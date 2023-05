Krösche hofft für nächste Saison auf Eintracht-Rückkehrer

Von: Johannes Skiba

Bei der Kaderplanung von Eintracht Frankfurt stehen noch viele Fragezeichen im Raum. Die Rückkehr von Jens Petter Hauge ist hingegen beschlossen.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt und Sportvorstand Markus Krösche steht ein stressiger Transfer-Sommer bevor. Wie aufwendig und kostspielig die kommende Wechselphase wird, hängt zu einem großen Teil von der Personalie Randal Kolo Muani ab. PSG bereitet offenbar ein mächtiges Angebot für den Topscorer der Bundesliga vor. Unabhängig potenzieller Zu- und Abgänge kehrt mit Jens Petter Hauge auch ein Spieler zur SGE zurück, der die Erwartungen zwar bislang nicht erfüllen konnte, dafür eine kostenlose Verstärkung darstellen könnte – so die Hoffnung.

Jens Petter Hauge Geboren: 12. Oktober 1999 in Bodo, Norwegen Aktueller Verein: KAA Gent, Belgien (zur Leihe von Eintracht Frankfurt) Position: Rechtsaußen

Eintracht Frankfurt glaubt weiter an Jens Petter Hauge

Die neue Bewährungschance von Jens Petter Hauge bei Eintracht Frankfurt ist für beide Seiten eine Gelegenheit, um doch noch für ein Happy End zu sorgen. Markus Krösche bestätigte diese Hoffnung gegenüber der Bild: „Ja, er kriegt seine Chance. Er ist von der Persönlichkeit her reifer geworden. Dabei hat ihm auch seine schwierige Zeit in Belgien geholfen.“

Tatsächlich verläuft das Leihgeschäft beim belgischen Topklub KAA Gent nicht allzu erfolgreich für den Norweger. Bei seinen wettbewerbsübergreifend 27 Einsätzen kam der Offensivspieler in der Regel nur als Joker zum Zug, bei denen er fünf Treffer vorbereitete, aber kein Tor erzielen konnte. Lediglich zwei Partien absolvierte der 23-Jährige über die volle Distanz. Ein Kauf ist ausgeschlossen. Die Belgier besitzen keine Kaufoption. Hauge wechselte nach seiner SGE-Leihe 2022 für acht Millionen Euro vom AC Mailand fest zur Eintracht.

Markus Krösche gibt Jens Petter Hauge in der kommenden Saison eine Chance bei Eintracht Frankfurt. © imago/montage

Hauge überzeugte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Krösche in einem persönlichen Gespräch von sich

Da Oliver Glasner Eintracht Frankfurt am Ende der Saison verlassen und ein neuer Trainer an den Main kommen wird, bietet sich eine neue Chance für Hauge förmlich an. Unter Glasner konnte sich der flexible Außenstürmer nicht durchsetzen und nur selten überzeugen.

Nach einem gemeinsamen Gespräch, so heißt es in dem Bericht, entschied Krösche dem Norweger im kommenden Sommer eine neue Möglichkeit zu geben, um sich präsentieren zu können. Das professionelle Auftreten und der hervorragende Fitnesszustand sollen demnach ausschlaggebend für diese Entscheidung gewesen sein. Dennoch ist allen Beteiligten klar: Professionalität und gute Fitnesswerte allein werden Hauge nicht genügen, um sich nachhaltig in Frankfurt zu empfehlen. Dennoch ist dem 23-Jährigen zuzutrauen, dass er sein großes Potenzial endlich vollständig entfalten kann. Ein neuer Trainer könnte dabei helfen. (jsk)