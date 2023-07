Ex-Eintracht-Coach Glasner lehnt wohl Mega-Offerte ab

Von: Jan Oeftger

Oliver Glasner möchte nach seiner Aufgabe bei Eintracht Frankfurt erstmal eine Pause einlegen. Dieser Entschluss steht. Daran ändert auch ein lukratives Angebot nichts.

Frankfurt – Die Vereine aus Saudi-Arabien bedienen sich nicht nur auf dem europäischen Spielermarkt, sondern auch erfolgreiche Trainer sollen in die Wüste gelockt werden. Als Lockmittel dient zuvorderst das Geld. Einer, der dem wohl widerstehen kann, ist Oliver Glasner. Er weilt nach seinem Abschied von Eintracht Frankfurt lieber in der österreichischen Heimat.

Oliver Glasner Geboren am: 28. August 1974 (48 Jahre alt) Stationen in Deutschland: VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt

Al-Shabab wollte Ex-Eintracht-Trainer Glasner locken

Al-Shabab FC hat alles unternommen, um Glasner von seinem Entschluss umzustimmen. Schon mit dem ersten Angebot hätte der Trainer mehr als das Doppelte aus seiner Frankfurt-Zeit verdienen können. Bei der Eintracht waren es nach Bild-Informationen 2,1 Millionen Euro brutto Jahresgehalt. Das erste saudische Angebot sah demnach sechs Millionen vor.

Glasner lehnte die Offerte aus der saudischen Hauptstadt Riad laut Bild jedoch ab. Daraufhin besserte der Verein das Angebot noch einmal auf. Doch auch ein Jahresgehalt von acht Millionen Euro konnte Glasner offenbar nicht umstimmen. Er weilt aktuell im oberösterreichischen Riedau bei seiner Familie.

Ex-Eintracht-Trainer Oliver Glasner möchte nicht nach Saudi-Arabien wechseln. © IMAGO/Florian Ulrich

Glasner möchte nach Eintracht-Abschied neue Erfahrungen sammeln

Schon im Juni hatte Glasner gesagt, sich nicht vorstellen zu können, direkt wieder auf eine Trainerbank zurückzukehren. Vielmehr wolle er in anderen Sportarten als Trainer hospitieren. Al-Shabab hingegen sucht noch einen Trainer. Bis zum Saisonstart am 11. August sind es noch gut drei Wochen. Auf den Verein wartet unter anderem die asiatische Champions League.

Jedoch nicht mit Glasner an der Seitenlinie. Der Coach hat sich anders als einige Kollegen gegen die vielen Millionen entschieden. Steven Gerrard und Slaven Bilic werden in der kommenden Saison Clubs in Saudi-Arabien trainieren. Auf dem Platz stehen dann Spieler wie die Real-Legenden Cristiano Ronaldo und Karim Benzema. (jo)