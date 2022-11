FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Stream: Hier läuft das Bundesliga-Spiel der SGE

Von: Johannes Skiba

Am 13. Spieltag der Bundesliga reist Eintracht Frankfurt zur Begegnung mit dem FC Augsburg. Hier erfahren Sie, wo die Partie live im TV und Stream zu sehen ist.

Frankfurt – Es war eine glorreiche Nacht. Am Dienstagabend (1. November) zog Eintracht Frankfurt durch ein 2:1 in Lissabon gegen Sporting direkt bei der ersten Teilnahme ins Achtelfinale der Champions-League ein. Der historische Triumph in Portugal steckt noch in den Knochen der SGE. Der graue Liga-Alltag hält nun die Partie beim FC Augsburg bereit – ein großes Kontrastprogramm zu den glamourösen Abenden in der „Königsklasse“.

Neben dem Erfolg auf dem internationalen Parkett, kann sich auch das Abschneiden in der Bundesliga sehen lassen. Im deutschen Oberhaus belegt die Truppe von Trainer Oliver Glasner aktuell den 5. Platz. Am vergangenen Wochenende brachte eine fatale Fehlentscheidung des VAR die SGE um weitere Punkte. Die Niederlage gegen Borussia Dortmund ließ den BVB an den Frankfurtern vorbeiziehen. Gegen den FCA soll nun wieder ein Sieg her.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt will wieder punkten

Der Gegner von Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, befindet sich aktuell in keiner guten Form. Wettbewerbsübergreifend sind die „Fuggerstädter“ seit fünf Partien ohne Sieg. Drei Niederlagen und zwei Unentschieden stehen auf dem Konto des FCA zu Buche. Aktuell belegt das Team von Trainer Enrico Maaßen den 13. Tabellenplatz. Rein an den fußballerischen Qualitäten gemessen, ist die SGE der Favorit dieser Begegnung. Außerdem konnte Augsburg keines der letzten fünf Aufeinandertreffen mit den Frankfurtern gewinnen.

Djibril Sow von Eintracht Frankfurt im Duell gegen den FC Augsburg. (Archivfoto) © mis/imago

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt wird am Samstag, den 5. November, um 15.30 Uhr in der WWK Arena von Augsburg angepfiffen. Wann und wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird, lesen Sie hier.

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Die Bundesliga-Partie FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich aktuell Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live bei Sky

Der Pay-TV Sender Sky überträgt die Partie zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt Samstag, dem 5. November 2022, live und in voller Länge.

Anpfiff der Begegnung ist um 15.30 Uhr.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live bei Sky

Als Sky-Kunde kann man sich die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt wie gewohnt im TV oder mit Sky-Go auf dem PC oder Laptop anschauen.

Apps: Sky-Go im iTunes-Store (Apple); Sky-Go im Google-Play-Store (Android).

