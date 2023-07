Eintrachts Kolo Muani als Kane-Nachfolger zu Tottenham?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt steht offenbar im Fokus von Tottenham, die einen Nachfolger für Harry Kane suchen.

Frankfurt – Randal Kolo Muani war der mit Abstand beste Spieler der vergangenen Saison bei Eintracht Frankfurt. Sportvorstand Markus Krösche landete mit dem 24-Jährigen, der ablösefrei vom FC Nantes kam, einen echten Volltreffer. Der französische Nationalspieler wurde Topscorer der Bundesliga und spielte sich mit seinen starken Leistungen in die Notizbücher zahlreicher Top-Klubs.

Randal Kolo Muani Geboren: 5. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre), Bondy, Frankreich Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt: Bleibt Kolo Muani?

Lange Zeit galten der FC Bayern München und Paris Saint Germain als die beiden Klubs, die am intensivsten um den Stürmer buhlten. Mittlerweile ist es aber auffallend ruhig geworden um Kolo Muani. Der deutsche Rekordmeister hat sich für den englischen Nationalspieler Harry Kane entschieden und will diesen verpflichten. PSG dagegen ist ins Rennen um Dusan Vlahovic von Juventus Turin eingestiegen.

Es scheint realistischer zu werden, dass der 24-Jährige tatsächlich ein weiteres Jahr bei Eintracht Frankfurt bleibt. „Wir müssen ihn nicht verkaufen. Klar, wir müssen auch Transfererlöse erarbeiten – aber wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand. Wir haben uns vielmehr durch die Erfolge nach Corona eine gute wirtschaftliche Ausgangsposition erarbeitet“, sagte Krösche vor ein paar Wochen über einen Verkauf des besten Stürmers und bezog klar Stellung.

Wird Randal Kolo Muani (l.) Nachfolger von Harry Kane bei Tottenham? © Imago

Nun kommt aber wieder Bewegung in die Gerüchteküche, denn nach Informationen der britischen Tageszeitung The Daily Telegraph hat Tottenham Hotspur bei Kolo Muani angeklopft. Der Londoner Klub würde den 24-Jährigen offenbar gerne als Nachfolger für Harry Kane verpflichten, der vor einem Wechsel zum FC Bayern München steht.

Eintracht Frankfurt: Tottenham mit Interesse an Kolo Muani

Die Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und Tottenham stockten zuletzt, nun soll Hotspur-Besitzer Joe Lewis aber ein Machtwort gesprochen haben im Fall Kane. Wie The Daily Telegraph berichtet, drängt Lewis darauf, dass Präsident Levy den Torjäger verkauft, wenn dieser nicht von einer Vertragsverlängerung über 2024 hinaus überzeugt werden kann.

Das sind die Rekordtransfers bei Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Sollte Tottenham einen Nachfolger für Kane gefunden und verpflichtet haben, könnte das den Durchbruch bedeuten für einen Transfer des Angreifers an die Säbener Straße. Eintrachts Randal Kolo Muani, an dem der FC Bayern bis zuletzt selbst noch interessiert war, könnte also den Weg für Kane in die bayerische Landeshauptstadt ebnen. (smr)