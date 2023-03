Eintracht: Wie groß wird der Umbruch?

SGE

Eine große Überraschung wäre es beileibe nicht, wenn Lucas Alario, Stürmer von trauriger Gestalt, im Sommer seine Zelte in Frankfurt abbrechen würde. Es wäre sogar sehr verständlich. Natürlich müsste sich erst einmal ein Abnehmer finden, der bereit wäre, das nicht ganz unbescheidene Gehalt von gut 2,5 Millionen Euro per annum zu übernehmen. Und auch der Eintracht eine entsprechende Summe zukommen zu lassen, die sich sicherlich unterhalb der vor einem Jahr nach Leverkusen transferierten sechs Millionen Euro liegen wird. Aber zumindest noch eine Subvention auf kleiner bis mittlerer Ebene darstellen würde. Große Steine würde der Klub dem Angreifer nicht in den Weg rollen. Zu enttäuschend lief die bisherige Zeit für beide Parteien. Bisher ist die Liaison ein großes Missverständnis.

Vergangene Woche hat der Argentinier zumindest mal wieder spielen dürfen, im Testspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth (1:1) erzielte er den Führungstreffer für die Eintracht. Für Alario lief aber selbst dieser Kick in aller Freundschaft trotz seines Treffers nicht zufriedenstellend, seine Leistung war überschaubar, er bekam wenig Bälle und wenn, konnte er sie nicht festmachen, Und dann musste er auch noch angeschlagen das Feld verlassen. „Er hat ein Tor gemacht, ein Tor tut ihm gut“, urteilte Trainer Oliver Glasner kurz und knapp. „Für das Wohlbefinden eines Stürmers ist es immer gut, einen Treffer zu erzielen.“

Alario wird wohl gehen

Es wird seine Gründe haben, weshalb der Coach den aus Leverkusen mit einigen Vorschusslorbeeren geholten Strafraumstürmer so selten aufstellt. In der Bundesliga kommt er auf nur 281 Minuten und ein – von Rafael Borré geschenktes – Tor beim 5:1 gegen Leverkusen, in der Hinserie stand er zweimal in der Startelf und enttäuschte beide Male. Ansonsten blieb es bei kurzen Kurzeinsätzen, meist nur wenige Minuten, auch in der Champions League: acht Begegnungen, zweimal eingewechselt, Nettospielzeit 18 Minuten. Nun ja. Zuletzt beim 0:2 gegen Union in Berlin durfte Alario etwas länger ran, und machte das durchaus solide bis ganz gut. Ob er am Freitag gegen den VfL Bochum mal eine Chance erhält? Dann müsste Glasner freilich auf zwei Spitzen umstellen, das wäre die (einzige) Möglichkeit für Alario, auf Spielzeit zu kommen.

Denn an Randal Kolo Muani kommt er nicht vorbei, was nicht schlimm ist, weil an Kolo Muani gar niemand vorbei käme. Doch auch Kollege Borré steht in der Hierarchie vor Alario. Generell spricht wenig dafür, dass er eine lange Zukunft in Frankfurt haben wird. Vorzuwerfen ist ihm nichts, er verhält sich tadellos, hat nicht einmal Stunk gemacht. Ein wohltuender Typ. Der aber spielen will, klare Sache.

Lucas Alario ist nicht der Einzige, der sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen könnte. Der Eintracht droht mal wieder ein Umbruch. Die Frage ist nur, in welche Ausmaß und wie viele Stammkräfte betroffen sind. Auch Alarios Leidensgenosse Borré ist mit seiner Rolle unzufrieden, obwohl der Kolumbianer zuletzt (und wegen der Verletzung von Jesper Lindström) wieder häufiger spielte. Überzeugen konnte der 27-Jährige da nur selten. Für acht bis zehn Millionen würde die Eintracht den bis 2025 gebundenen Angreifer ziehen lassen.

