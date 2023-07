Eintracht-Trainer Toppmöller: „Die Zeit drängt, das wissen wir.“

Von: Ingo Durstewitz

Will mehr Struktur und Intensität von seiner Mannschaft sehen: Trainer Dino Toppmöller. © IMAGO/HJS

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller über Wechselkandidaten und Testspielpleiten

Bei brütender Hitze stellte sich Eintracht-Trainer Dino Toppmöller am Sonntagnachmittag den Fragen der ins Trainingslager nach Österreich mitgereisten Journalisten. Die Einheit der Mannschaft auf dem Platz zuvor hatte eher regenerativen Charakter, Tuta (Gehirnerschütterung) und Robin Koch (Adduktorenprobleme) waren gar nicht dabei. Die Spieler sind nach dem höchst intensiven Start der Vorbereitung am Anschlag, der sogenannte CK-Wert, der Aufschluss darüber gibt, wie die Sportler die Belastungen wegstecken, sei „extrem hoch“, wie der Fußballlehrer sagt. Das bedeutet, dass das Verletzungsrisiko erheblich steigt. Deshalb hat Toppmöller am Sonntag mal Fünfe gerade sein lassen. Eine Entschuldigung für den müden Auftritt am Samstag bei der 2:3-Niederlage in Fulda sei die körperliche Abgeschlagenheit aber nicht, sagte der Coach und sprach außerdem über...

...die Gründe für die zweite Testspielpleite gegen einen Viertligisten: Wir haben gut angefangen in den ersten zehn Minuten, hatten zwei Großchancen. Dann bekommen wir das 0:1, da hatten wir keine gute Box-Verteidigung. Das haben wir bisher noch nicht trainiert, da werden wir jetzt ansetzen, ab Dienstag wird das im Training ein Schwerpunkt sein. Die 35 Minuten danach waren sehr schwach, wir waren zu wenig in der Struktur und hatten keine Intensität im Spiel. Das ist entscheidend: Bist du gut in der Struktur, brauchst du nicht die Top-Intensität. Wenn du aber keine gute Struktur hast und keine gute Intensität, dann sind die Räume so groß, dass jeder Gegner in die gefährlichen Räume spielen kann.

...die einfachen Gegentore: Das ist insgesamt nicht ausreichend, klar. Wir haben es aber in Kauf genommen. Wir wollten im 4-3-3 agieren und wussten vorher, dass wir mit Makoto Hasebe, Tuta und Kristijan Jakic Spieler auf dem Feld haben, die andere Positionen besser spielen können oder sich in der Dreierkette wohler fühlen. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, es mal so durchzuziehen, auch um offensive Abläufe reinzubekommen.

...die Steigerung in der zweiten Halbzeit: Da waren wir besser in der Struktur, hatte eine viel höhere Intensität. Normalerweise müssen wir auch noch 5:3, 6:3 gewinnen. Das war dann schon eine enorme Leistungssteigerung.

...die Zeit, die knapp bemessen ist, bis es in nicht mal drei Wochen schon im Pokal losgeht bei Lok Leipzig, einem Viertligisten:

Die Eintracht war im Pokalfinale, dann hatten einige Jungs noch Länderspiele. Und es ist extrem wichtig für die Spieler, dass sie mal abschalten können – gerade nach einer anstrengenden Saison mit sehr vielen Spielen und vielen emotionalen Highlights. Wir nehmen es jetzt, wie es ist. Die Zeit drängt, das wissen wir. Aber das darf keine Entschuldigung mehr sein. Wir werden jetzt in dieser Woche den Schwerpunkt auf defensive Thematiken legen, dann schauen wir, dass wir uns insgesamt anders präsentieren.

...über das alte Thema: Dreier- oder Viererkette: Wir werden aus beiden Systemen Dinge vorgeben, wie wir anlaufen wollen. Das Wichtigste ist aber nicht das System, sondern dass die Abstände passen und der Auslöser stimmt, dass wir dann schnell ins Pressing und direkt in die Zweikämpfe kommen.

...seine mögliche Startelf: So eine richtige Startelf gibt es im Moment nicht unbedingt. Wir haben dafür zu viele gute Spieler auf unterschiedlichen Positionen. Wir schauen jetzt mal, wie wir es im nächsten Testspiel gegen Vitesse Arnheim angehen und wie die Woche läuft, wer wie belastbar ist. Aber wir haben nur noch zwei Testspiele, logischerweise haben wir die Idee, dass wir die Jungs dementsprechend aufs erste Pflichtspiel vorbereiten wollen. Denn es wartet ein sehr schwerer Gegner auf uns im Pokal.

...den Umgang mit Spielern wie Jesper Lindström, Djibril Sow oder Rafael Borré, die den Verein verlassen wollen oder sollen: Das ist nicht so einfach. Aber die Jungs sind da, es sind unsere Spieler. Jesper und Rafa haben wir ja auch eingesetzt in Fulda. Wir arbeiten mit den Spielern, die hier sind. Wir haben Lust, dass alle bleiben. Am Ende ist das aber eine Entscheidung des Vereins.

...die Frage, was geschieht, wenn etwa Lindström oder Sow besser sind als die anderen Spieler: Dann spielen sie auch. Wir wollen Spiele gewinnen und die besten Spieler auf den Platz bekommen. Die Besten werden spielen. Das ist bei mir so wie bei jedem anderen Trainer der Welt auch.

Aufgezeichnet: Ingo Durstewitz