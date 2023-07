Es ruckelt und zuckelt bei Eintracht Frankfurt

Von: Ingo Durstewitz

Lichtblick bei der Eintracht: Angreifer Igor Matanovic. © Imago

Eine vor allem in der ersten Halbzeit schwache Frankfurter Eintracht verliert nach dem 1:2 beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger nun auch 2:3 bei der SG Barockstadt Fulda.

Noch heute und bei gegebenem Anlass mokiert sich der alte Haudegen Heribert Bruchhagen, eher scherzhaft, über die Eintracht-Berichterstattung der FR, die der Ex-Boss jahrelang an der Spitze des Klubs leidvoll ertragen musste und die er nicht nur ein wenig, sondern deutlich zu kritisch empfand. Die (vorgebliche) Schwarzmalerei nervte ihn, den Erfinder der Zementierungstheorie. Besonders schlimm war es, als Michael Skibbe das Zepter von Friedhelm Funkel übernommen hatte, die Eintracht durch die Vorbereitung stolperte und sich gegen Leichtgewichte aus Kroatien und Rumänien blamierte, 0:3 gegen NK Osijek, 0:3 gegen FCU Timisoara. 2009 war das. Und die FR titelte: „Alarmstufe rot.“

Herri Bruchhagen tobte ob der Warnung aus der Redaktionsstube. „Sie rufen hier die Apokalypse aus, in Ihren Augen sind wir der erste Absteiger. Dabei hat die Saison nicht mal begonnen. Das ist lachhaft.“ Die Eintracht startete dann sehr geschmeidig in die Bundesliga, nach fünf Spielen rangierte sie auf Rang vier, erst im siebten Spiel setzte es die erste Niederlage. Ein Auftakt nach Maß. Die FR hat gelernt, seitdem ist sie zumindest in der Bewertung von Testspielen und deren Resultaten etwas vorsichtiger.

Ohne diese Vorgeschichte wäre es nun ein leichtes, sich an der Vergangenheit zu orientieren und das Brennglas mal etwas schärfer zu stellen, was man ohnehin tun sollte, aber vielleicht nicht in der Absolutheit und mit Mäßigung in den Rückschlüssen. Denn für Eintracht Frankfurt läuft die Vorbereitung auf die neue Spielzeit bisher nicht wie am Schnürchen, zumindest ergebnistechnisch. Es ruckelt und zuckelt. An vielen Stellen. Dass da manch Medium vorschnell die Champions League als Vorgabe ausrief, erscheint momentan leicht befremdlich.

Für den neuen Trainer Dino Toppmöller und sein umgebautes Team setzte es am Samstagnachmittag bereits die zweite Niederlage im dritten Testspiel. Nach dem 1:2 beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger unterlagen die Frankfurter einem weiteren Viertligisten, vor 5000 Zuschauenden kassierten sie eine 2:3-Pleite bei der SG Barockstadt Fulda.

Besonders bedenklich war der Auftritt in den ersten 45 Minuten, da lag der Bundesligist, schwupps, mit 0:3 zurück. Peinlich, peinlich. Nicht nur das Ergebnis. Auch fußballerisch zeigte die Eintracht eine an Biederkeit kaum zu übertreffende Vorstellung. Omar Marmoush als Sturmspitze hatte, gefühlt, eine Handvoll Ballkontakte, und hinten wackelte die Abwehr gewaltig. Alles wie immer also. Verteidiger Tuta zeigte eine Leistung, die nicht weit weg von desolat war. Der Brasilianer war an allen drei Gegentoren beteiligt. Auch seine Nebenleute Makoto Hasebe und Kristijan Jakic schwammen merklich. Das wirkte alles schwer zusammengewürfelt und wirft die Frage auf, welche Aufschlüsse solch ein Test bringen soll, wenn die Viererkette beliebig zusammengesetzt ist und Verteidiger Timothy Chandler plötzlich rechts vorne stürmt. Wann werden also wenig zielführende Experimente dieser Art eingestellt? Auffällig auch: Eric Dina Ebimbe präsentiert sich erschreckend formlos.

Immerhin beschönigte niemand irgendwas. „Drei Flanken, drei Tore – das ist viel zu einfach“, monierte Timmy Chandler. Man müsse sich zwar vom Ergebnis lösen, aber klar festhalten, dass die „Spielart“ und das „Verhalten“ in den Zweikämpfen durchaus Anlass zur Sorge gebe. „Das darf nicht sein, egal wo oder gegen wen man spielt.“ Auch Sportdirektor Timmo Hardung nannte das Gebotene „nicht akzeptabel“. Diese Leistung, gerade in der Defensive, „entspricht nicht dem, was wir sehen wollen und was wir können.“ Entschuldigungen gebe es keine, auch nicht das intensive Training. „Es ist zu einfach zu sagen: Die Beine sind schwer.“

Doch der Sportdirektor wies mit Recht darauf hin, dass man ein Spiel eben „nicht pauschalisieren“ dürfe, das habe diese Partie „perfekt gezeigt“. Denn im zweiten Abschnitt wurde, mit neuem Personal, vieles sehr viel besser. Jesper Lindström, ungewohnt als Linksaußen aufgeboten, machte Dampf, Willian Pacho verteidigte aufmerksam, Hugo Larsson und Ellyes Skhiri zeigten fußballerische Klasse, und vorne knipste Igor Matanovic mal wieder verlässlich. Nur Kristijan Jakic verstrickte sich völlig unnötigerweise in sinnloser Meckerei mit dem Schiri, und auf rechts fiel Neuzugang Jessic Ngankam nur dadurch auf, dass er den Ball permanent zurückspielte. Zu wenig Dribblings, zu wenig Mut – außer beim Strafstoß, zu dem er einigermaßen überraschend antrat. Und den er prompt verschoss. Der ansonsten blasse Jens Petter Hauge verwandelte aber im Nachschuss.

Viel Arbeit wartet auf Trainer Toppmöller daher im Trainingslager in Windischgarsten, in das 30 Spieler gereist und bei dem die Fans bei fünf Einheiten an fünf Tagen ausgesperrt sind: Geheimtraining. Das ist ein Novum und kann nicht jeder verstehen, das findet nicht jeder gut. Sportdirektor Hardung wiegelt ab. Das habe eher organisatorische Gründe, man müssen den großen Auflauf halt bewerkstelligen und kanalisieren können. „Man hat schon beim Trainingsauftakt gesehen, wie sehr wir emotionalisieren, was für eine Attraktion wir geworden sind.“ Keinesfalls wolle man die Fans enttäuschen, sondern ihnen gerecht werden. Aber das gehe bei diesen Dimensionen nicht mehr immer. Hardung stellt aber klar: „Wir wollen uns nicht zurückziehen, wir wollen und werden uns nicht abschotten.“ Dreimal dürfen die Fans, Stand jetzt, zuschauen. Und hinterher Autogramme sammeln oder Fotos schießen. Immerhin.