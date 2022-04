West Ham United gegen Eintracht Frankfurt: Europa League jetzt live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League auf West Ham United. © IMAGO/Xavier Bonilla

Eintracht Frankfurt trifft im Halbfinale der Europa League auf West Ham United: So sehen Sie die Partie jetzt im TV und Live-Stream.

Frankfurt/London – Eintracht Frankfurt hat sich durch den sensationellen Sieg im Camp Nou gegen den FC Barcelona für das Halbfinale der Europa League qualifiziert und trifft auf West Ham United aus der Premier League. Fachleute erwarten ein enges Duell zwischen den beiden Klubs. Am Ende könnte die Tagesform in Hin- und Rückspiel entscheiden, wer ins Finale in Sevilla einzieht und die Chance bekommt, den Wettbewerb für zu gewinnen.

Vom Sieg in Barcelona blieben vor allem die 30.000 Fans von Eintracht Frankfurt in Erinnerung, die im Stadion waren und sich dafür auf den unterschiedlichsten Wegen Tickets besorgt hatten. Das wird sich allerdings im Halbfinale bei West Ham United nicht wiederholen. „Das ist der größte Dreck und ich schäme mich dafür. Ich schäme sich, dass man uns heute schon bedroht: Jeden, den wir im Stadion erwischen, der sich als Eintrachtler zu erkennen gibt, den schmeißen wir raus“, schimpfte Vereinspräsident Peter Fischer im Aktuellen Sportstudio des ZDF mit Blick auf die Ankündigungen der Gastgeber.

West Ham United gegen Eintracht Frankfurt: Nur 3.000 Tickers für die SGE in London

Der Londoner Klub will mit einer „Zero Tolerance Policy“ die von SGE-Vorstand Axel Hellmann ausgerufene „Adler-Invasion“ unbedingt verhindern. Eintracht Frankfurt bekommt lediglich 3.000 Tickets für den Gästeblock. Wer sich als SGE-Fan in einem anderen Bereich des Stadions aufhält, könnte von den Sicherheitsleuten aus dem London Stadium geworfen werden.

Die Vorfreude auf das Gastspiel in London ist trotzdem riesig. „Es werden genug Frankfurter da sein. Und die werden aus dem Stadion auch versuchen, ein Heimspiel zu machen“, ist sich Peter Fischer sicher. Zahlreiche SGE-Fans, die nicht ins Stadion kommen, werden sich in einem der vielen Londoner Pubs die Partie ansehen und mit Eintracht Frankfurt mitfiebern.

Die Europa-League-Partie zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt steigt am Donnerstag, 28. April 2022, um 21.00 Uhr in London. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

West Ham United gegen Eintracht Frankfurt: Europa League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa-League-Partie zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt am Donnerstag, 28.04.2022, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die zwischen am Donnerstag, 28.04.2022, live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

West Ham United gegen Eintracht Frankfurt: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa-League-Halbfinale zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt am Donnerstag, 28.04.2022, live und in voller Länge im Internet.

zeigt das am Donnerstag, 28.04.2022, live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

