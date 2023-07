Eintracht Frankfurts Urgestein Chandler: „Die Energie hat gefehlt“

Von: Ingo Durstewitz

Timothy Chandler über die vermurkste Rückrunde, seinen schweren Stand bei Oliver Glasner und den Neustart unter Dino Toppmöller

Frankfurt - Timothy Chandler gehört bei Eintracht Frankfurt fast schon zum Inventar. Seit Ewigkeiten hält der 33-Jährige, bis auf eine kurze Zwischenstation beim 1.FC Nürnberg, die Knochen für seinen Herzensklub hin. Er hat sie alle kommen und gehen sehen, die vielen Trainer, Friedhelm Funkel (noch als Jugendspieler), Thomas Schaaf, Armin Veh, Niko Kovac, Adi Hütter, Oliver Glasner und nun Dino Toppmöller.

„Ich vergleiche sie aber nicht gerne“, sagt der Routinier, dessen Vertrag bis 2025 läuft. Wichtig ist der Spaßvogel fürs Binnenklima, als Maskottchen versteht er sich freilich nicht, und dass er unter Oliver Glasner zuletzt kaum noch spielen durfte, wurmt ihn mehr als er öffentlich sagt. Am Freitag sprach der Verteidiger außerdem über ...

... seine Rolle als Integrationsminister: Ich nehme die Jungs ganz entspannt auf, zeige ihnen hier die Örtlichkeiten. Jessi (Neuzugang Ngankam; Anm. d. Red.) hat sich gleich am ersten Tag schon verlaufen, dem muss ich gleich zeigen, wo es langgeht (lacht). Es gibt aber eigentlich nie Probleme, die Jungs werden schnell integriert. Auch das Training haben sie gut angenommen. Obwohl es ziemlich anstrengend ist, gerade bei der Hitze.

... die ersten Tage für die neuen Spieler: Ihr müsst Euch das so vorstellen: Die Jungs kommen in die Kabine, gehen auf ihren Platz und dann hören sie als erstes – mich. Aber im Ernst: Es läuft sehr entspannt. Wir haben immer viele neue Spieler, es gab viele Wechsel in den letzten Jahren. Aber ich bin offen, ich mag es, so viele Menschen kennenzulernen. Und hier bei uns ist ja auch alles international.

... den Umgang mit Talenten : Ich sage ihnen immer, sie sollen in jeder Sekunde alles geben und zeigen, dass sie Profis werden wollen. Und wenn sie mit Krämpfen im Bett liegen abends – egal. Sie sollen mit Selbstvertrauen trainieren, sie bekommen von niemandem Ärger, niemand wird sie anmeckern. Da halte ich meine schützende Hand drüber.

... sein sonniges Gemüt: Meine gute Laune verliere ich nicht, ob ich spiele oder nicht. Auch als ich Stammspieler war, war ich der gleiche Timmy wie jetzt. Was mir eher die Laune verhagelt, ist, wenn es in der Kabine, in der Mannschaft nicht mehr stimmt und man sich nicht gegenseitig respektiert. Aber das ist bei uns nicht der Fall. Für mich ist es wichtig, dass das Umfeld für alle Spieler stimmt, dass wir immer eine gute Stimmung haben. Das hat zum Erfolg in den letzten Jahren beigetragen.

... die schwere persönliche Zeit unter Oliver Glasner und weshalb er nicht mal das Gespräch mit dem Trainer suchte: Ich habe jeden Tag hart gearbeitet, aber ich habe meine Chance einfach nicht bekommen. Fast jeder in der Kabine hat eine bekommen, ich nicht. Ich habe mich damit abgefunden, dennoch nie aufgegeben. Ich muss von mir selbst überzeugt sein und wissen, dass ich alles gegeben habe. Da muss ich dann auch keine Gespräche suchen. Ich habe die Chance nicht bekommen, das ist enttäuschend. Aber ich verliere deshalb nicht mein Gesicht oder meinen Charakter.

...seine persönlichen Ziele für diese Saison: Ich möchte dieses Jahr eine Chance bekommen, ich möchte mich beweisen. Ich bin topfit, fit wie lange nicht, habe sehr viel trainiert über den Sommer. Ich versuche, jeden Minute mitzunehmen.

... über die vermurkste Rückrunde: Jeder hat immer gesagt: Es ist immer das gleiche in der Rückrunde, alles wie letztes Jahr. Für mich war es aber nicht das gleiche. Für mich hat auf dem Feld die Energie und Zielstrebigkeit gefehlt. Das, was uns ausgemacht hat, als wir durch Europa gereist sind im Jahr zuvor. Jetzt haben sich viele mit anderen Sachen beschäftigt, auch im Hinterkopf. Das hat man gemerkt. Viele Wechsel standen in den Medien, auch mit dem Trainer immer wieder mal was. Wir hatten keine schlechte Stimmung, das nicht. Aber man hat gemerkt, dass viele Spieler nicht mehr 100 Prozent freien Fußball gespielt haben. Es war alles ein bisschen unruhig, es wurde sich nicht auf das konzentriert, was wir vorhatten. Das ist schade, weil wir eine große Chance hatten. Aber vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, weil wir jetzt von Null starten und mit Vollgas loslegen können. Wir müssen daraus lernen. Die letzten Jahren ging es nur bergauf. Jetzt haben wir einen schönen, guten Neustart mit einem neuen Trainer.

... den neuen Trainer Dino Toppmöller: Seine erste Ansprache war sehr gut. Er kam als sehr guter, offener Mensch rüber. Ich glaube, dass es sehr gut passt und es eine gute Entscheidung war, ihn hierher zu holen. Ich denke, dass wir mit frischem Wind etwas Gutes entwickeln können in dieser Saison.

...die großen Ambitionen des Klubs, der regelmäßig europäisch spielen will: Wir haben uns sehr schnell entwickelt, viel erreicht, aber wir sind immer noch Eintracht Frankfurt, wir wissen, wo wir herkommen.

...über Mitspieler Jens Petter Hauge, der nach seiner Rückkehr aus Gent deutlich athletischer und dynamischer wirkt als vor einem Jahr: Er ist körperlich viel fitter zurückgekommen, er hat auch gesagt, dass er das letzte Jahr gut genutzt hat. Weil er wenig gespielt hat in Belgien, hat er mehr Zeit mit seinem Einzeltrainer gehabt. Er hat seinen Körper gut weiterentwickelt. Das Jahr hat ihm gut getan, auch vom Kopf her. Er hat sehr viel gelernt, er ist fitter, ein anderer Spielertyp geworden. Auch nicht mehr so locker und lässig. Muss man wirklich sagen.

Aufgezeichnet von Ingo Durstewitz