Eintracht und die Wochen der Wahrheit

Von: Thomas Kilchenstein

Wird gegen Neapel gebraucht, könnte deshalb gegen Bremen auf der Bank sitzen: Kapitän Sebastian Rode. © IMAGO/Claus Bergmann

Für Eintracht Frankfurt wird es ernst - und warum Trainer Oliver Glasner das Große und Ganze im Blick haben muss.

Vermutlich wird sich auch Mario Götze ein klein bisschen mehr auf dieses Spiel am Samstagabend freuen, es ist sein 252. Bundesligaspiel. Das ist es aber nicht, was ihn mutmaßlich mit einem Lächeln auf den Rasen treten lässt, es ist der Gegner, Werder Bremen. Gegen keinen anderen Klub in der Liga hat der filigrane Techniker und Räumefinder so viele Tore geschossen, sieben seiner 59 Treffer hat er den Norddeutschen eingeschenkt. Natürlich auch im Hinspiel, es war sein allererster Treffer für Eintracht Frankfurt, seinen neuen Arbeitgeber, und an jenem vierten Spieltag benötigte der 30-Jährige genau 120 Sekunden, um den Ball flach ins Tor zu schießen. Es war der Auftakt einer recht unterhaltsamen Partien mit ständig wechselnden Führungen und einem 4:3-Sieg der Hessen, der seltsamerweise in den allerletzten Sekunden - eine damalige Spezialität der Werderaner - noch einmal ins Wanken geraten war. Sportkamerad Tuta wird sich ebenfalls erinnern, fast wäre ihm in der allerletzten Sekunde ein Eigentor unterlaufen.

Die heutige Partie im Stadtwald (18.30 Uhr/live Sky) läutet auch, mal wieder, Wochen der Wahrheit mit sieben Spielen ein, an deren Ende die Frankfurter ein klein bisschen klarer sehen, wohin die Reise national wie international gehen wird: Bremen, Neapel, Leipzig binnen sieben Tagen, dann Wolfsburg, schließlich Stuttgart, Neapel, Union Berlin (am 19. März) innerhalb von einer Woche. Weißte Bescheid.

Deshalb dürfte der Trainer Oliver Glasner speziell in der Frage der Belastungssteuerung gefragt sein. Allein mit den gleichen elf Mann wird er diese Aufgaben nicht bewältigen können, er wird Spielern Pausen einräumen müssen, und er wird sich sehr genau überlegen müssen, wann beispielsweise ein Sebastian Rode, ein Makoto Hasebe zum Einsatz kommen werden und wann nicht. Gerade die nächsten beiden Spiele, am Samstag Bremen, am Dienstag Neapel, erfordern ein feines Gespür dafür, wer körperlich dazu in der Lage ist, die beiden Begegnungen auf allerhöchstem Niveau zu absolvieren. Da ist es sicher nicht allzu glücklich, dass die Hessen in der Liga ausgerechnet das Abendspiel bekommen - selbst wenn es aus Sicht des die Bundesliga finanzierenden TV-Senders Sky sicher Sinn macht die Partie der beiden Traditionsklubs mit vielen Anhängern zur Primetime zu übertragen. Für die Regeneration viel belasteter Spieler freilich wäre ein Anstoß, beispielsweise am Freitagabend, deutlich angenehmer. Der SSC Neapel, das nur am Rande, hatte bereits am Freitag sein fälliges Serie-A-Spiel bei Sassuolo ausgetragen und damit bald 24 Stunden mehr Zeit der Erholung. Es spricht für die Professionalität von Glasner, dass er dieses Thema öffentlich locker wegmoderierte.

Gut unter Druck

Der Coach wird die nächsten drei Spiele als Gesamtpaket ansehen müssen. Manches spricht also dafür, dass zumindest ein fitter und gesunder Rode zu wichtig für Neapel ist, um ihn schon gegen Bremen von Anfang an zu stellen. Genauso könnte Hasebe eine Pause erhalten, der 39-Jährige, und damit ein halbes Jahr älter als Thiago Silva, der als 38-Jähriger unlängst beim FC Chelsea in der Champions League die Abwehr dirigierte. Hrvoje Smolcic und/oder Kristijan Jakic haben somit gute Chancen, ins Team zu rücken, offen ist noch, wer von den drei Kandidaten die Position des zentralen Verteidigers einnimmt. „Ich habe mich noch nicht entschieden“, so Glasner am Donnerstag.

Beide Profis, sowohl Smolcic als auch Jakic, bringen eine andere Körperlichkeit mit, könnten die zuletzt bemängelnde Robustheit ins Frankfurter Spiel bringen, Jakic könntet zudem auf seiner Stammposition im defensiven Mittelfeld (anstelle des seiner Form hinterherhinkenden Daichi Kamada) eine Chance bekommen. Die hätte er sich allemal verdient, denn zuschulden hat sich der vielfach verwendbare Defensivallrounder nichts - sieht man einmal von seiner überschaubaren Fähigkeit ab, einen Traumpass à la Mario Götze spielen zu können. Aber Jakic könnte im zuletzt allzu sorglosen Mittelfeld ein paar offene Löcher mehr stopfen. Nötig wäre das allemal.

Womöglich aber muss der Fußballlehrer ohnehin in der Liga bald die ohnehin nicht sonderlich sattelfeste Defensive umbauen, denn sowohl Tuta als auch Djibril Sow schleppen jeweils vier Gelbe Karten mit sich - da droht über kurz oder lang eine Zwangspause.

Auf der anderen Seite sind Mehrfachbelastungen für Eintracht Frankfurt nichts Außergewöhnliches mehr. Ohnehin hat man des Eindruck, dass sich die Mannschaft oft in Englischen Wochen leichter tut, fokussierter und erfolgreicher ist, als wenn eine „normale“ Trainingswoche ansteht. An Einsatz und Fitness gibt es selten was zu bemängeln.