Live-Ticker zur Europa League-Auslosung Achtelfinale – Eintracht Frankfurt droht Hammerlos

Auf wen trifft Eintracht Frankfurt im Achtelfinale der Europa League? Diese Frage wird heute beantwortet. Wir sind live bei der Auslosung dabei!

Update vom Freitag, 25.02.2022, 10.17 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Auslosung der Europa-League-Achtelfinal-Paarungen. Mit dabei: Eintracht Frankfurt. Der SGE drohen echte Hammerlose, unter anderem befindet sich der FC Barcelona im Topf. Neben der Eintracht sind auch noch RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen als deutsche Vertreter mit von der Partie. Um 12 Uhr geht der Spaß los. Hier verpassen Sie garantiert nichts!

Europa League-Auslosung Achtelfinale live – Eintracht Frankfurt droht Hammerlos

Erstmeldung vom Freitag, 25.02.2022: Nyon - Die Zwischenrunde ist beendet und die zweiten acht Teams für das Achtelfinale in der Europa League stehen fest. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen hatten sich durch den Gruppensieg bereits qualifiziert, die beiden deutschen Absteiger aus der Champions League, Borussia Dortmund und RB Leipzig, mussten hingegen in der Zwischenrunde ran. Während sich die Leipziger mit einem 3:1 im Rückspiel gegen Real Sociedad weiterzitterten, findet das Achtelfinale ohne den BVB statt. Die Schwarzgelben kamen im Rückspiel (2:4 im Hinspiel) nicht über ein 2:2 bei den Glasgow Rangers hinaus.

Duelle von Klubs aus dem gleichen Verband sind im Achtelfinale noch nicht möglich, Eintracht Frankfurt kann also nicht auf RB Leipzig treffen. Ein Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen wäre ohnehin nicht möglich, da die Werkself ebenfalls Gruppensieger wurde.

Achtelfinale der Europa League: Eintracht Frankfurt könnte auf attraktive Gegner treffen

Eintracht Frankfurt könnte im Achtelfinale der Europa League auf große Namen wie den SSC Neapel, FC Barcelona, FC Sevilla, Atalanta Bergamo oder den FC Porto treffen. Diese Teams sind regelmäßig in der Champions League vertreten und wären sicher eine reizvolle Aufgabe für die SGE.

Ausgelost wird das Achtelfinale der Europa League am Freitag (25.02.2022) um 12 Uhr in Nyon, ausgetragen werden die Partien am 10. und 17. März. Eintracht Frankfurt darf als Gruppensieger das Rückspiel im eigenen Stadion austragen. Neu seit der aktuellen Spielzeit ist die Abschaffung der Auswärtstorregel. Bei Gleichstand nach zwei Spielen geht es in die Verlängerung - in der Vergangenheit kam stattdessen das Team weiter, das mehr Auswärtstore erzielte.

Achtelfinale der Europa League: Diese Teams sind qualifiziert

Diese Teams haben sich für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert:

Olympique Lyon

AS Monaco

Spartak Moskau

Eintracht Frankfurt

Galatasaray Istanbul

Roter Stern Belgrad

Bayer 04 Leverkusen

West Ham United

RB Leipzig

FC Porto

FC Barcelona

Betis Sevilla

FC Sevilla

Braga

Glasgow Rangers

Atalanta Bergamo

Bevor es mit der Europa League weitergeht, muss Eintracht Frankfurt sich aber zunächst aus einer Krise rausarbeiten. Aus sechs Spielen in der Bundesliga in 2022 konnte die SGE bisher nur vier Punkte holen. Ausgerechnet gegen den FC Bayern München könnte nun die Wende geschafft werden. (msb)