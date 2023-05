Eintracht plant überraschenden Neuzugang – DFB-Star für 20 Millionen Euro im Anflug?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen und zeigt offenbar Interesse an einem deutschen Nationalspieler.

Frankfurt - Die Bundesliga-Saison biegt langsam aber sicher auf die Zielgrade ein und auf Eintracht Frankfurt wartet noch ein echtes Highlight, denn Anfang Juni trifft die SGE im DFB-Pokalfinale auf den Ligarivalen RB Leipzig. Die Fans der Adler fiebern dem Endspiel entgegen, Sportvorstand Markus Krösche muss aber schon an die folgende Spielzeit denken und den vollen Fokus auf die Kaderplanung für 2023/24 richten.

Armel Bella-Kotchap Geboren: 11. Dezember 2001 Verein: FC Southampton Position: Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt sucht Verstärkungen

Die SGE benötigt in allen Mannschaftsteilen Verstärkungen, besonders aber in der Defensive. „Es ist eine Frage der Qualität. Ich habe keine herausgespielte Torchance von Union Berlin gesehen. Ich weiß nicht, wie man Qualität trainieren kann“, wütete Trainer Oliver Glasner nach der Pleite bei Union Berlin im März und machte deutlich, dass die eigene Abwehr nicht den höchsten Ansprüchen genügt.

Glasner wird zwar in der kommenden Saison nicht mehr Trainer der Adler sein, die Qualität in der Defensive bleibt aber die gleiche. Mit Willian Pacho, der vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen an den Main kommt, ist der erste Neuzugang unter Dach und Fach. Weitere sollen folgen.

Steht Armel Bella-Kotchap im Visier von Eintracht Frankfurt? © IMAGO/James Heaton/News Images

Nach Informationen der Bild soll Eintracht Frankfurt großes Interesse an Armel Bella-Kotchap haben. Der deutsche Nationalspieler und WM-Teilnehmer 2022 steht derzeit beim englischen Premier League-Klub FC Southampton unter Vertrag und zählt zu den Leistungsträgern seiner Mannschaft. Die Saison läuft für Southampton aber überhaupt nicht nach Plan und ein Abstieg in die zweitklassige Championship ist kaum noch zu verhindern.

Eintracht Frankfurt: Armel Bella-Kotchap im Visier?

Dass Bella-Kotchap den Weg in die Zweitklassigkeit mitgehen wird, ist relativ unwahrscheinlich. Eine Ausstiegsklausel besitzt der 21-Jährige in seinem bis 2026 laufenden Vertrag aber nicht. Schätzungsweise 20 Millionen Euro müsste Eintracht Frankfurt aufbringen, um den DFB-Verteidiger an den Main zu lotsen.

In der laufenden Saison kommt Bella-Kotchap auf 23 Einsätze in der Premier League, in denen er zwei Vorlagen beisteuerte. Eine Schulterverletzung und eine Blessur am Knie verhinderten weitere Spiele. Vor seiner Zeit in Southampton spielte der 21-Jährige für den VfL Bochum - nun könnte es ihn zurück in die deutsche Bundesliga führen. (smr)