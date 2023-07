Eintracht unterm Brennglas

Von: Ingo Durstewitz

Teilen

Schmeckt´s wirklich? Handkäsfrühstück im Trainingscamp von Eintracht Frankfurt mit Jens Petter Hauge, Paxten Aaronson und Ellyes Skhiri. © Jan Huebner

Die Mannschaft und der neue Trainer Dino Toppmöller stehen auf dem Prüfstand, doch die Zielsetzung des Frankfurter Bundesligisten bleibt unverändert hoch.

Eine Bestandsaufnahme? Ein erstes Fazit, sei es noch so vorsichtig? Eher schwierig. Klar. Zwei Wochen sind ja erst vorüber, zwei Wochen Vorbereitung – das ist ein Nichts im Vergleich zu dem, was auf Eintracht Frankfurt wartet in der kommenden Spielzeit. Wie soll man da schon jetzt eine seriöse, belastbare Prognose abgeben? Markus Krösche ist jedoch der Sportvorstand, er hat die Mannschaft zusammen- und den neuen Trainer eingestellt, er ist näher dran als alle anderen. Trotzdem bleibt der 42-Jährige im am Dienstag von sintflutartigen Regenfällen gefluteten Trainingscamp in Windischgarsten lieber im vagen, als er um eine Zustandsbeschreibung des Teams gebeten wird. „Es ist ganz gut angelaufen“, findet er. „Die Jungs geben Gas, haben eine gute Einstellung und die Intensität ist hoch.“ Doch klar sei auch, „dass wir noch weit entfernt von dem Punkt sind, an den wir kommen wollen.“

Damit meint der Sportvorstand nicht mal die Testspielniederlagen gegen zwei Viertligisten, die er routiniert abhakt: „Sie haben keinen Einfluss auf den Ausgang der Saison.“ Doch so ganz wollte er gerade über die erste Hälfte in Fulda nicht hinweggehen. „Das heißt nicht, dass man da nach 45 Minuten bei einem Regionalligisten mit 0:3 zurück liegen muss.“ Das habe aber nicht an der Taktik oder dem Personal, sondern vielmehr der Einstellung gelegen. „Da geht es um Fokussierung und die Ernsthaftigkeit“, sagt Krösche. Also: Wer ist bereit, durchzupowern, sich durchzusetzen und gegen die müden Beine anzukämpfen und wer verrichtet lieber Dienst nach Vorschrift. Wichtiger Fingerzeige für Dino Toppmöller.

Die Zielsetzung der Eintracht für diese neue, durch den personellen Umbruch und die schwebenden Großtransfers doch ziemlich unwägbare Saison bleibt gleich. Egal, ob nun Randal Kolo Muani oder Jesper Lindström noch veräußert werden oder nicht, egal, ob morgen oder am 30. August oder eben gar nicht. Die Eintracht peilt erneut und mit aller Macht das internationale Geschäft an, und auch im DFB-Pokal ist klar, wohin die Reise gehen soll: erneut ins Finale. „In diesem Jahr haben wir verloren, jetzt wollen wir wieder nach Berlin.“

In der Conference League, einem spannenden Wettbewerb für die Eintracht mit interessanten Gegnern und coolen Destinationen, wollen die Frankfurter für Furore sorgen. Es gibt nicht wenige, auch im Führungszirkel des Klubs, die sind Feuer und Flamme für den Wettbewerb und träumen schon jetzt vom Finale in Athen. Dazu muss die Eintracht aber erst einmal die Playoffs überstehen. Sollte machbar sein.

Dino Toppmöller steht als Cheftrainer-Novize in der Bundesliga unterm Brennglas. Er wird beweisen müssen, dass er aus dem Schatten Julian Nagelsmann treten und auch als Hauptverantwortlicher eine Mannschaft anleiten und befruchten kann. Markus Krösche hat wenige Zweifel. „Er ist sehr authentisch, das ist das Wichtigste.“ Dass er mehrere Sprachen spricht, helfe „bei der Verbindung“ zwischen Spieler und Trainer. „Dino hat eine klare Idee, wie er Fußball spielen lassen möchte. Er hat einen sehr offensiven und mutigen Ansatz. Er will, dass wir auch unter Druck fußballerische Lösungen finden.“

Die Anforderungen seien gestiegen, findet Krösche. „Die Gegner haben sich auf uns eingestellt.“ Toppmöller soll das Team spielerisch aufs nächste Level bringen: „Wir wollen den nächsten Schritt machen.“

Der Coach punktet intern durch seinen Umgang mit den Spielern, weil er, ganz wichtig, verlässlich ist und nicht zwei Gesichter offenbart, er ist nahbar, umgänglich, kommunikativ – auch zu den Mitarbeitern oder den Fans. Einzelne von ihnen grüßt er am Rande des Trainingslagers in Windischgarsten schon mal persönlich und mit Vornamen, er behandelt jeden gleichsam respektvoll, ob die Reinigungskraft, Boss Krösche oder Kapitän Sebastian Rode.

