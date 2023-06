Das Lehrstück von Ex-Eintracht-Stürmer Joselu

Ganz oben. Joselu mit Cup und bald im weißen Real-Trikot. Foto: AFP © AFP

Der neue Real-Stürmer Joselu hat auch eine Eintracht-Vergangenheit, wechselte dann nach Hannover und steht irgendwie sinnbildlich für die Entwicklung des Frankfurter Vereins.

Der Sportkamerad Joselu hat auf seine durchaus alten Tagen, 33 ist der zähe Bursche schon, noch mal einen ganz schönen Karrierebooster erfahren. Der Spanier, in Stuttgart geboren, ist in diesen Tagen zu seinem Stammverein zurückgekehrt, für den er früher mal in der zweiten Mannschaft aktiv war und ein einziges Profispiel bestritten hat (prompt ein Tor auf Vorlage von Cristiano Ronaldo beim 8:1 über Almeria, 2011): Real Madrid, der schillerndste, glorreichste Fußballklub der Welt, die Königlichen.

Spanischer Nationalspieler ist Joselu so ganz nebenbei auch noch geworden vor einem Vierteljahr, mit 32 ist er der älteste Debütant des Landes. Natürlich hat der Mittelstürmer sogleich ein paar Tore gemacht, in seinem ersten Länderspiel einen Doppelpack, jetzt im Halbfinale der Nations League das Siegtor gegen Italien kurz vor Schluss. Im Elferschießen gegen Kroatien behielt er ebenfalls die Nerven. Ein Leben wie im Märchen.

Hannover klar vor Frankfurt

Das alles ist nicht schlecht für einen Fußball-Wanderarbeiter wie Joselu, der nur sehr selten mal länger als ein Jahr bei einem Verein kickte, der in Spanien bei Celta Vigo, Deportivo La Coruna, Alaves und Espanyol Barcelona war, in Deutschland bei der TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96, und auch in England: Stoke City und Newcastle United. Der Weltenbummler ist rumgekommen im Fußballzirkus.

In Frankfurt stürmte er ein Jahr, 2013/14 unter Armin Veh. Seine Bilanz: 33 Pflichtspiele, 14 Tore, darunter eines im Europapokalspiel beim FC Porto (2:2). Das war nicht verkehrt, Joselu war ein Leistungsträger vorne im Angriff. Nach zwölf Monaten zog er unverrichteter Dinge weiter, und Eintracht-Boss Heribert Bruchhagen stellte zerknirscht fest: „Machen wir uns nichts vor: Wir sind alle davon ausgegangen, dass Joselu bei uns bleibt. Ich bin vom Hocker gefallen, als ich hörte, dass er uns verlässt.“ Richtung Hannover. Ausgerechnet. Die Niedersachsen waren damals flüssiger, eine Ablöse von fünf Millionen konnte die Eintracht für den von Hoffenheim ausgeliehenen Angreifer nicht aufbringen. Das liegt nicht mal zehn Jahre zurück. „Wir sind an unsere Schmerzgrenze gegangen. Doch Hannover hat eben ganz andere Mittel, da können wir nicht mithalten“, stöhnte Sportdirektor Bruno Hübner. Unvorstellbar, heute.

Nur mal so zum Vergleich: Inzwischen zahlt die Eintracht das Doppelte für ein schwedisches Talent von Malmö FF, Hugo Larsson, 18 Jahre jung. Oder die Personalkosten. 2014: 30 Millionen, 2022 fast 130 Millionen Euro. Oder der Quervergleich: Hannover 96 ist inzwischen ein in sich zerstrittener Verein und dümpelt seit vier Jahren im unteren Mittelfeld der zweiten Liga. Die Eintracht hingegen rockt sich quer durch Europa, hat den Pokal und die Europa League gewonnen, spielt seit Jahren international und durfte in der abgelaufenen Runde erstmals in der Königsklasse ran. So können sich die Wege trennen, wenn man an der Gabelung ein paarmal zu oft falsch abbiegt und zu viele falsche Entscheidungen trifft. So freilich ist es nicht nur Hannover 96 gegangen, sondern vielen anderen Klubs. Abstürze à la Schalke, Hamburg oder Berlin sollten Warnung genug sein. Immer schön am Boden und demütig bleiben, gerade im Erfolg.

