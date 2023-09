1. FC Köln: Der Schmerz kehrt immer wieder

Von: Ingo Durstewitz, Jakob Böllhoff

Diverse Sorgen beim 1. FC Köln vor dem Spiel am Sonntag bei Eintracht Frankfurt / Mysteriöse Verletzung bei Stürmer Davie Selke

Für Ellyes Skhiri ist die Begegnung am Sonntag gegen den 1.FC Köln (15.30 Uhr/Dazn) keine stinknormale, natürlich nicht. Der Mittelfeldspieler der Eintracht hat vier Jahre für die Rheinländer gekickt, er war nicht weniger als das Herz und die Seele des Teams, Publikumsliebling und Leistungsträger. „Das ist eine spezielles Spiel für mich“, sagt der 28-Jährige.

Die Eintracht hat vor der Saison keine Kosten und Mühen gescheut, um den tunesischen Nationalspieler von einem Engagement zu überzeugen, sie hat ihn zwar ablösefrei verpflichten können, ihn aber dafür mit einem üppigen Gehalt ausgestattet – und ihm klare Leaderperspektiven aufgezeigt. Skhiri war der absolute Wunschspieler der Sportlichen Leitung, weil er Stabilität und Verlässlichkeit verkörpert. Bisher aber ist er noch nicht der Fixpunkt im Spiel. Am Donnerstag hat er gegen Sofia sein bestes Spiel gemacht, das erste Tor gekonnt eingeleitet, das zweite selbst gemacht. „Das war ein großer Schritt für ihn“, sagt Trainer Dino Toppmöller, der offenbar spürt, dass viel Druck auf dem Marathonmann lastet. „Die Ansprüche an ihn sind relativ hoch.“

Was in erster Linie an den konstant starken Leistungen liegt, die Skhiri in Köln zeigte. Das Leben ohne den Mittelfeldmotor ist für den FC kein leichtes, der Saisonstart verlief nicht nach Wunsch – zwei Niederlagen in zwei Bundesligaspielen. Wobei die Vorträge an sich in Ordnung waren, sowohl beim 0:1 zum Auftakt in Dortmund, als das Team von Trainer Steffen Baumgart haarscharf an einem Punktgewinn vorbeischrammte; als dann auch beim 1:2 gegen den VfL Wolfsburg. Das Spielglück war da zweimal nicht auf Kölner Seite.

Zumal Verletzungssorgen auf dem rheinländischen Befinden lasten. Gerade im Angriff hakt es. Stoßstürmer Davie Selke musste inklusive Pokalspiel (3:1 n.V. in Osnabrück) dreimal in Folge angeschlagen ausgewechselt werden, die Verletzung am Oberschenkel ist mysteriös, es gibt keine Diagnose. Nur wiederkehrende Schmerzen. „Irgendwann geht es einem auf die Eier“, sagte Baumgart, was keine medizinische Einschätzung war, sondern eine seelische.

Am letzten Transfertag bahnte sich dann eine schöne Verpflichtung an, der schnelle Stürmer Ilhas Bebou sollte aus Hoffenheim kommen. Das zerschlug sich aber. Sie haben es eben gerade nicht leicht, die Kölner. dur/böl