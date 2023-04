Hoffnungsträger Eric Dina Ebimbe: „Mit 110 Prozent Herz“

Von: Daniel Schmitt

Bringt Dynamik ins Eintracht-Spiel: Eric Dina Ebimbe. © Imago

Eintracht-Profi Eric Dina Ebimbe avanciert nach einer langen Verletzungspause und seiner Rückkehr erstaunlich schnell zum Hoffnungsträger.

Eric Dina Ebimbe erschien am Mittwochmittag mit einiger Verzögerung zur Presserunde. Zuvor, im Training von Fußballbundesligist Eintracht Frankfurt, hatte er bei Sprints ein leichtes Ziehen an den Adduktoren gespürt, also sollte lieber erst einmal der Doc drüberschauen, ehe er den Reportern Rede und Antwort stehen würde. Ein halbe Stunde später gab der Spieler Entwarnung: „Nix Schlimmes.“ Er habe Grünes Licht erhalten, um tags drauf wieder mit der Mannschaft zu üben für das bevorstehende Auswärtsspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund.

Der 22-jährige Ebimbe ist ja gerade ohnehin erst wieder zurückgekehrt ins Team nach einer Sprunggelenksoperation, er wurde in Leverkusen und gegen Gladbach eingewechselt und brachte jeweils frischen Wind. Ebimbe selbst sieht sich derzeit bei „50 Prozent“, wie er sagt, habe aber mit „110 Prozent Herz“ gespielt. Das sah dann tatsächlich ganz gut aus, dynamisch vor allem. Auf der offensiven Halbposition eingesetzt, belebte der von Paris Saint-Germain ausgeliehen Profi das Eintracht-Spiel spürbar. Einzig die vergebene Riesenchance gegen Gladbach blieb negativ im Gedächtnis. Sei’s drum.

Am Samstag in Dortmund rechnen viele Beobachter:innen mit dem Franzosen in der Frankfurter Startelf. Er, Ebimbe, wolle dagegen einfach für die Truppe da sein, sagt er, „ob es dann für die Startelf reicht, muss am Ende der Trainer entscheiden.“ Es gehe nach solch einer langen Verletzungspause auch um das richtige Timing der Wiedereingliederung.

Zwei Finals im Pokal

Im Training jedenfalls probierte Coach Oliver Glasner den Mittelfeldspieler, der in der Hinrunde oft auch auf dem rechten Flügel überzeugte, sowohl im offensiven Mittelfeld als auch kurzzeitig in der Innenverteidigung aus. „Ich bin recht anpassungsfähig“, so Ebimbe, „es geht darum, sein Ego hinten anzustellen.“ Sein Motto: Hauptsache spielen!

Die Niederlagenserie der Eintracht sei sehr ärgerlich, doch der Franzose ist überzeugt: „Die Qualität im Team ist da“, das Potenzial also für die sportliche Wende. Ohne die Bundesliga und das Rennen um Europa vernachlässigen zu wollen, richtet Ebimbe seinen Fokus vor allem auf den DFB-Pokal. Er habe zwar mit Paris schon Titel gewonnen, aber dieser sei ihm besonders wichtig, schließlich habe er nun auch einen größeren Anteil. Kurzum: „Im Pokal haben wir zwei Finals. Es fehlen nur zwei Siege zum Titel.“ Klingt einigermaßen machbar.