Glasner wehrt sich gegen angebliche Egoismus-Vorwürfe

Von: Ingo Durstewitz

Vor der Rückkehr ins Westfalenstadion: Mario Götze. © Imago

Eintracht-Trainer Oliver Glasner gibt sich vor der hohen BVB-Hürde kämpferisch - in jeglicher Hinsicht.

Die persönliche Bilanz des Fußballtrainers Oliver Glasner gegen Borussia Dortmund ist ausbaufähig. Okay, das war nun ein wenig verniedlichend formuliert, in Wahrheit ist sie total niederschmetternd. Sieben Mal trat der aktuelle Frankfurter Coach mit seinen Teams gegen den BVB an, sieben Mal stand er danach ohne Punkte da. Mit der Eintracht hatte er die Westfalen immerhin zweimal am Rande einer Niederlage, irgendwie gingen die Spiele aber doch noch um. Mit Wolfsburg war es schlimmer, da gelang dem VfL in vier Versuchen nicht mal ein eigenes Tor, die Resultate im Überblick: einmal 0:3, dreimal 0:2. Junge, Junge.

Kein Wunder, dass der Coach vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Fußballtempel zu Dortmund nicht zu verbalen Luftsprüngen ansetzt. „Das ist jetzt kein Wunschgegner von mir“, sagt er schmunzelnd und mit Blick auf seine Horrorserie. Aber er glaubt fest an die Wende. „Es ist Zeit, das zu ändern und es auf unsere Seite zu drehen.“

Sehr viel höher könnte der Berg aber nicht sein, vor dem die Eintracht da steht. Die Borussia gehört nicht zu ihren Lieblingsgegnern, von den letzten zehn Spielen im Ruhrpott verlor sie neun. Nur einmal konnte sie gewinnen, das ist noch nicht so lange her, André Silva köpfte die Frankfurter zum 2:1-Erfolg. Damals, vor gut zwei Jahren, schwebte die Eintracht auf Wolke sieben, hatte im Rennen um die Champions League kurz vor Ultimo acht Punkte Vorsprung auf den BVB. Am Ende reichte nicht mal dieses fette Polster.

Und nun? Wollen die Hessen ihre europäischen Ambitionen noch mal ernsthaft untermauern, müssten sie mal wieder ein Spiel für sich entschieden. Das ist ihnen in den letzten sieben Versuchen nicht gelungen, weshalb sich Bayer Leverkusen den sechsten Tabellenplatz gekrallt hat. Glasner aber will nun mit aller Macht am Turnaround arbeiten, er will es erzwingen. Das spürt man. „Wir sind mittendrin im Gerangel, mittendrin im Fight, und wir werden bis zum letzten Spiel alles dafür geben, unter den ersten Sechs zu stehen – egal, was passiert.“

Nach Dortmund fahre man nicht, um sich vielleicht einen Zähler zu ermauern. „Wir werden sicher mal hinten reingedrückt, aber wir wollen in der Dortmunder Hälfte spielen. Wir werden nicht die weiße Fahne beim Einzug hissen.“ Nicht mithelfen kann Evan Ndicka, der Verteidiger, der über Schmerzen in der Hüfte klagt. Wann er wieder einsatzbereit sein wird, ist unklar. Das gilt auch für Kristijan Jakic, der über Waden- und Achillessehnenprobleme klagt. Das kann sich zu einer langwierigen Geschichte ausweiten, gut möglich, dass der Kroate kein Spiel mehr machen kann. Links in der Dreierkette wird daher Christopher Lenz verteidigen. „Hinten gehen wir auf dem letzten Zacken.“

Um die Wende einzuleiten, hat der Coach in dieser Woche sehr intensiv an Standards üben lassen, weil ein Drittel aller Tore nach ruhenden Bällen falle, die Eintracht in dieser Disziplin aber durchhängt. Ihr letztes direktes Tor nach einer Ecke schoss sie in Gladbach, Eric Dina Ebimbe nach Hereingabe von Chris Lenz. Das war im Oktober.

Brandrede des Coaches

Diese Ungefährlichkeit hänge gewiss mit der geringen Körpergröße seiner Spieler zusammen, findet Glasner. „Bei uns ist bei Ecken sogar Sebastian Rode vorne mit drin. Der ist aber alles andere als ein Horst Hrubesch.“ Da es nun eben nicht funktioniere nach dem alten Schema F - Flanke, Kopfball, Tor -, „müssen wir kreativer sein.“ Deshalb ganz geheimes Geheimtraining in Sachen Standards.

Zudem sollten seine Spieler gieriger sein, Tore quasi erzwingen. Ex-Borusse Mario Götze etwa habe einen „hervorragenden Abschluss“, aber sei von seinem Naturell eher einer, der „die anderen glänzen lassen will“. Gerade Götze müsse wieder vermehrt in „torgefährliche Räume“ kommen. Genauso wie Daichi Kamada, den der Trainer trotz seines baldigen Abgangs als „sehr engagiert“ erlebt. „Ihm fehlt die Selbstverständlichkeit im Abschluss, aber er bemüht sich wahnsinnig.“ Kamada genieße „totales Vertrauen“, er werde bis zum letzten Tag alles geben, „egal wohin seine Reise dann gehen wird“.

Glasner, das stellte er am Donnerstag noch mal klar, wird nicht auf Reisen gehen, sondern die Eintracht weiter anleiten. „Geht mal alle davon aus, dass ich nächstes Jahr hier Trainer bin.“ Eigentlich wollte er zu diesem leidigen Thema nichts mehr sagen, doch es brodelt in ihm, es sitzt etwas quer, weshalb er zu einer amtlichen Brandrede ansetzte. Ihm sei, erzählt der Coach, ja sogar Egoismus vorgeworfen worden, weil er das neue Vertragsangebot noch nicht angenommen habe. Das hat ihn schwer getroffen. „Wenn ich egoistisch wäre, verlängere ich meinen Vertrag, bekomme mehr Kohle, lasse mir eine Ausstiegsklausel reinschreiben, und wenn sie mich rauswerfen, bekomme ich auch mehr Kohle. Das ist Egoismus. Aber das mache ich nicht. Es geht mir um mehr als um diese Banalitäten.“

Er sei in die Kaderplanung und die Gesamtausrichtung eingebunden, er pokere nicht und halte niemanden hin. „Aber ich möchte wissen, wohin geht die Reise der Eintracht, und da gibt es das eine oder andere, was noch nicht so ganz klar ist. Wir schauen genau, wie die Zukunft aussehen soll. Und wenn ich mich da wiederfinde, wird es eine Vertragsverlängerung geben. Wenn nicht, dann nicht.“ Punkt. Aus. Ende.