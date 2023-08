Eintracht-Star Kolo Muani plötzlich vor Abgang? Top-Klub macht ernst

Von: Sascha Mehr

Der französische Top-Klub PSG macht plötzlich doch ernst bei Randal Kolo Muani und will Eintracht Frankfurt offenbar ein Angebot unterbreiten.

Frankfurt/Paris – In den letzten Wochen wurde es ruhig um Randal Kolo Muani. Es schien so, als könnte Eintracht Frankfurt den Torjäger ein weiteres Jahr halten. Der FC Bayern München nahm Abstand von einer Verpflichtung und fokussierte sich auf Harry Kane aus Tottenham und auch Paris Saint-Germain schaute sich anderweitig um.

Randal Kolo Muani Geboren: 5. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre), Bondy, Frankreich Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt: Bleibt Kolo Muani oder geht er?

Plötzlich aber die Wende beim französischen Top-Klub. PSG will Kolo Muani doch unbedingt haben und plant offenbar ein Angebot abzugeben. Wie der TV-Sender RMC Sport berichtet, bietet Paris 70 Millionen Euro inklusive Boni. Doch mit diesem Angebot wird PSG nicht weit kommen. Nach Bild-Informationen pocht die SGE weiter auf mindestens 100 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer.

Paris Saint-Germain will in Zukunft wohl wieder vermehrt auf französische Spieler setzen und sieht Randal Kolo Muani auch aus diesem Grund als primäres Transferziel. Dazu passt, dass der Top-Klub Ousmane Dembélé vom FC Barcelona verpflichten will. Der Offensivspieler steht kurz vor einer Rückkehr in seine Heimat.

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jürgen Kessler

„Tatsächlich habe ich mir da extrem viele Gedanken drüber gemacht, wie ich an die Sache ran gehe. Ich habe ihn aber bewusst einfach mal ein bisschen in Ruhe gelassen, weil schon sehr viel auf ihn eingeprasselt ist. Der ist letztes Jahr förmlich explodiert in seiner Leistung. Er ist noch auf den WM Zug aufgesprungen, hat da auch noch mal seinen Stempel aufgedrückt und ist jetzt in aller Munde“, sagte Cheftrainer Dino Toppmöller zuletzt gegenüber dem Pay-TV-Sender Sky zum Thema Kolo Muani.

Eintracht Frankfurt: Toppmöller äußert sich zu Kolo Muani

„Er hat Angebote und Gespräche und viele, viele Parteien reden auf ihn ein und ich wollte ihm einfach mal ein bisschen Raum geben und habe ihn erst mal bewusst auch in Ruhe gelassen. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich, dass wir mit Kolo in die neue Saison gehen“, so der SGE-Cheftrainer weiter.

Timmo Hardung, Sportdirektvor von Eintracht Frankfurt, erklärte gegenüber Sky, dass es noch keine Anfrage an den Verein gebe. „Randal ist nicht zu uns gekommen und hat gesagt, dass er wechseln möchte“, so Hardung. (smr)