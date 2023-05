Eintracht-U21 steigt in Regionalliga auf: „Planungen laufen auf Hochtouren“

Von: Daniel Schmitt

Durfte kürzlich sogar Bundesligaluft schnuppern: Dario Gebuhr (links), hier gegen Bayern Alzenau, kam für die Profis in Dortmund zum Einsatz. © IMAGO/Jan Huebner

Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt steigt in die Regionalliga Südwest auf. Dort warten brisante Derbys gegen den FSV Frankfurt und - vor allem - Kickers Offenbach.

Die positive Nachricht erreichte ihn beim kurzen Heimatbesuch, bei seiner Familie in Bochum, den Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Alexander Richter, auf diesem Posten seit etwas mehr als einem Jahr tätig, sei schon „etwas überrascht“ gewesen über den freiwilligen Verzicht des FC Gießen auf die Startberechtigung für die Regionalliga Südwest und dem damit einhergehenden fixen Aufstieg der Eintracht-Reserve in die vierte Liga. Aber, so Richter zur FR, „auch wenn solch ein Aufstieg ohne eigenes Spiel nicht ganz so emotional ist, nehmen wir es, wie es kommt.“ Es gab ja seit einigen Wochen und Monaten keine Zweifel, wer die beste Mannschaft der Oberliga Hessen ist. Die letzte Niederlage der Frankfurter ist bereits zwei Monate her, danach folgten reihenweise Kantersiege, gar ein 12:0. „Die Jungs haben sich den Aufstieg verdient“, sagt Richter.

Die Eintracht-U21, die vor der Runde das Spielrecht und die Spielstätte des SC Hessen Dreieich übernommen hatte, dominierte die Amateurklasse fast nach Belieben. Bisher 82 Punkte, 107 Tore, 31 Gegentreffer - jeweils Bestwerte. Im Grunde konnte einzig der FC Gießen, trainiert vom Ex-Frankfurter Daniyel Cimen, mithalten, reichte auch die Lizenz für die Regionalliga ein, entschloss sich nun aber aus wirtschaftlichen Gründen auf den Aufstieg, der auch über eine Relegation als Zweitplatzierter möglich gewesen wäre, zu verzichten. „In der Regionalliga Südwest hätte sich der Verein in vielen Dingen strecken müssen“, hieß es in einer Mitteilung der Gießener.

Für die Eintracht sind die finanziellen Aufwendungen, die natürlich steigern werden, ein vernachlässigbares Übel, viel mehr sieht Sportvorstand Markus Krösche, der auf die Wiedereinführung einer zweiten Mannschaft gedrängt hatte, in der vierten Liga die optimale Spielklasse zur Entwicklung der Talente und deren Heranführung an die Bundesligatruppe. Unlängst erst durfte Verteidiger Dario Gebuhr in Abwesenheit einiger verletzter der gesperrter Profis in der Bundesliga mittun und in Dortmund seine ersten Minuten reinschnuppern. Auch Marcel Wenig stand schon mal in der Bundesliga auf dem Rasen.

Die Gegner des Frankfurter Reserveteams jedenfalls werden namhafter. Unter anderem stehen Derby gegen den FSV Frankfurt sowie - deutlich brisanter - jenes gegen Kickers Offenbach an. „Die Planungen laufen auf Hochtouren“, sagt Alexander Richter, wohlwissend, dass der Sportliche Leiter, Ex-Profi Patrick Ochs, bereits einige Neuzugänge dingfest gemacht hat. Phinees Bonianga (1. FC Kaiserslautern II), Noel Futkeu (Schwarz-Weiß Essen), Mark Müller (VfR Aalen), Max Hauswirth (Astoria Walldorf) wechseln zu den Hessen.

„Die Saison war für alle Beteiligten harte Arbeit, für die nun jeder Einzelne belohnt wird“, sagt Ochs, der dem von Kristjan Glibo gecoachten Team aber noch ein letztes Ziel für die aktuelle Runde setzt: „Nichtsdestotrotz geben wir in den letzten Spielen Vollgas, um die herausragende Saison auch mit der Meisterschaft zu krönen.“ Ein Sieg aus drei Partien sollte machbar sein.