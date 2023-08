Eintracht Frankfurt: Hinten knausrig, vorne großzügig

Von: Ingo Durstewitz

Robust und konsequent: Innenverteidiger Robin Koch (rechts). © IMAGO/Beautiful Sports

Eintracht Frankfurt rollt dem ersten Pflichtspiel entgegen, doch reibungslos läuft’s noch nicht. In der Offensive macht die zweite Reihe Werbung für mehr Einsätze.

Die Vorbereitung der Frankfurter Eintracht neigt sich dem Ende entgegnen, in einer knappen Woche wird es ernst in Leipzig im Pokal, und zu behaupten, die präsaisonalen Spiele seien reibungslos und wie am Schnürchen verlaufen, geht an der Realität vorbei. Von fünf Testpartien hat die Eintracht nur eine einzige gewinnen können, gleich die erste, und das auch noch gegen einen unterklassigen Gegner. Anschließend setzte es zwei Pleiten gegen Regionalligisten, gefolgt von einem 1:1 gegen Vitesse Arnheim und einem 0:0 am Samstag gegen den Premier-League-Starter Nottingham Forest. Das ist nicht das, was man unter optimal versteht, auch wenn die Vorbereitung ein Muster ohne Wert ist und wenig Aussagekraft für die anstehende Punktrunde hat.

Und doch kann und sollte man die Leistung als solche bewerten, und die war gegen die Engländer in Ordnung, ganz okay, solide, vor allen Dingen hinten, aber mehr auch nicht. Dino Toppmöller malte das Eintracht-Bild in zu hellen Tönen. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“

Im ersten Abschnitt war das aber nur in homöopathischen Dosen zu erkennen, gerade das Offensivspiel war ausbaufähig. Nur in Ansätzen blitzte das auf, was sich der Coach vorstellt – meistens dann, wenn flach von hinten heraus kombiniert wurde.

Die Startelf steht bereits

Toppmöller hat sich in weiten Teilen schon auf seine erste Elf festgelegt, die vielleicht in Nuancen, aber nicht im großen Ganzen verändert wird. „Bei uns sollte man nicht so klar definieren, was ein A- und ein B-Team ist“, sagt er. „Wir haben viele sehr gute Spieler.“ Aber „logischerweise“ hätten die am Samstag zur Startelf zählenden Spieler „ein Stück weit“ die Nase vorne gegenüber denen, die auf der Bank saßen.

In der Offensive ist das aktuell nicht unproblematisch, weil einige noch nicht auf dem Level performen, das sie selbst anpeilen. Nationalspieler Mario Götze sucht seine Form, was erklärbar ist. Der 31-Jährige stieg wegen eines hartnäckigen Infekts erst später in die Vorbereitung ein, die ohnehin schon „extrem kurz“ (Toppmöller) ist. Auch Jesper Lindström ist noch nicht der Jesper Lindström, der er vor seiner schweren Knöchelverletzung war. Immerhin bereiteten beide die beste Chance des Spiels vor, doch Kolo Muani schoss freistehend Forest-Keeper George Shelvey an. Passiert. Aber selten. „In 99 von 100 Fällen ist der Ball drin“, urteilte Toppmöller. Die Chancenverwertung war sowieso suboptimal, auch Omar Marmoush und Jessic Ngankam trafen binnen weniger Sekunden nur den Pfosten.

Interessanterweise brachte die zweite Garde mit unbekümmerten Frechdachsen wie Paxten Aaronson und Hugo Larsson oder auch Jens Petter Hauge, Marmoush und Ngankam mehr Witz und Zug ins Spiel, „sie haben neue Energie reingebracht“, beschied der Trainer, der überlegen muss, wie und wann er diese Spieler einbaut. Alle auf einmal wie am Samstag sicher nicht. Eine wichtige Erkenntnis ist zudem, dass die Abwehr weitgehend sicher stand, „wir haben nur einen Schuss zugelassen“, sagte Toppmöller. „In der Defensive haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht.“ Neuzugang Robin Koch hinterließ einen robusten, guten Eindruck. „Er zeigt das, was wir uns erwartet haben“, befand der Coach. „Er gibt uns Stabilität.“

Nur einer durfte gar nicht mitmachen am Samstag, Timothy Chandler musste in den sauren Apfel beißen. Für Toppmöller bleibt er aber ein „extrem wichtiger“ Spieler. „Er ist hier fast eine Legende.“ Gar nicht mehr im Kader waren Igor Matanovic und Faride Alidou. Beide sollen verliehen werden. „Das Wichtigste für sie ist jetzt, dass sie regelmäßig Spielpraxis bekommen“, sagt Sportchef Markus Krösche. Die zweite Liga böte sich an.