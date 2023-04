Ex-Eintracht-Trainer Hütter übernimmt offenbar Premier League-Klub

Ex-Eintracht-Trainer Adi Hütter steht womöglich kurz vor einer Anstellung in der englischen Premier League und erfüllt sich damit einen Traum.

Frankfurt - Der Österreicher Adi Hütter hatte eine sehr erfolgreiche Zeit als Cheftrainer von Bundesligist Eintracht Frankfurt. Sein unrühmlicher Abgang zur Saison 2021/22 kostete ihn aber jede Menge Sympathien bei den Anhängern des Vereins. Zunächst betonte der der 53-Jährige, dass er die SGE nicht verlassen wird, um dann doch plötzlich von seiner im Vertrag verankerten Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen. Das nahmen ihm viele Eintracht-Fans übel.

Eintracht Frankfurt: Ex-Trainer Hütter mit neuem Job?

„Ich hatte das Gefühl, dass die Perspektive in Gladbach besser als in Frankfurt ist. In Frankfurt befand ich mich zu dieser Zeit im luftleeren Raum. Ich musste mich irgendwann entscheiden und dachte strategisch“, sagte Hütter kürzlich im Interview mit dem Kicker und kam zur Einsicht: „Ich hätte die Saison erst fertig machen müssen. Das war ein Fehler.“

Nach seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach brachen schwere Zeiten für den Österreicher an. Es lief alles andere als rund für Adi Hütter und nach nicht einmal einer Saison wurde der Trainer am Niederrhein wegen Erfolgslosigkeit von seinen Aufgaben entbunden und ist seitdem ohne Job als Cheftrainer.

Das könnte sich nun aber ändern. Wie die österreichische Tageszeitung Kurier berichtet, steht Adi Hütter vor einem Engagement beim englischen Premier League-Klub Crystal Palace. Damit würde er sich einen großen Traum erfüllen.

Eintracht Frankfurt: Ex-Trainer Hütter offenbar in Premier League

„Mein großes Ziel ist die Premier League, daran arbeiten wir. Möglicherweise ergibt sich die eine oder andere Option. Es gab schon im vergangenen Jahr mehrere interessante Anfragen, auch aus der Premier League. Das wäre aber zu früh gekommen“, sagte er zum Kicker.

Crystal Palace befindet sich aktuell im erweiterten Abstiegskampf der Premier League. Der Klub aus dem Süden Londons hat 36 Punkte auf dem Konto und damit neun Zähler Vorsprung vor den gefährdeten Rängen. Nach dem Klassenerhalt, der mit Interimstrainer Roy Hodgson gelingen soll, will der Verein mit Adi Hütter einen Neuanfang einleiten. Der Österreicher soll nach Informationen des Kuriers seinen Landsmann Klaus Schmidt als Assistenten mitnehmen.

Der Pay-TV-Sender Sky berichtete ebenfalls, dass Adi Hütter in der kommenden Saison einen Klub aus der Premier League übernehmen wird, der aber nicht Crystal Palace heißt. Es bleibt spannend, bei welchem Verein der Österreicher aufschlägt. (smr)