Ache nach Kaiserslautern Stürmer Ragnar Ache verlässt Eintracht Frankfurt erwartungsgemäß. Der 24-Jährige geht ab sofort für den Zweitligisten 1.FC Kaiserslautern auf Torejagd. Der bis 2025 laufende Vertrag bei den Hessen wurde aufgelöst, der FCK zahlt eine Ablöse in Höhe von knapp einer Million Euro. Ache hatte in Frankfurt keine Chance mehr, die Sportliche Leitung traut ihm die Bundesliga nicht zu. Der schnelle Angreifer, 2020 aus Rotterdam gekommen, kommt auf 23 Pflichtspieleinsätze für die Eintracht und ein Tor. Zuletzt war er an Greuther Fürth ausgeliehen und wusste durchaus zu überzeugen. (dur)

Und er ist fleißig, sich für nichts zu schade. Erst kürzlich nahm er sich noch mal 20 Minuten Zeit, um eine individuelle Einheit mit Rafael Borré und Ansgar Knauff anzuleiten – als Chefcoach wohlgemerkt. Während des Trainings ist er nicht nur Beobachter, sondern auch Einpeitscher. „Druck, Druck, Pressure“, schallt es über den Platz.

Der Druck für den vergleichsweise unerfahrenen Coach ist groß, er muss beweisen, einen großen und notorisch aufgeregten Verein steuern zu können. Auch wenn es mal nicht so läuft. Dazu bedarf es eines gewissen Formats, einer natürlichen Autorität. Die Unterstützung der Sportführung hat er. Sie glaubt an ihn.

Und Dino Toppmöller wird eine Mannschaft formen müssen, die höheren Ansprüchen genügt, er wird herausfinden müssen, welche Spieler zueinander passen, er wird harte Entscheidungen treffen müssen, ohne die Mannschaft zu verlieren oder zu viel Unmut aufkommen zu lassen. Und er muss Spieler, die gerade auf Abwegen sind, wieder aufs rechte Gleis setzen.

Profis wie Eric Dina Ebimbe, den hochveranlagten Franzosen. Der zurzeit so gar nicht ins Laufen kommt und in den Testspielen vogelwilde Auftritte hingelegt hat. Die sind auch dem Sportvorstand nicht verborgen geblieben. „Er hat viel Potenzial und Fähigkeiten, die wir in unserem Kader so nicht haben“, sagt der Sportboss. Aber Ebimbe, 22 erst, müsse noch eine Menge lernen, gilt so ein bisschen als Bruder Leichtfuß, der nach seinen eigenen Regeln spielt. Leitplanken, heißt es, müsse man ihm aufstellen. „Er muss den nächsten Schritt gehen und erwachsener werden. Gerade auf der Position im Zentrum bedarf es mehr Konsequenz und taktischer Disziplin“, sagt Krösche, der den klar im zentralen Mittelfeld (und nicht rechts) eingeplanten Spieler als „guten Jungen und extrovertierten Typen“ beschreibt, der „der für Spaß sorgt“.

Der ist Abwehrspieler Tuta in der Vorbereitung bisher vergangen. Der Brasilianer zeigte im letzten Testspiele eine bedenklich schwache Leistung und zog sich zu allem Überfluss noch eine leichte Gehirnerschütterung zu. Der 24-Jährige hat ohnehin keine gute Saison hinter sich, jetzt ist ihm in Robin Koch auch noch ernsthafte Konkurrenz auf seiner Position erwachsen. Seinen Platz wird der Südamerikaner sicher nur verteidigen können, wenn Koch als zentrales Glied der Dreierkette eingesetzt wird.

Für Manager Krösche ist die Verpflichtung des erfahrenen Koch aus Leeds ein wichtiger Baustein. „Es war uns sehr wichtig, dass bei all den jungen Hasen auch Erfahrung und Führungsqualität hinzukommt“. In Sebastian Rode, Kevin Trapp, Makoto Hasebe, Mario Götze, Koch und Ellyes Skhiri habe man nun „eine Achse, an die sich die Jungen anlehnen können“. Zu denen gehört auch Tuta noch. Er wird sich mächtig strecken, sich einfach verbessern müssen. „Er ist sehr selbstkritisch und weiß, dass er in vielen Bereichen noch Luft nach oben hat“, sagt Markus Krösche. „Er ist ein guter Junge, der viel Qualität hat. Aber er muss ernsthafter und konsequenter werden.“