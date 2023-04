Ex-Eintracht-Stürmer enttäuscht: Silva verlor 25 Millionen Marktwert – Konsequenz angedacht

Von: Patrick Mayer

Bei RB Leipzig oft nur Bankdrücker: Ex-Eintracht-Stürmer André Silva (li.). © IMAGO/Christian Schroedter

André Silva kann sich bei RB Leipzig bislang nicht durchsetzen. Der frühere Angreifer von Eintracht Frankfurt denkt nun offenbar über einen Wechsel nach.

München/Frankfurt/Leipzig - Was war das für eine Saison 2020/21 von André Silva für Eintracht Frankfurt. Der Portugiese erzielte in 32 Bundesliga-Einsätzen 28 Tore für die SGE. Und schoss sich damit freilich auch ins Transfer-Rampenlicht.

Name: André Silva geboren: 06.11.1995 (in Baguim do Monte) Nationalität: Portugiesisch Klub: RB Leipzig Position: Mittelstürmer bisherige Klubs: FC Porto, AC Mailand, FC Sevilla, Eintracht Frankfurt

André Silva: Karriere stagniert nach Transfer von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig

Bei 45 Millionen Euro lag der Marktwert des Mittelstürmers laut transfermarkt.de, als dieser im Sommer 2021 aus der Mainmetropole zu RB Leipzig wechselte. Dort, bei den „Roten Bullen“, ist der Angreifer aber seither nie so richtig angekommen.

Bei den Sachsen sollte Silva eigentlich mithelfen, dass die Ostdeutschen dem FC Bayern München endlich die Meisterschaft streitig machen kann. Doch davon ist RBL auch in dieser Spielzeit weit entfernt, während der einstige Eintracht-Stürmer auch unter Coach Marco Rose meist nur Ersatz ist. Deshalb soll er nun über einen Wechsel nachdenken. Das berichtet die Bild.

Im Video: Kamada verlässt die SGE - Richtung BVB?

Nach 27 Spieltagen stand der 1,85 Meter große Angreifer in der Bundesliga bei gerade mal vier Toren und vier Vorlagen. Und auch, wenn sich seine Bilanz in der Champions League (drei Tore und zwei Assists in acht Spielen) passabel liest, ist das zu wenig für seine Ansprüche und die Ambitionen des Klubs, der national eigentlich mehr Druck auf die Bayern und Borussia Dortmund ausüben will.

André Silva: Ex-Eintracht-Stürmer kann sich in Leipzig nicht durchsetzen

Weil er unter anderem an Timo Werner nicht vorbeikommt, reichte es für Silva in 27 BL-Spielen nur 19 Mal für die Startelf. Sein offenkundiges Problem: Silva passt nicht so richtig zum explosiven Umschaltspiel der Leipziger. Er gilt als einen Tick zu langsam und bräuchte eher hohe Bälle in die Box als Vertikalpässe in die Tiefe. Das bleibt nicht ohne Folgen: Sein Marktwert sank laut transfermarkt.de mittlerweile auf bis zu 20 Millionen Euro. Wäre es also an der Zeit für einen neuerlichen Transfer?

Wie die Bild schreibt, soll Silvas Berateragentur von Star-Agent Jorge Mendes aktuell den Markt sondieren. Damit nicht genug: Man habe anderen Klubs Gesprächsbereitschaft signalisiert, heißt es in dem Bericht weiter, und Silva soll einem möglichen Wechsel gegenüber aufgeschlossen sein. Sein Vertrag in Leipzig läuft eigentlich noch bis Sommer 2026. Wird der Portugiese diese Laufzeit jedoch nicht erfüllen?

André Silva: Verlässt der Ex-Frankfurt-Stürmer RB Leipzig?

In dieser Saison hat Silva mit RBL zumindest noch ein großes Ziel vor Augen: das DFB-Pokal-Finale am 3. Juni im Berlin. Dann könnte der Stürmer ausgerechnet auf seinen ehemaligen Arbeitgeber aus Frankfurt treffen. Vorausgesetzt die Eintracht setzt sich in ihrem Halbfinale beim VfB Stuttgart (3. Mai) durch. Und Leipzig behauptet sich Freiburg. (pm)