Eintracht Frankfurt trauert: Jürgen Grabowski ist tot

Eintracht-Legende Jürgen Grabowski stirbt im Alter von 77 Jahren. Große Trauer bei Eintracht Frankfurt und der Fußball-Welt.

Frankfurt – Jürgen Grabowski, der größte Spieler von Eintracht Frankfurt, ist tot. Er starb in der Nacht zum Freitag infolge eines multiplen Organversagens. Das bestätigte sein Klub, die Eintracht am Freitagmorgen. „Grabi“ wurde 77 Jahre alt. Seit Jahren ging es ihm gesundheitlich nicht gut, er musste an eine Dialyse angeschlossen werden, vor kurzen hatte er sich nach einem Sturz den Oberhalsschenkel gebrochen.

Jürgen Grabowski, im Wiesbaden geboren, und Zeit seines Lebens nur für zwei Klubs im Einsatz, dem SV Biebrich und Eintracht Frankfurt, machte 441 Bundesligaspiel für die Hessen, zudem 44 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. Mit dieser wurde 1974 auch Weltmeister. In dem Spiel an seinem 30. Geburtstag leitete Grabowski den 2:1-Siegtreffer ein. Zuvor hatte er sich nach dem blamablen 0:1 gegen die DDR erst wieder in die Mannschaft kämpfen müssen. Als Einwechselspieler gelang ihm das vorentscheidende 3:2 gegen Schweden. „Diesem Spiel verdanke ich alles“, sagte Grabowski immer wieder.

Jürgen Grabowski ist tot: Trauer um Mister Eintracht Frankfurt

Mister Eintracht zählte zu den größten Spielern, die je für Deutschland gespielt hatten. Spieler und Trainer bundesweit hatten dies schon vor Grabowskis Tod anerkannt. „Für mich war er einer der größten Künstler, den wir bei der Eintracht hatten - wenn nicht sogar der größte“, sagte Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel. Für Grabowskis Nationalelf-Kollegen und -Konkurrenten Wolfgang Overath war er „ein ganz feiner Mensch, ein super Junge. Mit dem Ball konnte er alles.“

Jürgen Grabowski Geboren 07.07.1944 in Wiesbaden Gestorben 10.03.2022 in Wiesbaden Vereine SV Biebrich, Eintracht Frankfurt Position Stürmer, Mittelfeldspieler Titel Weltmeister 1974, Europameister 1972, DFB-Pokal-Sieger 1974 und 1975, UEFA-Cup-Sieger 1980

Trauer um Jürgen Grabowski: Fußball-Legende von Eintracht Frankfurt stirbt

Nach dem WM-Titelgewinn trat Grabowski aus dem Nationalteam zurück, trumpfte aber bei der Eintracht weiter auf. Mit der Mannschaft wurde er UEFA-Cup Sieger 1980 und DFB-Pokalgewinner in den Jahren 1974 und 1975. Ein Foul von Lothar Matthäus und eine schwere Fußverletzung beendeten die Karriere von Grabowski. Kurzzeitig war er auch Trainer bei der SGE.

An seinem 75. Geburtstag kehrte Jürgen Grabowski in das Stadion von Eintracht Frankfurt zurück. Gleichzeitig feierte der Verein sein 120-jähriges Bestehen. (Thomas Kilchenstein/Vincent Büssow mit dpa).