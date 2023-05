Eintracht-Trainer Glasner wackelt

Von: Thomas Kilchenstein

Nach seinem Wutausbruch und dem Abrutschen steht Oliver Glasner bei der Eintracht auf der Kippe: Wenn nicht alles täuscht, stehen die Zeichen auf Trennung spätestens nach der Saison.

Eines dürfte in dieser unerquicklichen Affäre sicher sein: Es nervt Oliver Glasner am meisten, dass er als extrem ehrgeiziger sportlich Verantwortlicher die aktuellen Probleme von Eintracht Frankfurt nicht in den Griff bekommt, ja, dass all seine Ansätze, der Abwärtsspirale in der Bundesliga entgegenzutreten, nahezu wirkungslos verpuffen. Den letzten Bundesligasieg feierten die Hessen am 18. Februar, vor bald drei Monten, stattdessen wurden sie gnadenlos durchgereicht von einem Champions-League-Anwärter bis ins Nirwana des grauen Mittelfeldes, im Grunde spielen sie eine Rückrunde des Grauens - das zehrt am Nervenkostüm, das macht dünnhäutig. Schlechter in der zweiten Saisonhälfte ist momentan nur Bochum und Hertha.

Oliver Glasner hat in der Pressekonferenz nach einem 1:3 in Hoffenheim und einer an sich harmlosen Reporterfrage die Kontrolle verloren, er hat überreagiert, hat sich lautstark und aggressiv einen emotionalen Ausbruch erlaubt, den sich ein Trainer nicht leisten darf und kann. Nicht in dieser Form. Es brodelte und köchelte in ihm schon eine ganze Weile, jetzt, nach dem zehnten Ligaspiel ohne Sieg, brach sich der tiefe Frust polternd und im falschen Ton Bahn. Der verbale Angriff traf zwar den Journalisten, galt aber eigentlich einem anderen: Sportvorstand Markus Krösche, mit dem er über Kreuz liegt und der den Trainer mit sehr ambitioniert formulierten Zielen und kleinen Nadelstichen („Spieler haben es nicht begriffen“) stetig piekst. Das ist aber sein gutes Recht als Sportchef. Glasner wird intern vorgeworfen, keinen Plan B und keinen talentierten Spieler an die Stammelf herangeführt zu haben, zu wenig zu rotieren, immer auf die gleichen Spieler zu setzen, die nun, nach bald 40 Pflichtspielen, logischerweise, auf dem Zahnfleisch gehen. Zur Wahrheit gehört freilich, und das betrifft Krösches Bereich: Die Abgänge von Hinteregger und Kostic konnten nicht ersetzt werden, die Verpflichtungen etwa von Alario, Smolcic, Pellegrini, Onguene entpuppten sich als Flops. Der Ausbruch des Wüterichs deutet daraufhin, dass Glasner selbst große Zweifel hat, die Ziele zu erreichen.

Dessen ungeachtet: Die öffentlichen Auftritte in den letzten Wochen, sei es bei Union Berlin, als er sein Team in den Senkel stellte („Qualität kann man nicht trainieren“) und sich dann einen Maulkorb verpasste, in Leverkusen, wo er sich von Fragen der Medien provoziert fühlte, jetzt in Hoffenheim, wo er noch dazu, wie ein bockiges Kind, einen Ball aus Protest aufs Feld kickte, sind Oliver Glasner massiv danebengegangen. Der Mann wirkt zunehmend unsouveräner, sprunghafter, er verliert die Nerven, macht sich angreifbar - selbst wenn er sich „nur“ schützend vors Team hat stellen wollen. Allein die Erfolge im Pokal hübschen die miese sportliche Bilanz in 2023 auf, aber reicht das? Es sieht nicht so aus.

Götterdämmerung

Wenn nicht alles täuscht, stehen die Zeichen auf Trennung spätestens am Ende der Saison. Da ist zuletzt zu viel verrutscht, zu viel passt nicht mehr zueinander. In dieser Konstellation ist ein „Weiter so“ nicht vorstellbar, selbst wenn der Kader zur neuen Saison massiv umgebaut werden sollte. Zumal der Österreicher ein Angebot der Eintracht zur vorzeitigen Verlängerung seines bis 2024 datierten Arbeitspapieres ausgeschlagen hat.

Oliver Glasner, um das klar zu stellen, ist ein herausragender Trainer, dessen Name immer mit dem historischen Gewinn des Europapokals, eines sensationellen Coups beim FC Barcelona und dem erstmaligen Erreichen der Königsklasse verbunden sein wird. Das kann gar nicht hoch genug angerechnet werden, das ist zu großen Teilen sein Verdienst. Aber zuletzt hat Glasner seinen Kompass verloren. Es scheint Zeit für eine Götterdämmerung.