltag rummste es gewaltig und lautstark, es ging um die grundsätzliche Ausrichtung und die Zusammenstellung des Kaders. Dieser Dissens zog sich bis zum Ende der Tage von Oliver Glasner in Frankfurt durch.

Inzwischen ist ja seine Nachfolge geregelt, Dino Toppmöller wird die Eintracht in die neue Saison führen, und auch, aber nicht nur wegen des Trainerwechsels wird gerade die Anfangszeit eine Phase mit vielen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten sein. Niemand weiß momentan, in welcher Verfassung die Mannschaft sein und wie sie generell aussehen wird. Und: Was drin sein wird. Zwei absolute Leistungsträger haben den Verein ablösefrei verlassen, Evan Ndicka verteidigt zukünftig für AS Rom und Daichi Kamada wird seine Eleganz voraussichtlich bei AC Mailand zeigen. Das sind zwei Abgänge die wehtun, keine Frage. Für Ndicka hat die Eintracht Willian Pacho geholt, einen interessanten Abwehrmann, der die Lücke perspektivisch schließen kann.

Einen Ersatz für Kamada gibt es bisher nicht, unklar, ob es überhaupt einen geben wird oder nicht. Das hängt davon ab, ob Durchstarter Randal Kolo Muani und der durchaus begehrte Jesper Lindström gehen oder bleiben werden. Mit Kolo Muani steht und fällt ohnehin die gesamte Transferstatik des Klubs – und auch die Einschätzung der Leistungsfähigkeit. Würde der französische Nationalstürmer noch eine Saison dranhängen, wäre vielen doch erheblich wohler. Ohne ihn wäre der im August beginnende Trip eine Reise ins Ungewisse.

Und drin zum 4:2. Das war im Pokal, jetzt gibt es in der Liga ein Wiedersehen mit Darmstadt 98 gleich zum Auftakt. Foto: Imago Images © IMAGO/osnapix

Und natürlich werden sich die Augen auf den neuen Trainer richten. Wie kommt er klar, wie packt er die Mannschaft an, schafft er es, die Führungsspieler sofort hinter sich zu bringen? Kann er mit dem Druck umgehen, ist er in der Lage an einem notorisch aufgeregten Standort wie Frankfurt einen kühlen Kopf zu bewahren? Und auch den Ambitionen gerecht zu werden, im Stadtwald hat man sich an internationale Festspiele gewöhnt. Es ist kaum zu erwarten, dass sich der Verein plötzlich mit einer Platzierung im Mittelfeld zufrieden gibt, nur weil der Trainer gewechselt hat.

Eintracht Frankfurt: Feuertaufe für Toppi

Toppmöller steht vor seiner ersten richtigen Mission als Chefcoach, für ihn ist Frankfurt die Feuertaufe – und eine Herkulesaufgabe. Andererseits ist es eine große Chance für den 42-Jährigen, er kann sich beweisen, sich zeigen. Der Fußballlehrer ist ein umgänglicher Typ, emphatisch, einer, der die Spieler auch mal in den Arm nimmt. Er soll die Mannschaft fußballerisch weiterentwickeln, sie variabler machen, nicht nur mit Plan A und nach Schema F spielen lassen. Junge Spieler, das gehört explizit in sein Anforderungsprofil, soll er fördern.

Sportlich wird interessant sein, wie er sein Team ein- und aufstellt. Vielleicht mal mit zwei Stürmern? Oder mal einer Raute im Mittelfeld? Und was wird aus der Dreierkette, die in Frankfurt seit Niko Kovac so etwas wie die DNA ist, die jeder Trainer schon mal aufbrechen wollte, es dann aber dann doch lieber wieder mit Libero probierte. Die waren aber auch meist ziemlich gut und gestanden, David Abraham oder Martin Hinteregger oder ein jüngerer Makoto Hasebe. Sollte Toppmöller die Dreierabwehr einmotten, wird es schwierig für Hasebe, der im Januar 40 wird. Oder der Oldie spielt dann halt noch mal im Mittelfeld. Eigentlich schwer vorstellbar, doch Hase ist Hase, ein Phänomen. (Ingo Durstewitz)