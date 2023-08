Einträchtig bis Freitag

Stillleben

Stell dir vor, eine Firma kommt, und bietet deinen Kollegen beim Gleisbau für die S-Bahn das hundertfache Gehalt, weil sie hervorragend Gleise bauen können, und am Freitagabend sind sie weg. Im Profifußball ist das ganz normal.

Man kann sich das ja mal konkret vorstellen. Du gehst an diesem Donnerstag zur Arbeit. Und du hast ein Projekt. Sagen wir: Du musst die S-Bahn- und Eisenbahnstrecke aus Frankfurt in Richtung Norden von zwei- auf viergleisig ausbauen. Dabei hattest du schon recht schöne Erfolge. Beispielsweise hätte deinem Team niemand zugetraut, diese vier Gleise tatsächlich durch die Engstelle zwischen dem ehemaligen Musikclub, dem ehemaligen Biergarten mit den schönen Kastanien und den neuen Eigentumswohnungen zu quetschen, die offenbar tatsächlich Käuferinnen oder Käufer gefunden hatten, obwohl sich kein Mensch erklären kann, wer da wohnen will, direkt neben vier Gleisen, auf denen kilometerlange Güterzüge …

Übermorgen ist alles anders

Pardon, abgeschweift. Was hat das mit Fußball zu tun, schon klar, verständliche Frage. Moment. An diesem Donnerstag also gehst du zur Arbeit, dein Team ist motiviert und nimmt eine weitere Hürde ins Visier, obwohl: Du hast die Kolleginnen und Kollegen früher auch schon mal in noch besserer Form erlebt. Woran mag das liegen? Etwa daran, dass am Ende des folgenden Tages alles anders ist? Übermorgen sind deine besten Kollegen womöglich gar nicht mehr deine Kollegen? Und damit öffnen wir das Transferfenster. Damit zum Spocht.

Im Profifußball beginnst du ein gemeinsames Projekt, aber bevor du auch nur ein Ziel für das ganze Jahr ausformuliert hast, kann ein anderer Verein kommen und deine kompetentesten Leute wegholen. Warum? Weil der andere Verein viel, viel (viel!) mehr Geld hat als dein Verein. Weil es ihm jemand schenkt. Der andere Verein ist in der Lage, seinen Angestellten so viel Geld zu bezahlen, dass sie sich jede Woche ein neues Traumhaus kaufen können.

Und wofür? Dafür, dass sie Fußball spielen können. Stell dir vor, eine Firma kommt, und bietet deinen Kollegen beim Gleisbau für die S-Bahn das hundertfache Gehalt, weil sie hervorragend Gleise bauen können, und am Freitagabend sind sie weg. Und du musst wieder mit ganz anderen Leuten anfangen, die knifflige neue Bahnstrecke zu bauen.

Gleisbau und Torheit

Wird nicht passieren. Wer gut Gleise bauen kann, was den Menschen richtig viel hilft, oder wer hingebungsvoll Menschen pflegt, was ihnen unglaublich viel hilft, wird niemals so viel Geld verdienen wie ein junger Mann, der einen Ball überdurchschnittlich oft in ein Fußballtor schießt. Wir tragen alle dazu bei, weil uns das emotionalisiert, weitaus mehr als eine gut gebaute neue S-Bahnstrecke. Schade, aber wahr.

Wie wär’s mit einem Tarifvertrag im Profifußball? Gehalt gestaffelt bis zu einer Höhe von 8000 Euro im Monat nach zehn Berufsjahren, meinetwegen 10 000. Davon können die meisten Menschen ganz ordentlich leben. Aber schon sind wir wieder bei dem Problem, dass sich ja dann die ganze Welt darauf einlassen müsste. Genau wie beim Klimaschutz. Weil sich die Menschheit da nicht einigen kann, muss sie leider aussterben. Beim Fußball ist es nicht ganz so schlimm, da stirbt nur irgendwann die Begeisterung.

So, dies ist übrigens eine Kolumne zum Rückspiel von Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia im Europapokal, Abteilung Conference League. Mal sehen, wer heute noch mitspielt und wer übermorgen immer noch zum Team gehört, das die Adlerträger aufs richtige Gleis zum nächsten Erfolg setzen soll. Die Euphorie wird riesig sein. Besonders am Freitagabend, wenn das Transferfenster zu ist. Jedenfalls bei denen mit dem vielen Geld.