Längst befassen sich die Frankfurter mit Ersatzkandidaten. Einer davon ist Victor Boniface vom belgischen Klub Royale Union Saint-Gilloise. Der 22 Jahre alte Nigerianer hat in 43 Pflichtspielen 19 Tore (acht Vorlagen) gemacht, auch im Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale gegen Union Berlin erzielte er beim 3:3 zwei Treffer, im Rückspiel bereitete er beim 3:0-Erfolg einen vor. Auch Union soll auf Boniface schielen. Der Mittelstürmer ist in Belgien bis 2026 gebunden, weshalb eine ordentliche Ablöse fällig werden würde.

Zurück zum aktuellen Kader. Relativ klar ist, dass Daichi Kamada und Evan Ndicka ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern und ihr Glück andernorts suchen werden – eine Trendwende wäre eine faustdicke Überraschung. Davon ist nicht auszugehen. Beide haben ihre Form verloren – Zufall? Zudem wird Verteidiger Almamy Touré keinen neuen Kontakt erhalten, der 26-Jährige spielt gar keine Rolle mehr.

Nicht so klar ist die Sache bei Jesper Lindström und Djibril Sow. Der Däne Lindström, zurzeit verletzt, liebäugelt mit einem Wechsel auf die Insel, England, sein erklärtes Traumziel. Intern soll er seinen Wunsch auch schon hinterlegt haben. Der 23-Jährige ist bis 2026 gebunden, hat also noch drei Jahre Restlaufzeit. Daher sitzt die Eintracht am längeren Hebel, kann den Preis ein gutes Stück weit diktieren. Sie würde den schnellen Offensivmann nicht unter 30 Millionen Euro gehen lassen. Das ist ein angemessener Richtwert. Ob es für den Spieler klug wäre, jetzt schon eine andere Herausforderung anzugehen, steht ohnehin auf einem anderen Blatt. In puncto Konstanz hat der Nationalspieler noch viel Luft nach oben, nicht wenige sind der festen Überzeugung, dass ihm noch ein Jahr Bundesliga guttun würde. Und klar ist ohnehin: Sollte ein unmoralisches Angebot für Randal Kolo Muani hereinflattern (um die 100 Millionen), müsste Lindström bleiben. Nur einen von beiden will der Klub im Sommer verlieren. Kolo Muani nur, wenn es nicht anders geht.

Götze mit Klausel

Anders sieht es bei Djibril Sow aus, der ein Jahr vor Vertragsende ebenfalls gehen und sich verändern könnte. Auch den Schweizer Nationalspieler zieht es in die Premier League. Er hat eine Ausstiegsklausel in seinem Papier verankert, die es ihm ermöglicht, für 30 Millionen Euro den Verein zu verlassen. Die Eintracht wäre aber auch bei einem niedriger dotierten Angebot gesprächsbereit. Der Schweizer Nationalspieler spielt zwar immer, aber zuletzt immer weniger gut, verfällt in sein altes Sicherheitsspiel. Und der Verein will es vermeiden, Spieler ablösefrei zu verlieren, wie jetzt Kamada und Ndicka. Das Problem bei Sow: Ernsthaft hat noch kein Klub sein Interesse hinterlegt. Zu unstet sind seine Leistungen. Zu ersetzen wäre der verlässliche Marathonmann aber sicherlich.

Und auch bei Ansgar Knauff ist keinesfalls klar, dass er in Frankfurt bleibt. Die Eintracht würde den Dortmunder Leihspieler gerne halten, aber nicht um jeden Preis.

Interessant sein könnte auch die Entwicklung bei Sebastian Rode und Mario Götze. Kapitän Rode hat sein Karriereende für 2024 bereits angekündigt. Bei ihm ist aufgrund der Verletzungshistorie aber immer die aktuelle Entwicklung, sprich seine Gesundheit, zu beachten.

Und Nationalspieler Götze hat dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt. Momentan spricht wenig dafür, dass er sie zieht, weil er sich wohl fühlt. Aber der Kreativkopf hat auch mit 30 noch einige Ambitionen. Europacup mag Super-Mario schon ganz gerne. Der ist ja auch noch mit der Eintracht drin. Die Arbeit an der Trendwende beginnt am Freitag gegen Bochum.