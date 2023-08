Hapoel Beer-Sheva: Mit Fortuna im Bunde

Von: Ingo Durstewitz

Wertvollster Spieler von Hapoel: Patryk Klimala (vorne), hier noch im Trikot der New York Red Bulls. © afp

Die Israelis, möglicher Gegner von Eintracht Frankfurt in den Playoffs zur Conference League, haben auf dem Papier nicht viel zu bieten. Aber was heißt das schon?

Ginge es nach den nackten Zahlen, müssten die Israelis gar nicht erst antreten. Ihre gesamten Spielerwerte werden auf nicht mal 17 Millionen Euro taxiert – damit ist der ganze Kader in etwa so viel wert wie zwei Eintracht-Verteidiger – jeder für sich wohl gemerkt. Abwehrchef Robin Koch wird auf 18 Millionen Euro geschätzt, Nebenmann Tuta auf 15 Millionen. Klare Sache also. Auf dem Papier.

Immerhin hat Hapoel Beer-Sheva die heimische Liga auf dem zweiten Platz abgeschlossen, hinter Maccabi Haifa, aber vor Maccabi Tel Aviv, gegen die die Eintracht vor knapp zehn Jahren unter Armin Veh in der Europa League mit 2:4 verlor (das Heimspiel aber 2:0 gewann). In der Conference-League-Quali setzte sich das Team durch ein 1:0 und ein 1:1 gegen den litauischen Vertreter FK Panevezys durch. Der bekannteste Spieler ist Mittelstürmer Patryk Klimala (Marktwert 2,5 Millionen!), der frühere polnische U21-Nationalspieler hat schon in Schottland für Celtic und in den Staaten für New York Red Bulls gespielt. Treffsicherster Stürmer ist Rotem Hatuel, der in der letzten Saison 16 Pflichtspieltreffer erzielte. Und aus der Zweiten Bundesliga kam jetzt Kristoffer Peterson, der für Fortuna Düsseldorf in 32 Partien sechs Treffer machte. Immerhin. dur