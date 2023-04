Hardung offenbar neuer Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt trifft Personalentscheidungen und befördert offenbar Timmo Hardung zum neuen Sportdirektor des Klubs.

Frankfurt - Die Planung für die kommende Saison läuft bei Eintracht Frankfurt seit längerer Zeit auf Hochtouren. Die SGE konnte mit Willian Pacho bereits einen Neuzugang präsentieren und wird das Duo Evan Ndicka und Daichi Kamada ablösefrei verlieren. Doch nicht nur beim Kader gibts Veränderungen in der nächsten Spielzeit, auch in der sportlichen Leitung steht eine Neuerung bevor. Nach übereinstimmenden Medienberichten von Bild und dem Kicker-Sportmagazin wird Timmo Hardung neuer Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt.

Name Timmo Hardung Alter 33 Verein Eintracht Frankfurt Funktion Leiter Lizenzbereich

Eintracht Frankfurt befördert Hardung offenbar zum Sportdirektor

Timmo Hardung ist derzeit Lizenzbereichsleiter bei Eintracht Frankfurt und steht offenbar vor einer Beförderung zur kommenden Saison. Seit dem Abgang von Bruno Hübner ist der Posten des Sportdirektors bei der SGE vakant. Zuletzt hatte Ben Manga die Aufgaben als Direktor Profifußball übernommen, der ehemalige Chefscout verließ den Verein aber im vergangenen Dezember in Richtung England und schloss sich dem FC Watford an.

Der gebürtige Heidelberger Hardung kam 2010 zur TSG Hoffenheim, absolvierte im Kraichgau ein freiwilliges soziales Jahr und stieg anschließend stetig auf. Der 33-Jährige konnte Erfahrungen als Co-Trainer um Jugendbereich sammeln, wurde Assistent des Koordinators der Jugendakademie und 2015 zum Teammanager der TSG Hoffenheim befördert. 2019 wechselte er gemeinsam mit Julian Nagelsmann zu RB Leipzig, wo er zwei Jahre als Leiter Lizenzbereich arbeitete.

Timmo Hardung von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Silas Schuelle

Nach den Abschieden von Nagelsmann zum FC Bayern München und Markus Krösche, den er bei RB Leipzig kennenlernte, zu Eintracht Frankfurt, ging Hardung mit zur SGE und wurde dort ebenfalls Leiter Lizenzbereich. In Zukunft soll Hardung mehr in die Kaderplanung und in Transfers eingebunden werden, wie das Kicker-Sportmagazin berichtet. Bereits im Winter war er mitverantwortlich für den Wechsel von Paxten Aaronson.

Eintracht Frankfurt: Preuß soll Nachfolger von Hardung werden

„Timmo besuchte mich in Philadelphia, schaute einige Trainingseinheiten, traf sich mit mir zum Dinner und erklärte mir, welchen Plan die Eintracht mit mir hat“, sagte der US-Amerikaner nach seinem Transfer im Winter von Philadelphia Union zu Eintracht Frankfurt.

Die nach der Beförderung Hardungs freie werdende Stelle als Leiter Lizenzbereich soll ebenfalls intern nachbesetzt werden. Christoph Preuß, ehemaliger Bundesligaprofi der SGE und aktueller Teammanager, wird offenbar die Nachfolge des 33-Jährigen antreten. Offiziell sind die Beförderungen von Hardung und Preuß bislang nicht, das Kicker-Sportmagazin geht aber von einer zeitnahen Verkündung aus. (smr)