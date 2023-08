Pacho im Traumland

Von: Ingo Durstewitz

Eintracht-Zugang Willian Pacho ist schnell gesetzt und orientiert sich an zwei Spielern: Altmeister Makoto Hasebe und Durchstarter Kolo Muani.

Der jüngste Verteidiger im Eintracht-Ensemble lächelt wissend und spricht hochachtungsvoll, als er auf den ältesten Verteidiger angesprochen wird. Seit dem ersten Tag in Frankfurt, erzählt der 21 Jahre junge Willian Pacho, habe er sich an dem fast 40-jährigen Makoto Hasebe orientiert. „Es ist beeindruckend, wie er arbeitet, es ist unglaublich, wie fit er ist“, sagt der Mann aus Ecuador. „Hase ist ein Vorbild, ein Phänomen, es gibt nur ganz wenige, die in diesem Alter noch auf diesem Niveau spielen. Ich versuche mir vieles abzuschauen.“ Den schlechtesten Lehrmeister, das steht fest, hat sich der Zugang aus Antwerpen nicht ausgesucht.

Makoto Hasebe ist nur ein Faktor, weshalb sich Willian Pacho schnell heimisch fühlt in Frankfurt, wo er schon eine fesche Wohnung gefunden hat. Die Leute bei der Eintracht haben es ihm leicht gemacht, ihm geholfen, „anzukommen“ in der neuen Umgebung. Randal Kolo Muani etwa, der Senkrechtstarter, hat es ihm ebenfalls angetan. „Er ist immer fröhlich, sorgt immer für Lacher und gute Stimmung. Randal ist ein super Typ.“ Als Mensch. Und als Stürmer? „Beeindruckend. Außergewöhnlich.“

Für Pacho ist die Umstellung nicht mehr so groß wie damals, als er aus seinem Heimatland nach Europa, Belgien, übergesiedelt ist. Vor eineinhalb Jahren war das schon eine Art Kulturschock, er tauchte ein in eine komplett neue Welt: andere Mentalität, anderer Lebensstil, anderes Klima, andere Essgewohnheiten – und natürlich eine andere Sprache. Das ist eine ganze Menge, was auf einen gerade erst 20 Jahre alt gewordenen Spieler einprasselt. Doch so ist das bei den jungen, hochtalentierten Burschen aus Südamerika: Sie wagen den großen Schritt hinüber auf den alten Kontinent, um ihrer Karriere Schubkraft zu verleihen. Dafür nimmt man einiges in Kauf.

Ndickas Fußstapfen

Bei Pacho könnte das ziemlich exakt so hinhauen, wie der entworfene Plan am Reißbrett mal ausgesehen hat. Denn der kantige und bullige Abwehrmann, 1,87 Meter groß, geht nun den nächsten Schritt auf der Leiter. Sein Wechsel nach Frankfurt ist logisch, offenbart ihm die nächste Herausforderung in einer stärkeren Liga. „Es war immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen“, sagte Pacho am Donnerstag während seiner Vorstellungsrunde im Proficampus der Eintracht. „Ich bin bedanke mich für die Möglichkeit, hier spielen zu dürfen.“

Als die erste Anfrage kam, habe er sich zwar mit seinem Management und seiner Familie besprochen, schließlich sei das eine „wegweisende Entscheidung“, doch große Zweifel hatte er nicht. „Ich war extrem glücklich, hatte keine Bauchschmerzen.“ Die Eintracht hatte er intensiv verfolgt, gerade den wilden Trip quer über den Kontinent, der im vergangenen Jahr mit dem Europapokaltitel endete. Immer häufiger hört man, dass dieser Triumph die Wahrnehmung der Eintracht nachhaltig verändert hat.

Die Verantwortlichen sind überzeugt vom Linksfuß, haben ihn sich einiges kosten lassen, neun Millionen Euro Ablöse. „Er hat großes Potenzial, seine Verpflichtung ist ein wichtiger Baustein“, sagt Sportvorstand Markus Krösche. „Er hat in Belgien gezeigt, dass er auf sehr hohem Level seine Leistung bringen kann. Er ist schnell, spielt gute Pässe, ist kopfball- und zweikampfstark. Er hat alles, was man als Verteidiger braucht.“

Mit Royal wurde er nicht nur Pokalsieger, sondern in einem dramatischen Finale auch belgischer Meister. Pacho, der vor zwei Jahren beinahe bei Borussia Mönchengladbach gelandet wäre, galt als bester Innenverteidiger der Jupiler Pro League. Die Zeit im Nachbarland bezeichnet er als enorm lehrreich: „Ich bin als Mensch und Spieler gewachsen, konnte mich behutsam an das europäische Niveau herantasten.“

In Frankfurt tritt er in gar nicht so kleine Fußstapfen. Evan Ndicka war über Jahre hinweg eine verlässliche Größe, auch wenn er gerade in seinem letzten Vertragsjahr nicht immer auf dem höchsten Level performte. Insgesamt aber hat der nun bei AS Rom unter Vertrag stehende Ndicka keinen kleinen Anteil an der stetigen Weiterentwicklung des Klubs. Pacho ist ein anderer Spielertyp, nicht so elegant wie der Franzose, dafür aber energischer im Zweikampf, schnell auf den Beinen. Seine Spieleröffnung kann sich ebenfalls sehen lassen. Das findet er selbst auch: „Der Ballbesitz liegt mir, ich kann sauber hinten rausspielen.“

Wiedersehen mit Buta

In Windeseile, und vielleicht schneller als er selbst dachte, ist Pacho zu einem wichtigen Mosaikstein in der Abwehr geworden, seinen Platz in der linken Innenverteidigung hat er sicher. Ihm ist es egal, ob die Mannschaft mit Dreier- oder Viererkette spielt. „Damit habe ich keine Probleme“, sagte der Profi, der am Main auch Aurelio Buta wiedertrifft, mit dem er schon in Antwerpen zusammenspielte und der ihm nur Gutes über seinen neuen Arbeitgeber berichtet hat. „Das hat meinen guten Eindruck bestätigt.“

Und auch der Trainer ist vollends überzeugt, was ja nicht ganz unwichtig ist: „Er hat sich sensationell integriert“, findet Dino Toppmöller. „Man darf nicht vergessen, er spricht kein Deutsch, und Englisch hat er erst gelernt. Doch die Jungs sehen schnell, dass er ein super Spieler ist, deswegen ist er sofort akzeptiert.“