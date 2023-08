1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Hier sehen Sie die Bundesliga-Partie im TV und Live-Stream

Von: Jannek Ringen

Dino Toppmöller und Bo Svensson treffen am Sonntag im Rhein-Main-Derby aufeinander. © IMAGO / osnapix; IMAGO / Eibner

Am 2. Spieltag in der Bundesliga kommt es zum Rhein-Main-Derby zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt. Hier sehen Sie die Partie im TV und Stream.

Mainz – Nach dem Hessenderby am ersten Spieltag, als Eintracht Frankfurt Aufsteiger Darmstadt 98 knapp mit 1:0 schlagen konnte, steht auch am zweiten Spieltag ein Derby für die Eintracht an. Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt der 1. FSV Mainz 05 die Eintracht. Die Mainzer verloren das erste Spiel der neuen Bundesligasaison an der alten Försterei gegen Champions-League-Teilnehmer Union Berlin.

1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt im Live-Stream bei DAZN

Die Rechte der Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt liegen exklusiv beim Streaming-Anbieter DAZN .

. Für DAZN benötigen Nutzer ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Vorberichte starten am Sonntag um 14.45 Uhr. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

benötigen Nutzer ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Vorberichte starten am Sonntag um 14.45 Uhr. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Die Partie wird im TV auf dem Sender DAZN 1 übertragen.

übertragen. Der DAZN-Live-Stream ist über die Website oder App des Streaming-Anbieters mit entsprechendem Login abrufbar.

Mainz macht die Statistik Hoffnung – voller Kader

Der FSV Mainz 05 will mit einem Erfolg gegen Eintracht Frankfurt einen Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison vermeiden. „Das Spiel gegen die Eintracht hat eine besondere Wichtigkeit. Es ist das erste Heimspiel“, sagte Cheftrainer Bo Svensson am Freitag. Die Mainzer hatten zum Liga-Auftakt beim 1. FC Union Berlin mit 1:4 keinen guten Start erwischt.

Die Statistik macht Mainz 05 vor der Partie gegen den Europa-League-Gewinner von 2022 viel Mut. Lediglich eines der 15 Bundesliga-Heimspiele gegen die Eintracht ging verloren – es war im Januar 2021 beim Debüt von Svensson als Coach der Nullfünfer. Personell kann er gegen die Frankfurter aus dem Vollen schöpfen.

„Müssen uns schützen“: Erkältungswelle bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat vor dem Rhein-Main-Duell beim FSV Mainz 05 weiter mit einer Erkältungswelle zu kämpfen. „Der eine oder andere Spieler merkt ein leichtes Kratzen im Hals. Wir müssen schauen, dass wir die Hygienemaßnahme aufrechterhalten, dass wir uns separieren, wenn jemand merkt, dass etwas im Anflug ist“, sagte Trainer Dino Toppmöller vor der Partie am Sonntag.

Toppmöller erwartet „eine sehr aggressive Mainzer Mannschaft“ nach der Niederlage bei Union Berlin (1:4) zum Auftakt. Man könne zudem erwarten, „dass sie zu Hause nochmal mehr Power auf den Platz bringen werden“, sagte der SGE-Coach: „Es gilt für uns, körperlich dagegenzuhalten.“ (SID/dpa/jari)