Eintracht im Rausch

Von: Thomas Kilchenstein, Ingo Durstewitz

Ekstase: Die Eintracht flippt völlig aus, mal wieder. © dpa

Der Frankfurter Bundesligist freut sich über den europäischen Wettbewerb, will nun aber alles in das große Pokalfinale investieren und ist sich sicher: „Es wird ein Frankfurter Finale“.

Christian Streich, diese skurrile, echte Type, die man nicht erfinden könnte, wenn es sie nicht schon gäbe, dieser Christian Streich hat die 96 Minuten vom Samstag im Frankfurter Stadtwald ganz gut zusammengefasst. Das Endergebnis, 1:2 aus Sicht des von ihm angeleiteten SC Freiburg, sei irgendwie okay, weil seine Männer halt einfach nicht mehr dagegenhalten konnten. Die Kraft war weg. Und dann kamen noch zwei sehr entscheidende Faktoren hinzu. Zum einen der Ausnahmestürmer der Eintracht. „Sie haben Kolo Muani, wir nicht“, sagte Streich. Und beschrieb gerade die Szene, die zum 1:1-Ausgleich nach 83 Minuten führte, wie folgt: „Er springt eine Sekunde früher ab und bleibt zwei Sekunden länger in der Luft, das ist einfach eine außergewöhnliche Qualität. Kolo Muani hat den Unterschied gemacht.“ Wie so oft in dieser turbulenten Saison.

Der Frankfurter Angreifer machte seinen 15. Saisontreffer mit einem wichtigen Kopfball, perfekt getimt, und um ein Haar wäre er noch Torschützenkönig geworden, wenn er tief in der Nachspielzeit nicht alleine vor dem Tor am Freiburger Schlussmann Mark Flekken gescheitert wäre. „Dann wird er es halt nächste Saison“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. „Bei den Bayern womöglich? „Nein, bei uns, das bitte unterstreichen beim Zititieren“, bekundete er lachend. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Wunderstürmer vielleicht sogar wirklich noch eine Saison in Frankfurt dranhängt, wird intern als gar nicht mal so klein eingeschätzt. „Er ist ein großartiger Junge, bescheiden und ehrgeizig“, sagte Trainer Oliver Glasner. „Bei ihm ist eine Weltkarriere vorgeplant.“ Der erste Schritt ist gemacht.

Manager Krösche ist derweil in diesem völlig verrückten Saisonfinale ja auch auf einmal als heißer Kandidat für die Nachfolge des in München geschassten Sportchefs Hasan Salihamidzic ins Spiel gebracht worden. Doch der 42-Jährige denkt nicht daran. Er hat weder eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag noch Ambitionen, die Eintracht zu verlassen. Er hat sich aufrecht bekannt zu seinem Klub. Er wird die Eintracht gestalten und mit aufgepeppter Mannschaft in die neue Saison führen. Das Team soll mit einigen Hochkarätern verstärkt werden, Dino Toppmöller soll es als neuer Chefcoach anleiten.

Doch zurück zu Christian Streich und seinen zwei Thesen. Die zweite ist nämlich genauso richtig wie die Kolo-These. Denn irgendwann, die Partie plätscherte 70 Minuten so vor sich hin, und die Eintracht wirkte nun wirklich nicht so, als wolle sie sich selbst einen schönen Rückenwind für das großen Finale in Berlin am kommenden Samstag geben, irgendwann brodelte es auf einmal auf den Rängen, es wurde unruhig und laut, es knisterte, und plötzlich liefen sie immer noch mal einen Schritt schneller, die Eintracht-Recken, grätschten plötzlich und fegten dazwischen, setzten nach und hauten sich rein. Die Hertha, bereits abgestiegen, hatte nämlich den 0:1-Rückstand in Wolfsburg in ein 2:1 gedreht, und das ermöglichte der Eintracht den Satz nach Europa. „Plötzlich gab es dann noch die Konstellation, dass die Hertha führt“, rekapitulierte Streich. „Und die Frankfurter Spieler und das ganze Stadion wussten es. Das hat es nicht einfacher gemacht.“ Nicht einfacher gemacht – die Untertreibung des Tages.

Mit voller Leidenschaft, Bereitschaft und Power gingen die Frankfurter urplötzlich zu Werke, berannten das Freiburger Tor mit wütenden Angriffen. Und dann war es in der Nachspielzeit Eric Dina Ebimbe, der das Siegtor machte, zack, rein ins Herz der Breisgauer, und abdrehen zum Jubel vor der Fankurve. „Unbeschreiblich, einfach fantastisch“, sagte der Franzose völlig geplättet. Es brachen, so kitschig es sich anhören mag, tatsächlich alle Dämme.

Da war es wieder, dieses spezielle Eintracht-Feeling, diese besonderen Momente, die es natürlich an anderen Standorten auch gibt, aber wohl eher selten in diesem Ausmaß, dieser Häufigkeit und dieser Intensität. „Wir haben es auf der letzten Rille gezogen. Das ist typisch für diesen Klub, für die Eintracht. Es hätte nicht anders kommen können“, sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann. „Jeder, der mit der Eintracht länger verbunden ist, weiß, dass Dinge bei uns nie linear oder gerade verlaufen. Wir brauchen immer mal ein paar Umwege.“

Einer davon führt die Eintracht erst mal in die Conference League antreten, ein Wettbewerb, der intern als sehr spannend betrachtet wird. Aber sie hat natürlich auch noch die Chance, sich für die Europa League zu qualifizieren, mit nur einem Sieg am 3. Juni in Berlin gegen RB Leipzig.

Das ist das große Ziel, darauf fiert eine ganz Stadt hin. „Es gibt keine Stadt und keinen Verein, der Europa so lebt wie die Eintracht – ob Champions League oder Conference League“, sagte Glasner. „Wir sind noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig,Wir wollen den Pokal holen.“

Dass es so kommt, daran besteht natürlich gar kein Zweifel. „Stimmungsmäßig gibt uns dieses Spiel mit dieser Dramaturgie einen Raketenantrieb“, sagt Axel Hellmann und orakelte auch im Hinblick auf die vielen Fans, die die Reise nach Berlin antreten werden: „Das wird ein Frankfurter Wochenende. Es wird Frankfurter Finale – und es wird am Ende einen Frankfurter Pokalsieg geben.“ Es ist angerichtet für den Showdown, Samstag, 3. Juni, 20 Uhr, Olympiastadion Berlin.