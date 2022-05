Europa League im Live-Ticker: Schafft Eintracht Frankfurt gegen West Ham den Einzug ins Finale?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League auf West Ham United. © IMAGO/Action Foto Sport

Eintracht Frankfurt will gegen West Ham United das Final-Ticket der Europa League klarmachen. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Eintracht Frankfurt - West Ham United, Donnerstag, 5. Mai 2022, 21 Uhr, -:- (-:-)

Aufstellung Eintracht Frankfurt Aufstellung West Ham United Tore Schiedsrichter

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

Frankfurt - Eintracht Frankfurt will im Rückspiel des Halbfinales der Europa League gegen West Ham United das Ticket fürs Endspiel in Sevilla lösen. Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel hat die SGE beste Chancen dazu, doch sicher sein darf sie sich keinesfalls. Die Mannschaft von West Ham United zeigte erst im Viertelfinale, dass sie auswärts zur Höchstleistung auflaufen kann. Nach einem Remis im Hinspiel gelang ein fulminanter 3:0-Erfolg bei Olympique Lyon, der die Tür zum Halbfinale öffnete.

Eintracht Frankfurt vor Einzug ins Europa League-Finale

Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt, hat die Marschroute für die Partie gegen West Ham United vorgegeben: „Am wichtigsten ist, dass die Spieler umsetzen, was wir ihnen vorher mit auf den Weg geben. Das entwickelte Selbstvertrauen, gepaart mit der Unterstützung unserer Fans, sorgt für diesen großen Glauben.“ Das nötige Selbstbewusstsein konnte die SGE im Hinspiel und dem Viertelfinale gegen den FC Barcelona ausreichend sammeln. „In puncto Physis und Intensität zählen wir in der Bundesliga

zum oberen Bereich. Das kommt uns gegen West Ham zugute. Wir sehen uns gerüstet“, so Glasner.

Mittelfeldspieler Sebastian Rode hat im Hinspiel bei West Ham United einen Schwachpunkt bei Eintracht Frankfurt ausgemacht, den es abzustellen gilt für das Rückspiel: „Physisch waren sie uns beim einen oder anderen Standard überlegen. Deswegen müssen wir einen Fokus darauflegen, Standards zu verhindern und dagegenzuhalten.“

Eintracht Frankfurt mit Selbstbewusstsein gegen West Ham United

Die Vorfreude ist jedenfalls riesig und Oliver Glasner glaubt an eine große Unterstützung - nicht nur durch die Fans von Eintracht Frankfurt. „Mein Gefühl ist, dass auf internationaler Ebene ganz Deutschland Eintracht-Fan ist. Die Anerkennung für unsere Leistungen ist da. Aber es geht darum, nicht in der Vergangenheit zu leben, sondern fokussiert zu bleiben und unser Spiel auf den Platz zu bringen“, so der SGE-Coach auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen West Ham.

Ein ganz sichtiger Spieler auf Seiten von Eintracht Frankfurt wird Daichi Kamada, der von Glasner vor dem Rückspiel explizit gelobt wurde: „Daichi ist ein ganz wichtiger Verbindungsspieler. Er kann sich der Deckung entziehen, seine Mitspieler einsetzen und zugleich in den gefährlichen Räumen auftauchen. Er antizipiert sehr gut und ist sich nicht zu schade, nach hinten zu arbeiten.“ (smr)