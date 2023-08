Eintracht Frankfurt: Ein Anfang ist gemacht

Von: Daniel Schmitt

Weiß sich zu behaupten: Jessic Ngankam. © Imago

Eintracht-Trainer Toppmöller lässt sechs Zugänge ran in der ersten Pokalrunde gegen Leipzig– am besten aber gefällt ein neuer Alter

Dass der auffälligsten Neuzugang von Eintracht Frankfurt im letztlich locker gewonnenen Pokal-Erstrundenmatch bei Lok Leipzig (7:0) genau genommen kein Neuzugang ist, sei an dieser Stelle mal irrelevant. Denn, ganz klar, relevant war an diesem Sonntagnachmittag vor allem, dass Jens Petter Hauge, vom Kollegen Kevin Trapp nur JP genannt, seine ersten Pflichtspielminuten seit dem einjährigen Belgien-Ausflug vollends nutzte, um positiv auf sich aufmerksam zu machen. 25 Zeigerumdrehungen durfte der Norweger mittun, am Schluss der Partie, als diese bereits zugunsten der Gäste entschieden war, und der Gewinner der Vorbereitung leitete prompt vier Treffer ein. Viel besser geht es kaum.

Überhaupt hätten die für die Schlussphase eingewechselten Profis „eine andere Dynamik“ gebracht, wie es Torwart Trapp formulierte. Er meinte, neben Leih-Rückkehrer Jens Petter Hauge, noch Omar Marmoush und Jessic Ngankam. Beide Neuzugänge trugen sich sofort in die Torschützenliste der Frankfurter ein, der Ex-Wolfsburger Marmoush einmal, der Ex-Berliner Ngankam sogar zweimal. Freilich, und das muss erwähnt werden, leistete der lange Zeit tief und engmaschig verteidigende Viertligist in dieser Phase des Spiels kaum noch Gegenwehr, die Räume für die Eintracht-Angreifer waren riesig. Und wurden genutzt. Auch das gehört dazu.

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller gewährte all den Neuen im Hessischen, sechs an der Zahl, ihre Einsatzminuten. Drei von ihnen standen wie erwartet auch gleich in der Eintracht-Startelf. Robin Koch verteidige rechts hinten in der Dreierkette, Willian Pacho links, davor als Sechser agierte Ellyes Skhiri. Nun sollte von solch einem ungleichen Pokalduell mit Blick auf die kommenden Sonntag gegen Darmstadt 98 beginnende Bundesligarunde nicht allzu zu viel abgeleitet werden, als sicher aber darf gelten, dass Koch, Pacho und Skhiri auch dann wieder in der Startelf stehen werden.

Skhiri ist ständig am Ball

Sie bilden das neue Defensivgerüst, sollen der in der vergangenen Rückrunde unter Trainer Oliver Glasner doch arg wackligen Hintermannschaft Stabilität verleihen. Skhiri war mit 105 Ballkontakte in Leipzig zudem prompt der Dreh- und Angelpunkt im Eintracht-Aufbauspiel.

Gegen Lok Leipzig gelang das mit der stabilen Hintermannschaft in der ersten Hälfte noch mit Abstrichen, zwei Chancen für die Gastgeber ließen die Hessen zu. Einmal tricksten sich Pacho und Koch vorher fast selbst aus, als sie sich uneinig waren, wer denn nun den Ball weghauen sollte. Ihre Antwort: keiner. Trapp parierte stark und ließ den Aussetzer seiner Vorderleute letztlich ins Unerhebliche verschwinden. Das andere Mal schlich sich ein Leipziger im Strafraum davon, köpfte aber drüber. Nach der Pause jedoch räumte die Eintracht-Abwehr dann jede der seltenen Leipziger Bemühungen kompromisslos ab. „Es ist wichtig, dass man hinten seriös, stabil bleibt. Für jeden, der reingekommen ist, ein großes Kompliment“, sagte Trainer Toppmöller.

Für Kevin Trapp ist die Mannschaft zwar längst noch nicht auf dem gewünschten Toplevel, was logisch ist so unmittelbar vor dem Ligastart, auf einem guten Weg sieht der Ballfänger seine Truppe aber allemal. Die Neuzugänge hätten sich rasch und unkompliziert eingefügt ins Kollektiv, da gebe es keine Probleme. Im Gegenteil sogar, so Trapp: „Sie bringen sich gut ein und sind super Charaktere.“