Bleibt Kostic jetzt doch bei Eintracht Frankfurt?

Für den Wechsel hat sich der Chef doch vor 2 - 3 Wochen mächtig aus dem Fenster gehängt. Und jetzt lässt er den Rückzieher durch den Lehrling verkünden? Fehlt dem die Chuzpe auch mal eine Fehleinschätzung ein zu gestehen? Ich lese mittlerweile nur noch die Schlagzeilen. Niveau wie bei der Bildzeitung eben. Habe mich im Umfeld noch mal über den Fall Hinti schlau gemacht. Also das Karriere Ende war ganz klar nicht geplant. Hat selbst sein Vater auf m Turnier so gesagt. Und wenn man Hinti s Aussage zu dem Thema aus dem Augenblick direkt nach dem Titelgewinn zurück erinnert, dann weiß man das er vom Vorstand dann doch noch gebeten worden sein soll sich nicht einen neuen Verein zu suchen. Und er daraufhin veröffentlicht hat das die Führung ihm den Wechsel zunächst nahe gelegt hat. Er jetzt die Umbesinnung natürlich gerne angenommen hat und sich die Auftritte mit der Eintracht in der Champions League nicht nehmen lassen wollte. Das hat der Hinti noch im Mai gesagt. Und jetzt soll das plötzliche Karriere Ende sein eigener Wunsch gewesen sein? Und sowohl Vorstand und auch die ach so unschuldige Presse hat ihn direkt für seinen Rückzug plötzlich gehuldigt, wo sie ihn zuvor durch die Gazetten gejagt haben wie einen Schwerverbrecher? Für mich schaut das Ding so aus, als ob der Vorstand, der sich nicht eine Sekunde vor seinen Spieler gestellt hat und somit auch das eigene Ansehen nicht geschützt hat, den Hinti ganz gerne durch die Presse gejagt gesehen hat. Und wer weiß, welchen initiativen Beitrag der Vorstand dazu geleistet hat? Aber das ist nur eine Mutmaßung. Jedenfalls wenn ich mich in den Axel hinein versetze und solche Schlagzeilen von allen Seiten über mein Kapital lesen muss, dann müsste man dazu doch erwarten müssen das er zumindest versucht seine Kapitalanlage zu schützen, wenn er denn von ihm noch Produktivität erwartet. Aber der Moment scheint in dem Moment überwunden zu sein, als der Hinti wiederum den Vorstand öffentlich vorführte, als er verriet das sie ihn erst nicht mehr haben wollten und dann ihre Entscheidung zurück nahmen. Und zu Kostic noch mal. Nur weil der das Vertragangebot ausgeschlagen hat, dass ihm der Krösche unterbreitet hat muss das nicht zwingend bedeuten, das er sofort wechselt. Kostic könnte man denke an, auch in Erwägung ziehen seinen Vertrag zu erfüllen und sich dann ablösefrei im nächsten Sommer einem anderen Club an zu schliessen. Man denke an, so haben wir auch Muani transferiert. Kostic wird wenn er schlau ist, das Interresse schüren, indem er sich mit formidablen Auftritten in Champions League und der WM zeigen möchte. Das ganze, nicht wegen dem Ablöse Interresse der Eintracht, sondern wegen dem eigenen Interresse ein möglichst lukratives Gehalt in dem Vertragsangebot lesen zu können. Das hat mit Eintracht null komma null zu tun. Ausser das er immer noch Vertrag hat und Eintracht momentan die bestmögliche Plattform für ihn bietet.