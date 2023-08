Später Nackenschlag für Eintracht Frankfurt

Von: Thomas Kilchenstein, Daniel Schmitt

Eintracht Frankfurt gibt kurz vor Ultimo den Sieg in Sofia aus der Hand. Für den Einzug in die Conference League ist im Rückspiel noch viel Arbeit nötig.

Qualität sollte sich durchsetzen“, hatte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller vor der Partie gesagt, sein Chef, Markus Krösche, war sogar noch zuversichtlicher, „wir gewinnen“, hatte der Sportvorstand getippt, da war aber noch kein Ball gespielt. Als die 90 Minuten im mit 43 000 Zuschauenden nicht ausverkauften Stadion zu Sofia abgelaufen waren, hatten Krösche und Toppmöller Recht behalten, doch es gibt ja immer noch Nachspielzeiten, sechs Minuten diesmal. Und in der letzten Minute der Extratime fing sich der Bundesligist noch einen wunderschönen Treffer zum 1:1 (0:1), Hassimi Fadiga war mit einem Lucky Punch erfolgreich gewesen. Bitter für die Eintracht, die dem Druck der Hausherren in der Schlussphase nicht mehr stand gehalten hatte. Womöglich hatte Trainer Dino Toppmöller zu früh seine offensiven Leistungsträger Randal Kolo Muani, Mario Götze, Jens Petter Hauge und Omar Marmoush ausgewechselt, um die Führung über die Zeit zu retten. Trapp sagte ernüchternd: „Wir hatten den Ball nicht weit genug klären können. So ein Tor schießt er nicht noch mal. Aber wir müssen uns das selbst ankreiden, wir haben in der zweiten Halbzeit zu wenig nach vorne getan und für zu wenig Entlastung gesorgt.“ Sofia habe mehr investierte, sagte der Ballfänger, der dennoch guter Dinge ist, im Rückspiel alles klar zu machen und in die Gruppenphase der Conference League einzuziehen.

Die Eintracht startete in einer veränderten Formation im Vergleich zum Bundesligastart gegen Darmstadt, auf drei Positionen hatte Toppmöller das Team umgestellt, frische Kräfte wollte er bringen, Für Philipp Max, Kristijan Jakic und Jesper Lindström begannen Omar Marmoush, Jens Petter Hauge und Aurelio Buta. Vor allem auf den Einsatz von Hauge war man allenthalben gespannt, der Norweger hatte eine starke Vorbereitung gespielt und eine noch stärkere Vorstellung im Pokalspiel gegen Lok Leipzig abgeliefert. Seinen Startelfeinsatz hatte sich der 23-Jährige redlich verdient, und er rechtfertigte das Vertrauen mit einer soliden Leistung. Auch taktisch agierten die Hessen ein wenig variabler, eine Vierer-Abwehrkette sollte die flinken, jungen Bulgaren aufhalten, nicht immer gelang das so, wie sich das Toppmöller vorgestellt hat.

Es dauerte eine Weile, ehe die Partie im 27 Grad warmen Sofia angepfiffen wurde, die Kontaktaufnahme mit dem VAR stellte den schwedischen Schiedsrichter Adam Lagerbäck anfangs vor Schwierigkeiten. Dafür legte, als es dann losging, die Eintracht einen Start hin wie gemalt, nach sechs Minuten lagen die Frankfurter bereits in Front: Nicht ganz überraschend war es Randal Kolo Muani, der humorlos mir links einen wunderschönen Rückpass von Mario Götze zum 1:0 in die Maschen haute. Zuvor hatte der sehr fleißige Omar Marmoush die bulgarischen Abwehrspieler mit Erfolg zu einem Fehler gezwungen und Eric Dina Ebimbes Fernschuss konnte der junge Torwart Plamen Andreev nur abklatschen.

Die frühe Führung war genau das, was die Eintracht brauchte, es brachte Ruhe ins Spiel, Lewski unter Druck, und hätten die Hessen ihre Möglichkeiten, vor allem über die rechte Seite, einen Tick besser und seriöser ausgespielt, sie hätten schon klarer führen können. Es war aber ein ganz anderer Zug im Spiel, es gab kaum Rück- und Querspielereien, wie zuletzt so enervierend häufig. Das mag auch an Lewski Sofia gelegen haben, die mutig mitspielen wollten, durchaus fußballerische Klasse auf den Rasen im Wassil-Lewski-Nationalstadion brachten. Und auch gar nicht groß geschockt wirkten nach dem frühen Rückschlag,

Was die Eintracht zudem in Hälfte eins besser machte als zuletzt: Sie war mit deutlich mehr Personal im gegnerischen Strafraum, Kolo Muani sowieso, aber auch Marmoush, Götze oder Hauge und über rechts schaltete sich immer wieder Buta in die Offensive ein. Dummerweise verpufften dessen Versuche oft arg amateurhaft, selten fand sein Abspiel einen Frankfurter Adressaten. Da wäre viel mehr möglich gewesen. Und hinten ließ der Portugiese seinem Gegenspieler Welton Felipe viel zu viel Raum.

Die Kehrseite dieser Medaille: Weil Eintracht Frankfurt deutlich risikoreicher agierte als etwa gegen Darmstadt 98, sich damit auch mehr Chancen herausspielten, waren sie natürlich in der Defensive anfälliger. Sie mussten mehr zulassen als ihnen lieb war,

Insofern hätten sich die Frankfurter nicht beklagen können, wenn es mit einem 1:1 in die Pause gegangen wäre. Im Grunde hatte Ronaldo (40.) den Ball gar nicht mehr nicht im Tor unterbringen können, Linksaußen Welton hatte sich mal wieder gegen Buta durchgesetzt, seine Hereingabe schob Ronaldo frei und zwei Meter vor dem leeren Frankfurt stehend direkt in die Arme des längst geschlagenen Torhüter Kevin Trapp. Da hatten die Hessen Dusel gehabt.

Hauge hatte nach der Pause (51.) die Vorentscheidungauf dem Fuß, doch er legte sich den Ball zu weit vor, später verpasste der sehr zweikampfstarke Willian Pacho ebenfalls aus aussichtsreicher Position. Auf der anderen Seite bekamen die Hausherren mehr und mehr Übergewicht, ohne indes das Frankfurter Tor ernsthaft in die Bredouille zu bringen.

Die Eintracht, die munter durchwechselte und alle fünf Einwechselspieler brachte, tat sich nach vorne dann deutlich schwerer als im ersten Abschnitt. Gefährlich kamen sie kaum mehr vor das Tor der Bulgaren. Es hätte nur gefährlich werden können, wenn die Hessen einen gelernten Freistoßspezialisten in ihre Reihen gehabt hätten. In den letzten zehn Minuten hatten sie ruhende Bälle in besten Lage, doch Jesper Lindström und Jessic Ngankam droschen den Ball entweder in die Mauer oder weit übers Tor.

Und dann passierte das, was nicht mehr hätte passieren dürfen: In der fünften Minute der Nachspielzeit drosch Hassimi Fadiga die Kugel aus gut 20 Metern in den oberen Winkel, unhaltbar für Torhüter Trapp. Es war der einzige Schuss in der zweiten Halbzeit der Bulgaren.