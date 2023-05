Hilfreiches Torfestival für die Eintracht-Frauen

Von: Katja Sturm

Ständiger Unruheherd: Nicole Anyomi von Eintracht Frankfurt im Duell mit Jana Feldkamp von der TSG Hoffenheim. © IMAGO/HMB-Media

Frankfurter Fußballerinnen festigen mit 3:3 gegen die TSG Hoffenheim den wichtigen dritten Platz. Géraldine Reuteler schafft in einem packenden Verfolgerduell noch den Ausgleich.

Das Hin und Her auf dem Rasen hatte sogar Eintracht-Trainer Niko Arnautis kurzzeitig durcheinandergebracht. Bei der Analyse des Duells der Frankfurter Bundesliga-Fußballerinnen mit der TSG Hoffenheim am Sonntag stockte der 43-Jährige einen Moment, als es vor den Journalisten darum ging, den ersten Treffer zuzuordnen. Es war ein unterhaltsamer Schlagabtausch, den die beiden Mannschaften sich vor 3098 Zuschauern im Stadion am Brentanobad geliefert hatten.

Das Endresultat, ein 3:3 (2:2) wie schon im Hinspiel Ende Oktober, war zwar nicht das, was sich die Gastgeberinnen für diese Schlüsselpartie im Kampf um den Einzug in die Champions-League-Qualifikation vorgestellt hatten; das Unentschieden hilft den Adlerträgerinnen jedoch mehr als ihren Konkurrentinnen aus dem Kraichgau, denn als Tabellendritter mit drei Punkten mehr haben sie es damit „weiterhin selbst in der Hand“, das Ticket fürs internationale Geschäft zu lösen. So drückte es Géraldine Reuteler aus, die in der 73. Minute ihrer Mannschaft mit einem strammen Schuss einen Punkt sicherte.

„Wir waren über 90 Minuten das bessere Team“, betonte die Schweizer Nationalspielerin. Doch wieder einmal belohnte sich die Eintracht-Formation nicht dafür, mehr Chancen herausgeholt zu haben als ihre Gegenüber. Während mancher Abschluss der von Anfang an etwas druckvoller agierenden Frankfurterinnen daneben ging, erwies sich die Truppe von Stephan Lerch auf der anderen Seite als deutlich effektiver: Nach dem frühen Führungstor, für das Reuteler schon nach fünf Minuten einen Pass der Hoffenheimerinnen abfing und Lara Prasnikar bediente, ließ die TSG keine ihrer eigenen Möglichkeiten aus und ließ, fast wie aus dem Nichts, zwei Gegentreffer folgen. Erst nutzte Kapitänin Fabienne Dongus per Kopf einen Abpraller von der Latte nach einem Freistoß (12. Minute), dann traf Paulina Krumbiegel (31.) nach einem Konter.

Nicole Anyomi, die in der Startelf wieder Shekiera Martinez ablöste, glich noch vor der Pause aus (41.); Die deutsche Nationalspielerin, deren Erfolg ebenfalls durch einen Abspielfehler bei der TSG begünstigt wurde, war zuvor bereits mehrere Male aus aussichtsreicher Position gescheitert. Melissa Kössler sorgte in der 57. Minute für den zweiten zwischenzeitlichen Vorteil der Gäste, den Reuteler dann wettmachen sollte.

Laura Freigang hätte ihren 100. Bundesligaauftritt in der Nachspielzeit sogar noch mit einem Treffer krönen können, knallte den Ball dabei jedoch nur an die Latte. „Es war ein spannendes Spiel“, stellte Arnautis fest. Die Eintracht sei gut in die Partie gekommen, „zielstrebiger und aktiver“ und dem Siegtreffer näher gewesen. „Wir wollten gewinnen; ich glaube, das hat auch jeder im Stadion gesehen.“ Nun, da dieser Plan A gescheitert sei, „nehmen wir den einen Punkt mit in dem Wissen, dass er uns am Ende helfen kann“. Der Blick richte sich jetzt auf die verbleibenden vier Spiele. Das erste davon ist jenes beim Tabellenfünften Bayer Leverkusen, das um einen Tag auf den nächsten Samstag (13 Uhr) verschoben wurde. „Da wollen wir wieder auf Sieg spielen“, so der Eintracht-Coach.

Trotz der vollen Ränge gab es bei Sonne und Temperaturen über 20 Grad im heimischen Rund für die SGE erstaunlich wenig hörbaren Rückhalt. „Es war ruhiger als sonst“, bestätigte auch Reuteler. Aber vielleicht sei es allen nur zu heiß zum Anfeuern gewesen.