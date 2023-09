Eintracht-Einzelkritik: Nkounkou sticht, Götze hadert

Von: Ingo Durstewitz, Jörg Hanau

Teilen

Hat dem Spiel nicht die entscheidende Wende geben können, obwohl er sich arg bemüht hat: Mario Götze. © dpa

Eintracht Frankfurt nach dem 1:1 gegen Köln in der Einzelbewertung: Der Neuzugang mit der späten Erlösung.

Sonderlob

Niels Nkounkou: Was für ein Einstand, am Freitag verpflichtet, am Sonntag in der 73. Minute eingewechselt - und Torschütze zum 1:1 in bester Kostic-Manier. Bravo!

Tadellos

Kein Eintrag

Gut dabei

Kein Eintrag

Ganz okay

Kevin Trapp: Wie schon gegen Sofia selten bis gar nicht gefordert. Musste aus elf Metern dennoch hinter sich greifen. Unbefriedigender Nachmittag, das wird ihm nicht gefallen.

Willian Pacho: Solide, macht, wofür er bezahlt wird. Auch im Spiel nach vorne leicht verbessert. Da kommt noch mehr.

Robin Koch Wenig Mühe im Zentrum der Abwehrkette. Kaum gefordert.

Tuta: Ohne Probleme mit den ungefährlichen Kölnern. Auf der Höhe, wenn’s mal brenzlig wurde.

Eric Dina Ebimbe: Wieder im linken Mittelfeld unterwegs und gefährlichster Antreiber. Viel Licht nach vorne, war an den meisten aussichtsreichen Szenen in der Offensive beteiligt. Aber da war auch eine schlampiger Moment, der in der Folge zum Elfer führte. Hätte einfach den Ball wegschlagen müssen. Fertig.

Hugo Larsson: Startelf-Debüt in der Bundesliga. Gute Ansätze, aber nicht konstant. Gute Übersicht, ein paar Fehlpässe zu viel. Ein Versprechen für die Zukunft, die längst schon begonnen hat.

So lala

Ellyes Skhiri: Versuchte dem Spiel Struktur zu geben, aber leider viel zu selten. Wirkte irgendwie gehemmt im ersten Durchgang. Lag’s am Gegener, den alten Kollegen? Nach dem Wechsel mehr Zugriff. Setzte Marmoush einmal gut in Szene.

Mario Götze: Als hängende Spitze immer anspielbar, fand aber wenig Abnehmer. Das kann ihm keinen Spaß machen - und das sah man ihm im ersten Durchgang auch an. Nach dem Wechsel fand der Kreative wieder die Lust am Spiel, wie immer sehr lauffreudig. Schwache Standards.

Aurelio Buta: Diesmal nicht der Tempomacher auf rechts. Lief sich oft fest. Verlor zu viele Zweikämpfe. Das kann er besser.

Schwächelnd

Omar Marmoush: Die Fußstapfen bleiben zu groß. Kann Kolo Muani nicht adäquat ersetzen. Klar - ist keine Neuigkeit. Ihm fehlt Stabilität und Masse im Zweikampf. Meist zweiter Sieger. Bemüht, zweifellos. Aber auch ungefährlich. Eine gute Chance, liegengelassen. Bleibt dabei, zu oft im Abseits. Wurde dann auch erlöst.

Philipp Max: Unglückliche Veranstaltung, in der Offensive kaum Tempoläufe über links, verschuldete kurz vor der Pause den Elfer, der zum 0:1 führte. Ziemlich dappisch, sagt der Frankfurter.

Jens Petter Hauge Kam nach der Pause für den verletzten Max. Zumindest laut Stadionsprecher. Keine Verstärkung. Öfter mal mit falschen Entscheidungen.

Zu spät gekommen

Ngankam, Rode, Aaronson hu/dur