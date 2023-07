Frechdachs Paxten Aaronson dreht bei Eintracht Frankfurt auf

Der Amerikaner begeistert Trainer Toppmöller

Eintracht-Wirbelwind Paxten Aaronson überzeugt beim 15:1-Kantersieg gegen Braunfels mit einem Viererpack und ist auf einem sehr guten Weg

Nach dem ersten Kantersieg in der neuen Saison war es an den Eintracht-Verantwortlichen, dieses Schützenfest gegen den heillos überforderten, sich aber nach Kräften wehrenden FSV Braunfels richtig einzuordnen. „Die Jungs haben es sehr ordentlich gemacht, sich gut präsentiert und wollten sich zeigen“, urteilte Trainer Dino Toppmöller, schränkte aber gleichzeitig ein: „Man sollte den Test nicht überbewerten.“ Sportdirektor Timmo Hardung flankierte: „Das ist natürlich noch nicht auf dem Level, auf dem wir in vier Wochen sein wollen. Aber die Jungs haben Lust auf Fußball, das sieht man.“

Und diese Lust mündete in 15 blitzsauberen Toren, einem 15:1-Sieg, den man aufgrund der Leistungsfähigkeit des Gegners aber dennoch fußballdeutsch als „standesgemäß“ bezeichnen muss. Der FSV Braunfels spielt in der Gruppenliga, das ist die siebte Spielklasse. Und schoss trotzdem ein Tor. Vor 6500 Fans in Wetzlar war es der erst 19 Jahre alte Davide Luciani, der sich mit seinem Treffer zum 1:3 in die Schützenliste eintrug, was nicht nur lauten Jubel der Zuschauenden zur Folge hatte, sondern auch für ein immenses Glücksgefühl bei ihm selbst sorgte. Diesen Nachmittag wird der junge Bursche in seinem Leben nicht mehr vergessen. Die Eintracht-Spieler hingegen werden sich an dieses erste Vorbereitungsspiel nicht mehr lange erinnern können, zu ungleich waren die Kräfteverhältnisse.

Wobei: Bei dem einen oder anderen könnte die Partie doch ein bisschen länger im Kopf sein, bei Paxten Aaronson zum Beispiel. Der 19-Jährige, im Winter für vier Millionen Euro aus Philadelphia gekommen, zeigte in Wetzlar das, was er im vergangenen halben Jahr und auch in den ersten Trainingstagen unter dem neuen Coach andeutete: Dass mit ihm in der neuen Saison zu rechen sein wird und er zu einem nicht zu unterschätzenden Faktor im Eintracht-Spiel werden könnte. Bis dahin ist der Weg noch weit, keine Frage, doch der Us-Amerikaner ist auf einem guten Weg.

Gegen Braunfels schnürte die schmächtige Offensivkraft, zur zweiten Halbzeit einwechselt, einen soliden Viererpack binnen einer halben Stunde. Auch das sollte man nicht überbewerten, doch es rundet das Bild, das der flinke Frechdachs abgibt. Er sprüht vor Spielfreude und Ideen, ist aufgrund seines tiefen Körperschwerpunkts nur schwer zu stellen, streut Haken und Finten ein.

Duo muss erst mal gehen

Er bringt, von der fußballerischen Qualität mal abgesehen, all das mit, was Dino Toppmöller von jungen Spielern verlangt, Stichwort: Leistungsbereitschaft. Der quirlige Wirbelwind ist hungrig und bissig, er will sich unbedingt verbessern, ist wissbegierig. Und er hat eine gute Einstellung. Das gefällt Toppmöller.

Auch in den Kurzeinsätzen in der vergangenen Saison konnte Aaronson seinen jetzigen Trainer überzeugen, obwohl Toppmöller da noch gar nicht die Verantwortung trug. Doch auch als Zuschauer goutierte der 42-Jährige die Auftritte des Wildfangs, da spürte er bereits, dass da einer mit viel Herz und Enthusiasmus spielt, einer, der sich auch dann nicht ins Bockshorn jagen und sich schnell entmutigen lässt, wenn mal etwas nicht klappt.

Nach dem Braunfels-Vierer lobte der Fußballlehrer seinen Schützling, „er ist ein super Spieler, sehr beweglich, immer anspielbar und hat einen super Abschluss“. Toppmöller hofft auf eine schnelle Entwicklung: „Wir wollen, dass er in diesem Jahr einen großen Schritt nach vorne macht.“ In Aaronson erwächst den etablierten Spielern ernsthafte Konkurrenz. Dass das so rasch geht, war nicht zu erwarten. Zumal der Akteur aus Medford, New Jersey, im Winter fast zu einem Politikum geworden wäre. An seiner Verpflichtung ließ sich der Richtungsstreit der sportlich Verantwortlichen gut ablesen: Trainer Oliver Glasner hätte sich statt des Talents aus den Staaten lieber einen gestandenen Innenverteidiger aus Europa gewünscht. Doch Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Hardung müssen das große Ganze im Blick haben und einen Kader mit Zukunftsperspektive bauen. Deshalb zogen sie den eigentlich erst für Sommer geplanten Wechsel vor. Kluge Entscheidung.

In Mittelhessen machte noch ein anderer Spieler auf sich aufmerksam, Rückkehrer Jens Petter Hauge. Der Norweger, deutlich athletischer unterwegs als noch vor einem Jahr, hinterließ einen guten Eindruck, machte zwei Tore, hätte aber leicht noch drei mehr machen können. „Daran müssen wir arbeiten“, urteilte Toppmöller, bescheinigte dem 23-Jährigen aber eine ansprechende Performance: „Er hat sich gut präsentiert.“ Vielleicht wird es ja doch noch was mit Hauge, der schon als Fehleinkauf abgestempelt war. Aber auch hier gilt: erst mal abwarten.

Für manch anderen wird es bei der Eintracht erst einmal nicht weitergehen, für Igor Matanovic und Ragnar Ache etwa. Beide trafen zwar auch in Braunfels, beide doppelt, aber ihre Einsatzchancen sind aufgrund großen Konkurrenz eher klein. Beide könnten verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Bei Ache würde aber auch eine endgültige Trennung nicht überraschen.