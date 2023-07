Hinteregger lüftet Geheimnis um Beziehung zwischen Krösche und Glasner

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der ehemalige Eintracht-Spieler Martin Hinteregger hat aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, dass sich Krösche und Glasner nicht immer einig waren.

Frankfurt – Martin Hinteregger hat bei den Fans von Eintracht Frankfurt längst Kultstatus erreicht. Der sympathische Österreicher war kein normaler Fußballprofi, sondern hob sich deutlich von anderen Spielern ab. In seiner Freizeit war er auf keiner Fashion Week unterwegs oder fuhr schnelle Autos, sondern spielte die steirische Harmonika.

Martin Hinteregger Geboren: 7. September 1992 (Alter 30 Jahre), Sankt Veit an der Glan, Österreich Letzter Verein: Eintracht Frankfurt Position: Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt: Hintergger genießt Karriereende

Hinteregger fühlte sich als sogenannter Kultkicker wohl. „Der Begriff gefällt mir. Ein Kultkicker ist ja nicht nur am Platz beliebt, sondern unternimmt auch außerhalb Sachen, die nicht fußballerlike sind“, sagte der 30-Jährige vor einiger Zeit in einem Interview mit der österreichischen Zeitung Der Standard.

Nach der Saison 2022 beendete Hinteregger seine Karriere überraschend. Fußball spielt er nur noch im Amateurbereich, in seinem Heimatort Sirnitz. Für die fünfte Liga in Österreich, in der Sirnitz spielt, müsse man 15 Kilogramm zunehmen, hat er vor einigen Monaten zur Frankfurter Rundschau gesagt. „Das habe ich locker geschafft.“

Markus Krösche (l.) und Martin Hinteregger. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Rücktritt vom Profifußball sprach er nun in einem Interview mit dem Darmstädter Echo über die Beziehung von Ex-Cheftrainer Oliver Glasner und Sportvorstand Markus Krösche, über die es immer wieder Spekulationen gab. „Ganz happy waren die beiden nicht immer miteinander“, bestätigte der ehemalige Innenverteidiger die Spannungen beim Duo.

Eintracht Frankfurt: Hinteregger fiebert mit SGE mit

„Wenn es heißt, dass Oli gefeuert wurde, weil er schlechte Leistungen gebracht hat, da muss ja jeder lachen“, so Hinteregger weiter, für den offenbar keine sportlichen Gründe für das Ende von Glasner bei Eintracht Frankfurt verantwortlich waren. Das Finale des DFB-Pokals war die letzte Partie des Ex-Cheftrainers, für ihn übernimmt Dino Toppmöller in der neuen Saison.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Hinteregger fühlt sich Eintracht Frankfurt weiterhin sehr eng verbunden und hofft auf eine erfolgreiche Saison 2023/24. Angst hat er aber, dass seine SGE unter Sportchef Krösche zu einem „Durchlaufverein“ werde, bei dem Profis verpflichtet werden und nach kurzer Zeit weiterziehen, so Hinteregger zum Darmstädter Echo. „Das wäre extrem bitter.“ (smr)