Eintracht-Trainer Glasner nennt Details zu Lindströms Verletzung

Von: Sascha Mehr

Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt verletzt am Boden. © Kevin Voigt/Imago Images

Jesper Lindström musste beim Sieg der Eintracht in London angeschlagen ausgewechselt werden: Trainer Glasner nennt Details zur Verletzung.

London – Eintracht Frankfurt hat das Hinspiel des Halbfinales in der Europa League bei West Ham United mit 2:1 gewonnen und damit einen großen Schritt Richtung Finale in Sevilla gemacht. Im Rückspiel in der Frankfurter Arena reicht der SGE ein Remis, um die Engländer aus dem Wettbewerb zu werfen und selbst das Ticket fürs Endspiel zu lösen. Trotzdem wird es ein hartes Stück Arbeit, denn West Ham United wird alles dafür tun, um den Spieß noch umzudrehen.

Wieder dabei im Rückspiel sind Kristijan Jakić und Evan Ndicka, die in London gesperrt fehlten. Dafür ist der Einsatz von Jesper Lindström fraglich. Der Offensivspieler musste in der zweiten Hälfte gegen West Ham angeschlagen ausgewechselt werden. Lindström fasste sich am Boden liegend an den rechten hinteren Oberschenkel und verließ anschließend humpelnd den Rasen. Für ihn kam Jens Petter Hage in die Partie.

Eintracht Frankfurt: Jesper Lindström angeschlagen ausgewechselt

Nach dem Spiel gab Trainer Oliver Glasner Auskunft über die Verletzung von Jesper Lindström. „Jesper hat Probleme mit seinem hinteren Oberschenkel. Er hat es in der Halbzeit schon ein bisschen gespürt und dann signalisiert, dass es noch geht. Dann haben wir ihn noch weiterspielen lassen. Wie schwer es ist, weiß ich nicht. Da werden wir morgen gleich ein MRT machen, wenn wir nach Hause kommen“, sagte der Coach von Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt: Lindström pausiert in der Bundesliga

„Aber er wird sicherlich am Montag in Leverkusen eine Pause bekommen, egal was jetzt hier herauskommt. Und dann hoffen wir, dass er schnell wieder zurück ist“, so Glasner weiter. Es besteht also die Hoffnung, dass Jesper Lindström im Rückspiel am Donnerstag (05.05.2022) gegen West Ham United wieder dabei sein wird, wenn es um den Einzug ins Finale geht.

Unterdessen hat sich Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale eine „gute Ausgangsposition“ fürs Rückspiel erarbeitet, mehr aber eben auch nicht – Trainer wie Spieler bleiben demütig. Knauff und Kamada sind wieder die Sieggaranten der Hessen – ihr Trainer Oliver Glasner kann’s kaum glauben. (smr)