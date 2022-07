Bleibt Kostic nun doch bei der Eintracht?

So, Hinteregger ist abgehakt. Mit ihm kann man erst mal kein Sommerloch mehr mit stopfen. Was nun? Wen haben wir denn noch? Mal sehen: Ach ja Kostic.

Kostic geht, also vielleicht.

Weil er mehr Geld verdienen kann.

Bei Juve. Also 2,5 Mio im Jahr kann er da verdienen.

Jetzt hat er ja nur 2,5 Mio im Jahr. Bei der SGE.

Aber die haben ihm jetzt 4,0 Mio geboten. Hat er abgelehnt.

Kostic geht, also wahrscheinlich.

Ist sich mit Juve einig. Für 2,5 Mio im Jahr. Soll ja angeblich, vielleicht, wahrscheinlich netto sein.

Kostic geht, also voraussichtlich.

Ablöse? Ja - will die Eintracht wenn Kostic geht. So pi mal Daumen 20 Mio.

Was zahlt Juve? Oh, muss man gucken ob die Geld rein bekommen. Dann bieten die was. Vielleicht 7,5 Mio. Also wahrscheinlich. Eventuell auch 12 Mio.

Beim "kicker" steht Kostic auf Platz 1. Außenbahn offensiv. Vor Diaby Moussa (Marktwert 60 Mio) und Kingsley Coman (Marktwert 60 Mio). Da muss man ja mit 12 bis 15 Mio bei Kostic schon zufrieden sein.

Ob wir die nächsten Wochen was zum Thema Kostic lesen können?

Vielleicht! Nein eher wahrscheinlich.

Wir können ja mal spekulieren. So wie alle anderen auch.