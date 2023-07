Hugo Larsson: Nur Angst vor Attila

Von: Ingo Durstewitz

Nicht nur auf den Füßen gut unterwegs; Hugo Larsson schreibt beim Trainingsauftakt Autogramme. © IMAGO/Eibner

Eintracht-Neuzugang Hugo Larsson kommt zum Start der Vorbereitung ziemlich selbstbewusst daher

Der schwedische Fußballprofi Hugo Emanuel Larsson ist ein aufgewecktes Bürschen. Selbstbewusst, aber trotzdem bescheiden, wissbegierig, kommunikativ, und Manieren hat er auch. Dabei ist der Zugang von Eintracht Frankfurt noch jung an Lebensjahren, erst vor wenigen Wochen beging er seinen 19. Geburtstag. Dafür wirkt er schon abgeklärt und reif. Nur die Sache mit dem Adler ist dem Mann aus Svarte nicht so ganz geheuer. Dass die Eintracht ein lebendes Wappentier hat, ein eigentlich majestätisches und stolzes, nein, das habe er erst kürzlich erfahren, erzählt der Mittelfeldspieler. Und der erste Eindruck von Attila war eher einschüchternder Natur. „Er sieht ein bisschen gruselig aus.“ Hört man auch nicht alle Tage. Eintracht-Sprecher Bartosz Niedzwiedzki will jetzt, wie er erklärte, Attila-Besitzer Norbert Lawitschka einschalten, damit sich die Beziehung der beiden schnell verbessert. War natürlich nur ein Spaß.

Wenn Hugo Larsson an Eintracht Frankfurt denkt, dann kommen ihm eher die frenetischen Fans in den Sinn, die Bilder, die über den alten Kontinent geisterten, als die Hessen im letzten Jahr Europa rockten. „Ich freue mich riesig“, sagt das Talent, das in Schweden schon als Rohdiamant gepriesen wurde. „Das wird ein richtiges Abenteuer.“

Die Eintracht will den Schlaks, 1,87 Meter groß, behutsam aufbauen, obwohl sie ihn sich einiges hat kosten lassen. Knapp zehn Millionen Euro (Sockelbetrag 7,5 Millionen) kann der Deal am Ende kosten, das ist ein Haufe Zaster für einen Jungprofi, der bisher nur in Schweden, bei Malmö FF, gespielt hat. Dort war er aber Stammspieler und Leistungsträger, trat mit dem bekanntesten schwedischen Klub im vergangenen Jahr in der Europa League an. Mit überschaubarem Erfolg allerdings;: sechs Spiele, sechs Niederlagen (zwei davon gegen Union Berlin).

Die Eintracht ist von den Fähigkeiten des „Verbindungsspielers“ (Larsson über Larsson) vollends überzeugt, hat ihn mit einem langfristigen Vertrag bis 2028 ausgestattet. „Er ist ein mutiger Spieler im Spielaufbau, hat Selbstvertrauen und auch die mentale Stärke, ein Spiel zu leiten und zu lenken“, sagt Sportvorstand Markus Krösche, der den Rechtsfuß schon lange auf dem Radar hatte. Larsson ist ein typisches Fallbeispiel des Eintracht-Schemas: früh entdecken, schnell zuschlagen, gut ausbilden, teuer verkaufen.

Bereits im Februar stellte der Manager den Kontakt zur Berateragentur des Fußballers her, im März war er für einen Tag in Frankfurt und ließ sich, wie er sagt, „alles zeigen.“ Überlegen musste er nicht lange, ob er den Sprung wagen solle. „Es ist für mich ein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Dass ich zur Eintracht wechsle, war eine Selbstverständlichkeit. Es ist ein phantastischer Verein.“

Das der Klub eine Menge Geld für ihn bezahlte, sieht er auch nicht als Bürde. Er findet die Dimensionen zwar generell „komisch“, aber er wolle sich damit eigentlich gar nicht befassen und also nicht belasten. „Das ist kein Druck für mich.“

Zu seinem sehr erwachsenen Auftritt passt auch seine Berufseinstellung. Wer auf diesem Niveau Fußball spielt und in jungen Jahren schon Nationalspieler seines Landes ist, der hat einen klaren Karriereplan im Kopf. Er, Larsson, sei zwar ein Familienmensch, der seinen Eltern viel zu verdanken hat. Aber dass er nun die Heimat verlassen musste, um den nächsten Schritt zu machen, stand für ihn außer Frage. „Das gehört dazu, den Schritt musst du einfach gehen.“ Auch wenn Hugo jetzt erst mal alleine in Frankfurt ist.

Glücklicherweise seien die Unterschiede zwischen den Ländern nicht so groß. „Da gibt es einen gemeinsamen Nenner.“ Nur mit den derzeitigen Temperaturen kommt der schmächtige Kerl nicht so gut klar. „Daran muss ich mich erst gewöhnen.“

Larsson, der als Kind von Cristiano Ronaldo schwärmte, es nun aber eher mit Kevin De Bruyne und Mateo Kovacic hält, macht nicht den Eindruck, als brauche er lange Eingewöhnungszeit. Er könne verstehen, dass man ihn langsam aufbauen wolle, aber wenn schnell mehr geht, warum denn nicht? Ich bin hier, um direkt abzuliefern.“

Der Mittelfeldmann, der sieben Jahre für Malmö spielte und dem Verein tief verbunden ist („Ich liebe den Klub“), sieht sich als klassischen Box-to-Box-Spieler, das liegt ihm, er ist immer in Bewegung, mal vorne, mal hinten, immer anspielbar. „Ich bin beweglich, nicht ängstlich. Wenn ich einen Fehler machen, spiele ich trotzdem genau so weiter.“ Nur an seiner Torgefahr könnte er arbeiten.

Interessant übrigens, was der auf eine aufwendige Datenanalyse setzende Onlineblog „Ballorientiert“ über ihn herausgefunden hat. Demnach sei Larsson ein Spieler, der den langen Ball konsequent vermeidet: „Kein anderer Spieler in der Liga spielte mehr Kurzpässe als er. Als Ergebnis bringt er erstaunliche 92 Prozent seiner Pässe in das letzte Drittel des Spielfelds – ein Wert, der seinesgleichen sucht.“