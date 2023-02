Englische Top-Clubs schalten sich in Poker um Eintracht Frankfurts Kamada ein

Von: Jan Oeftger

Teilen

Der Vertrag von Eintracht Frankfurts Spielmacher Kamada läuft aus. Drei englische Top-Clubs interessieren sich für eine Verpflichtung des Japaners.

Frankfurt – Daichi Kamada spielt mit Eintracht Frankfurt eine gute Saison. Im Sommer könnten sich die Wege dennoch trennen. Der Vertrag des japanischen Nationalspielers läuft zum Ende der aktuellen Saison aus. Auf eine Verlängerung konnten sich Spieler und Verein bislang nicht einigen. Kamada könnte sich somit ablösefrei einem neuen Verein anschließen. Aus England soll es drei neue Interessenten geben.

Das Portal 90min berichtet, dass der englische Meister Manchester City, der FC Liverpool und Newcastle United Kamada beobachten. Selbiges soll demnach für Paris Saint-Germain gelten. Diese Vereine verfügen alle finanziell über deutlich bessere Möglichkeiten als Eintracht Frankfurt. Auch sportlich sind sie überwiegend als Europas Schwergewichte anzusehen. Newcastle United möchte nach der Übernahme eines saudischen Investors und einer Transferoffensive in diese Riege vordringen.

Daichi Kamada von Eintracht Frankfurts weckt das Interesse von Top-Clubs aus England. © Meuter/imago

Eintracht Frankfurts Kamada weckt auch Interesse innerhalb der Bundesliga

In der jüngeren Vergangenheit wurde Kamada bereits mit dem FC Barcelona und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. In der laufenden Saison spielt er sich mit starken Leistungen in den Fokus. Wettbewerbsübergreifend kommt er in 28 Spielen auf 13 Tore und fünf Vorlagen – und das, obwohl er in dieser Spielzeit von Trainer Oliver Glasner etwas defensiver eingesetzt wird.

Da der Vertrag in weniger als einem halben Jahr ausläuft, darf der Spieler offiziell mit anderen Vereinen verhandeln. Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano ist jedoch bislang keine Entscheidung gefallen. Kamada ist bei der SGE nicht der einzige Leistungsträger mit auslaufendem Vertrag. Evan Ndicka soll sich mit dem FC Barcelona einig sein.

Der Kader von Eintracht Frankfurt der Saison 2022 Fotostrecke ansehen

Doch erstmal stehen für Eintracht Frankfurt wichtige Aufgaben an. Im Achtelfinale der Champions League wartet die SSC Neapel. Einige Fußball-Fans trauen den Frankfurtern sogar den Champions-League-Sieg zu. (jo)