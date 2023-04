Hellmann kontra Holzer: Eintracht Frankfurt vor dem Showdown

Von: Ingo Durstewitz

Teilen

Was hat er vor? Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt. © imago images/Jan Huebner

Am Mittwoch kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Vorstand Axel Hellmann und Aufsichtsrat Philip Holzer - dessen Rücktritt ist nicht ausgeschlossen.

Es ist nicht zu erwarten, dass der ausgemachte Zoff an der Vereinsspitze von Eintracht Frankfurt am Dienstag eine neue Eskalationsstufe erreicht. Am Dienstag wird erst einmal Fußball gespielt, DFB-Pokal, zu Hause gegen Union Berlin, da winkt der Einzug ins Halbfinale. Ist ja auch mal ganz schön in diesen Tagen, in denen es bei den Hessen so gar nicht rund läuft. Weder auf dem Fußballplatz noch in der Führungsetage.

Einen Tag nach dem Viertelfinale könnte es zum Showdown auf anderer Ebene kommen. Dann treffen die so ziemlich zerstrittenen Klubbosse Axel Hellmann und Philip Holzer aufeinander. Moderiert wird das Schlichtungsgespräch zwischen dem Vorstandssprecher Hellmann und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Holzer von Vereinspräsident Peter Fischer, der ausgleichend wirken und wieder das zusammenbringen soll, was früher mal zusammengehörte, mittlerweile aber gehörig auseinandergedriftet ist. Vernünftig ist solch ein Gipfel allemal, ob er allerdings zu einer Befriedung führt, ist fraglich, eigentlich nicht anzunehmen.

Wie soll es dem Mediator Fischer gelingen, in einem Gespräch das zerbrochene Vertrauen wieder aufzubauen und die diametralen Standpunkte anzugleichen? Ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es ja über Nacht keine neuen Erkenntnisse mehr geben wird. Zwischen beiden gibt es atmosphärische Störungen, aber auch einen Dissens bei wichtigen Sachthemen.

Eine neue Dimension bekam die Auseinandersetzung am Wochenende, als sich der komplette AG-Vorstand in einem langen Schreiben an den Aufsichtsrat wandte und mehr Geschlossenheit anmahnte. Hintergrund war ein Bericht der „Bild“, in dem der Investor und Aufsichtsrat Stephen Orenstein die hohe Unternehmensbewertung (503 Millionen Euro) der Nomura-Investmentbank als sehr ambitioniert bezeichnet haben soll (die FR berichtete). Der vermögende Unternehmer, der Anteile an der Fußball-AG hält und im vergangenen Jahr für gut 40 Millionen Euro weitere erwerben wollte, hat dies in einer eigenen Stellungnahme am Sonntag relativiert. Doch das Misstrauen bleibt. Auch der Vorwurf, er habe sich mehr Einfluss erkaufen wollen. Orenstein dementiert das energisch.

So oder so: Der Machtkampf tobt in wilder Pracht und aller Öffentlichkeit.

Die Frage wird nun sein, wie es weitergeht, ob der Krisengipfel eine Lösung bringen kann. Das kann er, denn hinter den Kulissen sind zuvor schon unzählige Kamingespräche geführt, Positionen ausgetauscht, Personen in Stellung gebracht worden. Zudem verfestigen sich bei den Protagonisten die Bilder, die Meinungen werden klarer.

Möglich und vielleicht sogar wahrscheinlich ist, dass Aufsichtsratsboss Holzer den vor einigen Wochen angebotenen Rücktritt quasi einlöst und sein Amt zur Verfügung stellt. Er wäre seit vielen Jahrzehnten der erste Gremiumschef, der vorzeitig abdankt. Der 57-Jährige ist ob der jüngsten Entwicklung kreuzunglücklich und enttäuscht, er sehnt sich nach Anerkennung und Würdigung, sieht sich aber jetzt in die Rolle des bösen Investmentbankers gedrängt.

Holzer will sich zudem keinesfalls als „Königsmörder“ und Sündenbock abstempeln lassen, falls der anerkannte Hellmann dem Werben der DFL nachgeben, sich an die Spitze des Dachverbandes setzen und die Eintracht verlassen würde. In Frankfurt hat er noch einen Vertrag bis 2027, einen Abgang hatte er noch im Januar kategorisch ausgeschlossen. Doch seitdem ist viel passiert. Die persönlichen Differenzen zwischen ihm und Holzer sind öffentlich ausgeschlachtet, auch die kritische Haltung bezüglich Holzers Rollenverständnis ausgeleuchtet worden. Holzer und nun auch Orenstein sind geschwächt, Hellmann hält die Zügel in der Hand.

Was aber passiert, sollte der Aufsichtsratschef den Weg wirklich freimachen? Zunächst einmal wäre es dann unwahrscheinlich, dass Investor Orenstein seinen Sitz im Kontrollgremium behält. Und die Anteile an der Fußball-AG, von denen Orenstein gemeinsam mit Holzer als „Freunde des Adlers“ 16,81 Prozent halten? Verbleiben wohl erst mal in deren Portfolio. Ein Käufer ist derzeit nicht in Sicht. Für den Vorsitz des Organs käme Sven Janssen in Betracht, der bereits Mitglied im Aufsichtsrat ist. Vor zwei Jahren erwarb der Unternehmer mit seiner Herzschlag GmbH fünf Prozent der Aktien und steuerte dafür im Gegenzug 22 Millionen Euro bei. Philip Holzer hatte sich damals für Janssen stark gemacht, doch das Verhältnis ist merklich abgekühlt.

Übrigens: Sollte der angeschlagene Vereinspräsident Peter Fischer in absehbarer Zeit oder am Ende seiner Amtszeit abtreten, könnte Mathias Beck an die Spitze des Klubs rotieren. Der Immobilienkaufmann aus Dreieich sitzt bereits im Verwaltungsrat.

Und was hätte ein Holzer- Rückzug für Folgen in Bezug auf Axel Hellmann und dessen Zukunft? Wäre es dann gegeben, dass der Spiritus rector der Eintracht an Bord bliebe? So einfach ist das nicht. Sicher würde dieses Szenario die Wahrscheinlichkeit eines Verbleibs erhöhen, zumal dann auch der moralische Druck auf Hellmann zunehmen würde. Doch ausgeschlossen scheint nicht, dass er seinen Verein erst einmal nach seinen Vorstellungen umbaut und ihn dann gut aufgestellt doch Richtung DFL verlässt, wo er zweifelsfrei ungleich mehr Salär einstreichen könnte. Und: Solch eine Chance bietet sich nur einmal im Leben. Kurios wäre das allemal, sollte binnen kürzester Zeit eine erfolgreiche Führungsmannschaft von Bord gehen.

Andererseits ist Hellmann Eintrachtler durch und durch und hält bei seinem Herzensverein alle Strippen in der Hand. Er ist Mister Eintracht. Nicht zu vergessen: Er braucht den Wettkampf am Wochenende.

Einiges könnte auch davon abhängen, ob das von Hellmann bei der DFL angeschobene Investorenmodell durchgeht. Sollte es blockiert werden, hätte der DFL-Job schlagartig an Reiz verloren.

Es bleibt spannend, auch nach dem Showdown am Mittwochabend.

Was passiert mit ihm? Philip Holzer, Aufsichtsratschef von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Hartenfelser