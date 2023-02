Erster Gedanke von Neapel-Boss über Eintracht Frankfurt: „Kein besonders schwieriges Los“

Bald trifft Eintracht Frankfurt in der Champions League auf die SSC Neapel. Der Präsident der Italiener war über das Frankfurt-Los zunächst erleichtert.

Frankfurt – Für Eintracht Frankfurt geht es im Februar Schlag auf Schlag. Nach dem nun gewonnen DFB-Pokalderby gegen Darmstadt 98, folgen die Bundesliga-Partie gegen Köln und Werder Bremen. Anschließend steht das heißersehnte Hinspiel in der Champions League gegen Serie A-Primus SSC Neapel an. In der Sport Bild hat Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis sich zu den Adlerträgern geäußert und eingestanden, dass er zunächst mit der SGE als Achtelfinalgegner ganz glücklich war.

„Die erste Reaktion war eigentlich, dass es kein besonders schwieriges Los war. Aber in Wahrheit war es genau das. Und das zeigt sich daran, dass sie um die Meisterschaft kämpfen“, erklärte der Präsident der Neapolitaner und warnt zugleich: „Wir dürfen nicht denken, dass wir besser sind als Eintracht. Das Duell gegen den FC Barcelona letztes Jahr sagt viel, da hätten auch wenige auf sie gesetzt.“

Viel Lob für Eintracht Frankfurt von Neapel-Präsident de Laurentis

Die SSC Neapel will gegen Eintracht Frankfurt nicht den gleichen Fehler machen, „den Barcelona vielleicht gemacht hat.“ Darüber hinaus hat de Laurentiis viel Lobe für die SGE übrig: „Der Aufstieg der Eintracht in diesen Jahren war außerordentlich. Heute sind sie Teil des obersten Levels in Deutschland und Europa. Sie haben sehr weise Bosse. Ich kann sie dazu nur beglückwünschen. Gratulation.“ Besonders angetan ist der Filmproduzent von „Ndicka, Götze und Kolo Muani, gerade nach der WM.“

Der Respekt der Italiener für die Adlerträger ist unverkennbar. Dennoch warten zwei unglaublich schwere und intensive Spiele auf die Mannschaften. Neben den leidenschaftlichen Fans haben beide Teams eine herausragende Saison in der jeweils heimischen Liga im Rücken - Napoli sogar noch mehr als Frankfurt.

Eintracht Frankfurt trifft auf beste Mannschaft von Neapel seit Maradona

Während Eintracht Frankfurt aktuell auf Rang 5 und in Reichweite zu den Champions-League-Plätzen liegt, befindet sich SSC Neapel in der italienischen Serie A aktuell auf dem ersten Platz und hat bereits einen Vorsprung von 13 Punkten aufgebaut. Der erste Meisterschaftstitel seit 1990, die man noch mit dem Idol des Vereins und der Stadt Diego Maradona gewann, ist nicht allzu fern. Die gute Form werden die Neapolitaner aber auch in der Königsklasse gegen die Eintracht zeigen wollen. (jsk)