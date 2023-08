Flick ignoriert Eintracht-Star bei DFB-Nominierung – EM-Teilnahme in Gefahr?

Bundestrainer Hansi Flick hat den Kader für die nächsten Länderspiele nominiert und dabei einen Eintracht-Star ignoriert.

Frankfurt – Nach dem 3. Spieltag gibt es in der Fußball-Bundesliga die erste Länderspielpause der Saison. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet Testspiele gegen Japan am 9. September in Wolfsburg sowie drei Tage später gegen den WM-Zweiten Frankreich in Dortmund. Bundestrainer Hansi Flick hat seine Mannschaft für die beiden Partien nominiert und dabei überrascht.

EM 2024: DFB-Auswahl testet gegen Japan und Frankreich

Unter anderem verzichtet Flick auf Bayern-Profi Leon Goretzka und Leipzig-Stürmer Timo Werner. Goretzka reagierte auf seinem Instagram-Kanal äußerst enttäuscht auf seine Nicht-Nominierung: „Ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein. Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt und ich habe mich brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen.“

Ebenfalls ignoriert bei der Nominierung wurde Mario Götze von Eintracht Frankfurt. Der WM-Held von 2014, der mit seinem Treffer gegen Argentinien in der Verlängerung des Finales Deutschland zum Weltmeister machte, fehlt im Aufgebot von Flick. Der Offensivspieler war bei der enttäuschenden WM in Katar dabei und wurde auch noch für die beiden Testspiele im März dieses Jahres gegen Peru und Belgien nominiert.

„Es ist nichts Endgültiges, ich will jetzt Reaktionen sehen. Jeder muss sein Ego hinten anstellen, sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Wer gibt der Mannschaft Energie? Das schauen wir uns ganz genau an. Die Mannschaft ist der Star, nicht der Einzelne“, sagte Bundestrainer Flick über seine teils harten Entscheidungen.

EM 2024: Götze muss um seinen Platz im Kader kämpfen

Für Götze dürfte diese Nicht-Nominierung ein Warnschuss in Richtung Europameisterschaft sein. Der Eintracht-Star hofft bei der EM im eigenen Land dabei zu sein, bei der die deutsche Mannschaft eins ihrer Vorrundenspiele in Frankfurt bestreitet, dafür muss er sich aber steigern.

Der 31-Jährige kommt auf bislang 66 Länderspiele, in denen ihm 17 Treffer gelangen. Die Europameisterschaft 2024 wäre womöglich das letzte Turnier für Götze im Trikot mit dem Adler auf der Brust. Bei der Weltmeisterschaft 2026 wäre er bereits 34 Jahre alt und dürfte dann keine Rolle mehr in der Nationalmannschaft spielen. (smr)