FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim FC Bayern München. © IMAGO/Jan Huebner

In der Bundesliga ist Eintracht Frankfurt zu Gast beim FC Bayern München: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Frankfurt/München - Der 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an und Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim FC Bayern München. Die SGE kam in der englischen Woche nicht über ein Remis hinaus und verpasste es, den Ausrutscher des deutschen Rekordmeisters gegen den 1. FC Köln auszunutzen. Es sind weiter vier Punkte Rückstand für die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner, die auf Platz vier der Tabelle steht.

FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt: Gastgeber in Favoritenrolle

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Punkt, weil ich weiß, wie schwer es ist, in Freiburg zu spielen. Es war klar, dass der SC Freiburg ein anderes Gesicht zeigen wird nach dem 0:6 gegen Wolfsburg“, sagte Trainer Oliver Glasner nach der Partie im Breigau. Torschütze Randal Kolo Muani zeigte sich ebenfalls nicht unzufrieden mit dem Punktgewinn: „Natürlich hätten wir gerne noch das zweite Tor gemacht und den Sieg mit nach Hause genommen. Wir haben aber eine solide Leistung gezeigt und können mit dem Punkt zufrieden sein. Das Spiel am Samstag gegen die Bayern wird natürlich auch wieder wichtig, aber wir bereiten uns darauf wie auf jedes andere Spiel vor.“

Der FC Bayern München steht im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt bereits unter Druck, denn der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gelang in den ersten beiden Bundesligaspielen des Jahres kein Sieg. Besonders das Unentschieden im eigenen Stadion gegen den 1. FC Köln war enttäuschend. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig beträgt nur noch drei Punkte und sollte der FC Bayern München auch sein drittes Spiel in Folge nicht gewinnen, dürfte es ungemütlich werden an der Säbener Straße.

Das Bundesligaspiel des 18. Spieltags zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt findet am Samstag, 28. Januar 2023, in München statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 17. Spieltags in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN sowie Sat.1.

FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag, 28. Januar 2023, um 18:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga mit den Vorberichten .

. Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