So wie Joselu, der sich sein spätes Real-Engagement durch Leistung und Tore verdient hat. In der spanischen Liga landete er jetzt mit 16 Treffern auf Rang drei der Schützenliste, nur Robert Lewandowski (23) und Karim Benzema (19) trafen häufiger. Das Besondere daran: Der 1,92 Meter große Stürmer schoss seine Tore nicht für Barcelona oder Real, sondern für Espanyol, das trotzdem in die zweite Liga zwangsversetzt wurde. Und nun: Thronfolger des Weltfußballers Benzema. Holla die Waldfee.

Wobei: Als Eins-zu-Eins-Ersatz ist der Neuner wohl eher nicht geplant. Zumindest wäre es sehr überraschend, sollten die Königlichen ihr Schicksal in die Füße eines 33-Jährigen legen, der auf Leihbasis kommt und eine Gebühr von 500 000 Euro kostet. Schwer vorstellbar. Was aber plant Real?

Warten die Madrilenen auf Superstar Kylian Mbappé, der Paris Saint-Germain in einem Jahr ablösefrei verlassen wird? Oder holen sie ihn doch schon jetzt? Oder machen sie ernst bei Randal Kolo Muani, den Überflieger der Eintracht? Der wird aber auch heiß in Paris gehandelt. Kolo Muani scheint das Gezerre um seine Zukunft kalt zu lassen, der Stürmer stand am Montagabend im Qualispiel gegen Griechenland in der Startelf und zeigte eine ansprechende Leistung. Er vergab zwar eine gute Chance, war aber oft nur durch Fouls zu stoppen, wie nach 69 Minuten, als ihn der Stuttgarter Konstantinos Mavropanos mittels einer Notbremse vom Torerfolg abhielt und vom Platz flog. Die endgültige Entscheidung, Frankreich schaukelte das 1:0 locker über die Zeit.

Für den französischen Nationaltrainer Didier Deschamps ist übrigens nicht entscheidend, dass Kolo Muani zu einem europäischen Topklub wechselt. „Ich habe gehört, dass er von einigen größeren Vereinen für die nächste Saison angesprochen wird. Wird er wechseln oder nicht? Er kann auch bleiben, wo er ist.“

Kolo zu PSG?

In Frankfurt warten sie erst einmal ab, ob nach Benzema noch ein Dominostein fällt und Bewegung in den Markt kommt. Intern glauben die Verantwortlichen nicht, dass sich ein Transfer dieser Größenordnung auf den letzten Metern der Wechselperiode (31. August) entscheiden wird. Einen 100-Millionen-Deal schließe man mit voller Überzeugung ab – oder eben nicht. Aber nicht kurz vor Toresschluss.

An einer Hängepartie hat die Eintracht ohnehin kein Interesse, will möglichst schnell Klarheit haben. Intern erachten sie PSG als wahrscheinlichsten Abnehmer für Kolo Muani, weil sich der Scheichklub für die Zeit nach Mbappé wappnen will und auch die finanziellen Möglichkeiten hat. Dass etwa die Bayern bei Kolo Muani ernst machen, wird bezweifelt. Aber ausgeschlossen ist auch das nicht. So oder so: Offizielle Offerten liegen nicht auf dem Tisch.

Klar ist, dass ein Wechsel dieser Größenordnung dem Klub einen ganz anderen Spielraum ermöglichen würde, die Mannschaft schwer aufgepeppt werden könnte. Etwa mit Robin Koch von Leeds United. Die Sportliche Leitung hofft inständig, dass sich der 26-Jährige für die Eintracht und gegen Manchester United entscheidet. Koch gilt als absoluter Wunschspieler der Eintracht-Führung.