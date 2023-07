Wahi, Nkounkou und Co.: Aktuelle Eintracht-Transfergerüchte in der Übersicht

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt plant den Kader für die anstehende Saison. Alle Transfergerüchte über potenzielle Neuzugänge und Abgänge in der Übersicht.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt hat bereits mehrfach auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den Kader verstärkt. Krösche verpflichtete bislang Willian Pacho (Royal Antwerpen), Hugo Larsson (Malmö FF), Davis Bautista (Aucas), Omar Marmoush (VfL Wolfsburg), Ellyes Skhiri (1. FC Köln), Robin Koch (Leeds United) und Jessic Ngankam (Hertha BSC). Das soll es aber noch nicht gewesen sein, Eintracht Frankfurt sondiert weiter den Markt und hat noch Positionen offen, auf denen Neuzugänge gesucht werden.

Elye Wahi Geboren: 2. Januar 2003 (Alter 20 Jahre) Verein: HSC Montpellier Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Aber nicht nur auf der Zugangsseite soll noch etwas passieren, auch bei den Abgängen wird Bewegung erwartet. Fast 40 Spieler umfasst der XXL-Kader von Eintracht Frankfurt derzeit, der deutlich ausgedünnt werden soll. „Es gibt aktuell noch keine konkreten Themen, aber es wird Bewegung geben“, sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung kürzlich im Gespräch mit dem Pay-TV-Sender Sky, angesprochen auf mögliche Abgänge.

Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt): Für eine Summe ab 30 Millionen Euro darf der Däne gehen. Der Offensivspieler äußerte sich zuletzt selbst zu einem möglichen Abgang: „Wenn ich mit jedem sprechen müsste, der Interesse hat, könnte ich gar nichts anderes mehr machen. Also überlasse ich das meinem Agenten.“ Newcastle United, der AC Mailand, die SSC Neapel und Juventus Turin sollen interessiert sein.

Wechselt Elye Wahi zur Eintracht? © IMAGO/Federico Pestellini

Niels Nkounkou (AS St.-Etienne): Nach Informationen der französischen Tageszeitung Le Progres hat Eintracht Frankfurt den 22.jährigen Niels Nkounkou im Visier. Der Linksverteidiger steht aktuell beim französischen Zweitligisten AS St.-Etienne unter Vertrag, würde offenbar aber gerne zur SGE wechseln. Mit dem Spieler soll sich die Eintracht bereits einig sein, dagegen steht eine Einigung mit St.-Etienne noch aus.

Eintracht Frankfurt sucht weiteren Stürmer

Rafael Borre (Eintracht Frankfurt): Der Kolumbianer konnte seine Leistungen aus der Saison 2021/22 in der vergangenen Spielzeit nicht mehr bestätigen. Der Held von Sevilla, der die SGE mit seinem Strafstoß im Elfmeterschießen zum Titel in der Europa League geschossen hatte, verlor seinen Stammplatz und kam unter Ex-Trainer Glasner meistens von der Bank. Er soll den Klub jetzt verlassen.

Elye Wahi (HSC Montpellier): Eintracht Frankfurt sucht einen weiteren Top-Stürmer neben Randal Kolo Muani und will Wahi an den Main lotsen. Der 20-Jährige machte in der vergangenen Saison 19 Tore in der Ligue 1 machte. Die SGE müsste für einen Transfer wohl zwischen 25 und 30 Millionen investieren. Die Konkurrenz ist aber groß, unter anderem buhlt auch der FC Chelsea um den Angreifer. (smr)