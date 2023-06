Eintracht wird offenbar bei U20-WM fündig – Kolo-Muani-Nachfolger aus Gambia?

Von: Johannes Skiba

Der Gambier Adam Bojang machte bei der U20-WM mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Das ist auch Eintracht Frankfurt nicht entgangen.

Frankfurt – Das kreative Scouting von Eintracht Frankfurt setzt sich offenbar auch nach dem Abgang von Kaderplaner Ben Manga weiter fort.

Neben größeren Transferinvestitionen, die sich in der Regel nach den Einnahmen durch Spielerverkäufe richten, bleibt die Entwicklung von vielversprechenden Talenten Teil der Transferstrategie von Sportvorstand Markus Krösche. Nicht immer ist dabei ein so großer Durchbruch wie bei Randal Kolo Muani garantiert, der viel Geld in die Kasse spülen könnte.

Adama Bojang Geboren: 28. Mai 2004 in Bakau, Gambia Verein: Steve Biko FC Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt jagt Adama Bojang – Angreifer fiel bei U20-WM auf

Aufgrund der vergleichsweise geringeren Ablösesummen ist aber auch das Risiko solcher Transfers kleiner. Wie die britische Zeitung The Guardian nun berichtet, ist die SGE am gambischen Angreifer Adama Bojang interessiert, der aktuell noch in seiner Heimat bei Steve Biko FC unter Vertrag steht.

Laut des Berichts hat ein deutscher Verein bereits ein Angebot für den talentierten Stürmer hinterlegt. Dabei soll es sich entweder um Eintracht Frankfurt oder Leipzig handeln. Der 19-Jährige soll für eine Ablösesumme von rund 2,6 Millionen Euro zu haben sein.

Adama Bojang ragte beim U20-Afrika-Cup im März und der WM im Juni heraus. Eintracht Frankfurt zeigt sich angetan von dem Talent. © IMAGO / Sebastian Frej

Adama Bojang zu Eintracht Frankfurt? Youngster könnte nächstes Hessen-Schnäppchen werden

Bojang spielte sich in den vergangenen Wochen bei der U20-WM in Argentinien in den Fokus. Bei dem viel gescouteten Turnier gelangen dem Offensivmann zwei Tore. Gambia, wo der Angreifer zum Top-Scorer wurde, scheiterte im Achtelfinale gegen den späteren Sieger Uruguay.

Beim U20-Afrika-Cup im März schoss Bojang sein Team wiederum mit vier Treffern und einer Vorlage bis ins Finale des Turniers, wo Gambia mit 0:2 gegen den Senegal unterlag. Bojang wurde am Ende für das Team des Turniers nominiert.

Bojang könnte sein großes Potenzial bei Eintracht Frankfurt gut entfalten

Dass Eintracht Frankfurt Bojang verpflichten möchte, ist nicht verwunderlich. Der 1,91-große Stürmer ist schnell, beidfüßig, kopfball- und abschlussstark. Den ersten Turniertreffer erzielte der Bojang mit seinem schwächeren linken Fuß per Distanzschuss aus rund 20 Metern. Das gute Positionsverhalten und seine gedankenschnelle Reaktionfähigkeit machen den Youngster auch für Vereine aus der Premier League attraktiv.

The Guardian nennt insgesamt sieben englische Klubs, darunter der FC Chelsea, Manchester United und Newcastle, die Bojang ebenfalls haben wollen. Das Talent ziehe angeblich aber einen Wechsel nach Deutschland vor.

Die Entwicklungsmöglichkeiten bei der SGE und die Teilnahme an der Conference League machen die Frankfurter zu einem Topfavoriten auf die Verpflichtung eines der begehrtesten Talente in ganz Afrika. (jsk)